Servicios
21 de mayo de 2019
21.05.2019
Suscríbete

Servicios de utilidad

Valencia
22 / 16º
Castelló
23 / 13º
Alicante
23 / 17º
LV +
Suscríbete ahora durante tres meses por ¡solo 3 euros!
Elecciones municipales 2019

Candidatos en Castelló a las elecciones municipales 2019: Todos los partidos y aspirantes del 26M en Castelló

Te detallamos quiénes integran las candidaturas que el 26M concurrirán a las elecciones municipales 2019 en la capital de la Plana

21.05.2019 | 10:50
Listas de partidos y candidatos a las elecciones municipales 26M en Castelló.
Listas de partidos y candidatos a las elecciones municipales 26M en Castelló.

Las elecciones municipales 2019 en Castelló de la Plana se presentan este año con un total de 11 candidaturas. De entre todas las listas electorales, partidos y candidatos a los comicios, los electores tendrán que elegir uno al que darle su confianza y su voto en aras de que consiga un buen resultado en las elecciones municipales del 26M.

Estas son las listas de los candidatos a las elecciones municipales 2019 en Castelló de la Plana:


PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

Titulares
  1. ELISABETH RODRIGO BARREDA
  2. NATALIA GINER MONTAÑES
  3. RICARDO SANCHO ARNAU
  4. RAFFAELLA ROSE
  5. JUAN BARCELO LUQUE
  6. JUANA TORRES MORENO
  7. ANDREA MARTIN RODRIGO
  8. HUMBERTO GONZALEZ RUIZ
  9. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ
  10. JUAN ANTONIO MONCHO PUIG
  11. MARIA TERESA GELLIDA MONFERRER
  12. SILVIA RODRIGUEZ BARBERAN
  13. DAVID BERNALDO DE QUIROS LEGORBURO
  14. LORENA VELASCO ANDRES
  15. CESAR FUENTES RAMON
  16. VIRGINIA LIDON TOLEDANO SANCHEZ
  17. MARIA DEL MAR ALSINA RICART
  18. VICENTE POVEDA HERNANDEZ
  19. MARIA HUESA ARNAU
  20. JOSE RAMON MARTINEZ FAJARDO
  21. ISABEL ESTRELLA SANCHEZ DE LA NIETA TORRE
  22. MIGUEL ANGEL VALLES VILLAR
  23. EDUARDO GARCIA CARRETON
  24. ALICIA BIOSCA GIMENO
  25. SILVIA LOPEZ UDIAS
  26. JOSE PUCHOL GONZALEZ
  27. CRISTINA ANGLES BORRAS
Suplentes
  1. JAVIER SALVADOR MICO
  2. TERESA SERRA PUIG
  3. SOFIA ASUNCION MIFSUT TROYA

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)

