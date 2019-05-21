Candidatos en Castelló a las elecciones municipales 2019: Todos los partidos y aspirantes del 26M en Castelló

Las elecciones municipales 2019 en Castelló de la Plana se presentan este año con un total de 11 candidaturas. De entre todas las listas electorales, partidos y candidatos a los comicios, los electores tendrán que elegir uno al que darle su confianza y su voto en aras de que consiga un buen resultado en las elecciones municipales del 26M.
Estas son las listas de los candidatos a las elecciones municipales 2019 en Castelló de la Plana:
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) Titulares
Suplentes
- ELISABETH RODRIGO BARREDA
- NATALIA GINER MONTAÑES
- RICARDO SANCHO ARNAU
- RAFFAELLA ROSE
- JUAN BARCELO LUQUE
- JUANA TORRES MORENO
- ANDREA MARTIN RODRIGO
- HUMBERTO GONZALEZ RUIZ
- FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ
- JUAN ANTONIO MONCHO PUIG
- MARIA TERESA GELLIDA MONFERRER
- SILVIA RODRIGUEZ BARBERAN
- DAVID BERNALDO DE QUIROS LEGORBURO
- LORENA VELASCO ANDRES
- CESAR FUENTES RAMON
- VIRGINIA LIDON TOLEDANO SANCHEZ
- MARIA DEL MAR ALSINA RICART
- VICENTE POVEDA HERNANDEZ
- MARIA HUESA ARNAU
- JOSE RAMON MARTINEZ FAJARDO
- ISABEL ESTRELLA SANCHEZ DE LA NIETA TORRE
- MIGUEL ANGEL VALLES VILLAR
- EDUARDO GARCIA CARRETON
- ALICIA BIOSCA GIMENO
- SILVIA LOPEZ UDIAS
- JOSE PUCHOL GONZALEZ
- CRISTINA ANGLES BORRAS
- JAVIER SALVADOR MICO
- TERESA SERRA PUIG
- SOFIA ASUNCION MIFSUT TROYA
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) Titulares
Suplentes
- ARANTZAZU ARQUIMBAU GOZALBO
- DAVID LEOPOLDO AGUSTI PEREZ
- ORENCIO VALVERDE RUBIO
- MARIA JOSE MEDINA MUÑOZ DE LEON
- NESTOR MANUEL NACHES BENAGES
- MARIA ASUNCION PERIS GOMEZ
- ANTONIO PASCUAL BELMAR GARCIA
- RAFAEL SUAY PUCHOL
- KEILA AMALINA GALLEGOS TRIANA
- MIGUEL ANGEL POYO URBITA
- MARIA ELSA PEREZ FREIJO
- OTILIO AHIS ESCRIG
- PASCUAL BAYARRI CUBELLS
- LAURA PERIS LLORENS
- BARTOLOME RIPOLLES LOPEZ
- ESTHER GRIMA CHAVES
- JOSE FERRANDO ALEMANY
- JAVIER HUERTAS BARRA
- MARIA LAURAQ SANCHEZ MIR
- JUAN PABLO BATALLA ALEMANY
- MARIA MERCEDES BARGAS MARTINEZ
- MANUEL ISERTE MARTIN
- LUZ DE LOS ANGELES CARNICER SALES
- JUAN JOSE MAÑA SERRA
- ELISA PILAR FERNANDEZ DIAZ