Titulares
  1. ARANTZAZU ARQUIMBAU GOZALBO
  2. DAVID LEOPOLDO AGUSTI PEREZ
  3. ORENCIO VALVERDE RUBIO
  4. MARIA JOSE MEDINA MUÑOZ DE LEON
  5. NESTOR MANUEL NACHES BENAGES
  6. MARIA ASUNCION PERIS GOMEZ
  7. ANTONIO PASCUAL BELMAR GARCIA
  8. RAFAEL SUAY PUCHOL
  9. KEILA AMALINA GALLEGOS TRIANA
  10. MIGUEL ANGEL POYO URBITA
  11. MARIA ELSA PEREZ FREIJO
  12. OTILIO AHIS ESCRIG
  13. PASCUAL BAYARRI CUBELLS
  14. LAURA PERIS LLORENS
  15. BARTOLOME RIPOLLES LOPEZ
  16. ESTHER GRIMA CHAVES
  17. JOSE FERRANDO ALEMANY
  18. JAVIER HUERTAS BARRA
  19. MARIA LAURAQ SANCHEZ MIR
  20. JUAN PABLO BATALLA ALEMANY
  21. MARIA MERCEDES BARGAS MARTINEZ
  22. MANUEL ISERTE MARTIN
  23. LUZ DE LOS ANGELES CARNICER SALES
  24. JUAN JOSE MAÑA SERRA
  25. ELISA PILAR FERNANDEZ DIAZ
  26. JUAN AMOROS MEZQUITA
  27. PURIFICACION DOMINGO BENITO
Suplentes
  1. LUIS CASTELLET FONT
  2. FLORINA LOREDANA STANICA STANICA
  3. ALBERTO RAMOS GUTIERREZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Titulares
  1. MARIA AMPARO MARCO GUAL
  2. DAVID DONATE CASTIBLAQUE
  3. PILAR ESCUDER MOLLON (Independiente)
  4. RAFAEL SIMO SANCHO
  5. PATRICIA PUERTA BARBERA
  6. JOSE LUIS LOPEZ IBAÑEZ
  7. MARIA CARMEN RIBERA SORIANO
  8. OMAR BRAINA BOU
  9. ISABEL GRANERO MOYA
  10. JORGE RIBES VICENTE
  11. MARINELA MONICA BARABAS
  12. OCTAVIO TRAVER PERALTA
  13. SOFIA FERNANDEZ APARICIO
  14. JUAN MANUEL GARCIA BENAGES
  15. IÑAKE LORITE MARTINEZ
  16. SALVADOR HUGO LOPEZ BERNARDO
  17. MERCEDES CORREOSO MARTINEZ
  18. JAIME GARCIA VIVAS
  19. BARBARA MURRIA GARCIA (Independiente)
  20. ANTONIO MANUEL MATEU ORTI
  21. MARIA PILAR MAHIQUES SANTOS
  22. JOSE MIGUEL REBOLLO DE LA ROSA
  23. ASUNCION GARCIA IGUAL
  24. ASENSIO MAGRANER SANCHIS
  25. CARMEN PERIS DORADO
  26. CASTO MOYA MACIAS
  27. SARA USO ALIA
Suplentes
  1. JOAN ANTONI MORALES IBAÑEZ
  2. PATRICIA FALOMIR MARTI
  3. MANUEL PEGUEROLES BELMONTE

UNIDES PODEMS-CASTELLÓ EN MOVIMENT-EUPV

Titulares
  1. FERNANDO NAVARRO CUEVA
  2. MARIA JESÚS GARRIDO MOYA
  3. CRISTINA PÉREZ ROVIRA
  4. TERESA CARMEN BELLIDO CALDUCH
  5. DAVID GINER ARIÑO
  6. SALOMÉ AGUDO LÓPEZ
  7. FERRAN BADENES GOTERRIS
  8. MÒNICA SELMA VÉLEZ
  9. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDEZ
  10. CARMEN SERRANO CALDUCH
  11. ARTURO MONTSERRAT FORÉS
  12. DOLORES DOMÉNECH AGUILAR
  13. ADRIÁN MONGE BALLESTER
  14. ROSA ANA MONTSERRAT FORÉS
  15. JORDI PASCUAL PÉREZ
  16. SARAY VIDAL FOIX
  17. FRANCISCO ALBEROLA FERNÁNDEZ
  18. MARIA DOLORES IGUAL ADELL
  19. JOSEP TRULLÉN GAS
  20. MARIA TERESA ARMENGOT SERRANO
  21. ADRIAN RIBELLES HERRERA
  22. EVA CRISTINA SANTOS PÉREZ
  23. DAVID AGUILAR FERRER
  24. AMAIA MÁRQUEZ BORGA
  25. JOSÉ IGNACIO VALLEJO SEGURA
  26. MARIA PAZ BELTRÁN VICIANO
  27. ANA PEÑALVER BERMUDO
Suplentes
  1. JOSEP ORIOL FLORS MAS
  2. SILVIA PERIS DUMONT
  3. EDUARDO CASTILLO ANDREU

DEMÒCRATES VALENCIANS (DV)

Titulares
  1. ROGER MIRA APARICIO
  2. XAVIER GARGALLO CARMENA
  3. JOSEP RAMÓN GÓMEZ NEBOT
  4. SILVIA TENA BELTRAN (Independiente)
  5. IRENE GOMEZ TERRES (Independiente)
  6. JUAN SABORIT RAMOS (Independiente)
  7. PEDRO GALLEN SOLSONA (Independiente)
  8. JORDI PITARCH SALES (Independiente)
  9. HELENA MITA APARICIO (Independiente)
  10. MARÍA TERESA GALMÉS ORTIZ (Independiente)
  11. RICARD-JOAN COLOM ORTIZ (Independiente)
  12. MARIA TERESA BARRACHINA CAPDEVILA (Independiente)
  13. ANDREU RAMÓN BORDERÍA PIQUERAS (Independiente)
  14. MARÍA DOLORES GIL NAVARRO (Independiente)
  15. JESÚS VINUESA ROCA
  16. MARIA PAZ MUÑOZ JUAN (Independiente)
  17. JORDI CLAUSELL I MARTÍN
  18. MARÍA ISABEL MIGUEZ SANCHEZ (Independiente)
  19. JOSEP DOMENECH SAFONT I PITARCH
  20. IRENE TORRES CLIMENT (Independiente)
  21. JOSEP IGNASI GELABERT VEA
  22. DESAMPARADOS NACHER ROSELLÓ (Independiente)
  23. JORDI RODRÍGUEZ QUEROL
  24. JULIA PEIRÓ MORANT (Independiente)
  25. JESUS FUENTES VALLS
  26. MARÍA PILAR APARICIO LLOPIS
  27. VICENTE TORRES ESPLÁ (Independiente)
Suplentes
  1. MARÍA ROSA CLIMENT DEL VALLE (Independiente)
  2. CARLES ARANDA MATA
  3. SERGI PENALBA ORIOLA

COMPROMÍS PER CASTELLÓ

Titulares
  1. IGNASI JOSEP GARCIA FELIP
  2. ALICIA BRANCAL MAS
  3. VERONICA RUIZ ESCRIG
  4. FRANCESC MEZQUITA PATUEL
  5. AIDA DEL LLEDÓ ARTOLA PEREZ
  6. PAU SANCHO PUERTO
  7. LORENZO CUMBA DE LA ROSA
  8. MARTA BELTRAN PEREZ
  9. LUIS LOPEZ HUETE
  10. AINA GARCIA CARBÓ
  11. JORDI TÀRREGA SANGÜESA
  12. ENRIC PORCAR MALLEN
  13. NURIA SOLSONA SORRIBES
  14. DONIS MONTESINOS ENRIQUEZ
  15. ANA MARIA AVILA PEÑALVER
  16. MANUEL FRANCISCO MELCHOR JORDAN
  17. JULIA HERNANDEZ OTERO
  18. MIGUEL GINES VILAR
  19. ANNA MARZÀ IBAÑEZ
  20. BALMA ESCUDER PUIG
  21. RUBEN PEÑA GARCIA
  22. MILAGRO GUIDOTTI GALINDO
  23. JOSEP VICENT CASTELL MERCÉ
  24. BALMA CABRERA MAICAS
  25. MARIA LUISA PÉREZ MONFERRER
  26. VICENTE GRAU ESCRIG
  27. ANTONI PORCAR GÒMEZ
Suplentes
  1. EMMA ZAFÓN GARCIA
  2. INÉS MARIA ESCOÍ BETORET
  3. JUAN CARLOS ESCRIG MONFORT
  4. VICENT ENRIC SORRIBES ROIG
  5. MARIA CARMEN DIAZ CARSI
  6. ISAAC SEMPERE DOMÉNECH
  7. LAURA BARREDA MARÍN
  8. JAVIER CUEVAS MONTAÑÉS
  9. NURIA BALAGUER PALOMO

COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)

Titulares
  1. SALVADOR CISCAR BOLFÁN
  2. RAFAEL VERCHILI VERCHILI
  3. LIDIA LÓPEZ EDO
  4. MARÍA ISABEL CABANES ANTIN
  5. JUAN MUÑOZ ROVIRA
  6. JOAQUÍN SANZ LÓPEZ
  7. JESSICA CARRILLO CAMPANARIO
  8. BÁRBARA FERRANDO MARTÍ
  9. BOGDAN CATALÍN PICIU
  10. LLEDÓ MARTÍNEZ MARCO
  11. FRANCISCO JAVIER CARMONA ESCRIBANO
  12. ANA ISABEL GUILLAMÓN TAUSTE
  13. SAMUEL RUIZ SANJOSÉ
  14. FRANCISCO MARCO ROIG
  15. YANIRA GUIJARRO FERRANDO
  16. TERESA GASCÓN ALFARO
  17. ALBERTO MARCO GALBAN
  18. TANIA CRESPO GONZÁLEZ
  19. NICOLÁS BARBERÁ BARRERA
  20. MAYRA ALONSO REYES
  21. CARLOS ALBERTO MARCO BOLOS
  22. MARÍA TERESA FORNES GALVÁN
  23. RUYMAN GUIJARRO GONZÁLEZ
  24. MARÍA LIDÓN DOÑATE BISBAL
  25. MARÍA DOLORES CAMPANARIO ARTEAGA
  26. ÁNGEL LÓPEZ RUIZ
  27. MARÍA PILAR CORTINAS IZQUIERDO
Suplentes
  1. PABLO FELIP MARTÍNEZ
  2. JUAN JOSÉ MUÑOZ IBÁÑEZ
  3. ESTHER BOLOS MARTÍNEZ

PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares
  1. BEGOÑA CARRASCO GARCÍA
  2. VICENT FRANCESC SALES MATEU
  3. JUSTO LUÍS VELLÓN LAHOZ (Independiente)
  4. SERGIO TOLEDO LLORENS
  5. SUSANA FABREGAT CARRASQUER
  6. JUAN CARLOS REDONDO GAMERO
  7. MARÍA ESPAÑA NOVOA
  8. VICENTE GUILLAMÓN TERRADO
  9. MARÍA DEL CARMEN HURTADO PALOMO
  10. MARÍA PAZ ALEDÓN GUERRERO
  11. MARÍA CLARA ADSUARA PITARCH
  12. JOSÉ LUIS SAURA VILAR
  13. MARÍA VALVERDE DAMIÁ
  14. CÉSAR LAPICA TRAVER
  15. ANDRÉS BALFAGÓ MONTEAGUDO
  16. CRISTIAN RAMÍREZ MARTÍNEZ
  17. MARÍA PILAR SEGARRA EBRO
  18. MARÍA DE GRACIA RODRÍGUEZ MOLERO
  19. JULIO ARTEMIO TENA FORTANET
  20. JAVIER TORRES POLO
  21. CARLOS ARTERO GONZÁLEZ-CARRIÓN
  22. MARÍA TERESA VICENTE RIPOLLÉS
  23. FERNANDO DOLZ FERRANDEZ
  24. BALMA MOREJÓN DE GIRÓN-GARCÍA
  25. XAVIER GALLÉN TORÁN
  26. INÉS MARÍA RIBES FITO
  27. ALBERTO FABRA PART
Suplentes
  1. JOSÉ LUIS GIMENO FERRER
  2. JUAN ALFONSO BATALLER VICENT
  3. ESTER GINER HIDALGO
  4. CARLOS IVÁN SALES RAMÍREZ
  5. MARÍA CARMEN AMORÓS GRANELL

L'ESQUERRA DE CASTELLÓ-ACORD MUNICIPAL

Titulares
  1. JOSEP VICENT VICENT BALLESTER
  2. PASTORA ROSINA DE FLORENCIO LÓPEZ
  3. JUAN GIL GARCÍA
  4. MARÍA JESÚS FRANCH APARICI
  5. SANTIAGO CASTILLO CANO
  6. AITANA MUÑOZ HUEDO
  7. ANTONIO SOLSONA DELGAGO
  8. NOA TENDERO JOVANI
  9. JORDI ALBERT PILAR CAMPOS
  10. TERESA EMPAR PAREJO ORENGA
  11. MARIO NEBOT GONZÁLEZ
  12. MARIA VICTORIA OLIVER GUASP
  13. CELESTÍ GIMENO BROCH
  14. ELOINA AGUILELLA ARZO
  15. FERRAN NOVELLA HIDALGO
  16. MARIA CARMEN TORRES GRACIÁ
  17. RAFAEL FABREGAT PARTS
  18. ROSA MARAVILLAS RIBES CARDET
  19. JOSEP AGUSTÍ MUT SANTJOAN
  20. JUDIT ARANTZAZU ESCUDER CANO
  21. ROGELIO MANUEL VIDAL RODRÍGUEZ
  22. LIDON BROCH BELENGUER
  23. RAFAEL VELASCO LORENTE
  24. AGATA FABREGAT FONT
  25. JOSÉ LUIS VALERO BAEZA
  26. MARIA DESAMPARATS SANCHEZ RUIZ
  27. FRANCISCO JOSÉ TENDERO EGEA

Suplentes

  1. CRISTINA ALONSO MUÑOZ
  2. JOSÉ JUAN NAVARRO CASANOVA
  3. GREGORIA GÓMEZ CALVO
  4. FRANCISCO CASAS HELLÍN
  5. MERCEDES FONT PUJOL
  6. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ BORRÁS
  7. MARÍA ASUNCIÓN MOLINER RUIZ
  8. MARC CASANOVA ROCA

 

VOX

Titulares

  1. LUCIANO FERRER PONS
  2. ISAAC SANCHEZ BELTRAN
  3. YOLANDA CARMEN TENA SOLA-VERA
  4. JUAN VICENTE BELLIDO ZAFON
  5. JUDITH QUEROL CIURANETA
  6. HECTOR MARCOS ESCRIG PARRA
  7. IGNACIO SANCHEZ HONRUBIA (Independiente)
  8. VERONICA BAIDES NAVARRO
  9. MARIA BELEN ALBARRAN VALVERDE
  10. MARIA JOSE SASTRIQUES MONFORT
  11. ANTONIO MIGUEL CLIMENT BALDAYO
  12. ANGEL ABRIL SOSA
  13. LUIS ANDRES CISNEROS
  14. MARIA CARMEN EDO IBAÑEZ (Independiente)
  15. MARIA DE LOS ANGELES PEREZ DIAZ
  16. CLARA CARCELLER FERNANDEZ (Independiente)
  17. PEDRO JOSE MOLINA DOMENECH
  18. MIGUEL SANCHEZ LAINEZ
  19. MARIA DE LOS ANGELES ESCRIBANO JAEN
  20. TERESA PARRA SIMON (Independiente)
  21. JAVIER SOLSONA ESCUDERO
  22. JOSEFINA FATIMA SEGARRA SEGARRA
  23. RAMON IBAÑEZ BARCENILLA
  24. WALTER CLIMENT SEGARRA
  25. MARIA DOLORES CALVO BUENO (Independiente)
  26. FRANCISCO JESUS DIAZ-MADROÑERO CANOVAS
  27. CRISTINA FERNANDEZ LOPEZ

 

CIUDADANOS

Titulares

  1. ALEJANDRO MARIN-BUCK GOMEZ
  2. PAULA ARCHELOS ALVARO
  3. VICENTE MANUEL VIDAL SAFONT
  4. ESTEBAN VENTURA MARTI
  5. MARI CIELO LEIROS OTERO
  6. MILTON TRIGOSO ROJAS
  7. ANA MARIA LECINA SALARICH
  8. ANA PILAR CONSTANTE ORRIOS
  9. CIELO LUNA DIEZ
  10. JUAN JOSE POVEDANO ROMERO
  11. FERNANDO SOS GARCIA
  12. ANGEL JESUS BORDANOVA GIMENO
  13. MARIA DOLORES LIMO ESCURA
  14. SONIA ELIZABETH VALLEJO SEGURA
  15. JUAN RAMON VICENT DIAZ
  16. LAMBERTO SANCHEZ MARINA
  17. NIEVES RUIZ GELLIDA
  18. LUCIA SANCHIS GAVARA
  19. SILVIA PIQUER MARTI
  20. BLAS RODRIGUEZ CRESPO
  21. TIANZUO LIU LIU
  22. JOSE LUIS COSTA DIAS
  23. MARIA MARTINEZ MERIDA
  24. ANDREA MARIN-BUCK GOMEZ
  25. JOSE LUIS BELTRAN OLARIA
  26. VERACRUZ GONZALEZ GOMEZ
  27. MARIA LUISA GOMEZ BELTRAN

Suplentes

  1. CRISTINA GABARDA ORTIN
  2. LUIS SANCHIS GUAL
  3. AMANDA GLORIA ALVARADO BAZAN
  4. GUSTAVO MARTI ZAERA



 
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información

Juegos online - Crucigrama
noticias de Levante-emvMapa web
C. Valenciana
Clasificados
Especiales
levante-emv.com
Publicidad
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Otras webs de Prensa Ibérica Media
© Editorial Prensa Valenciana, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies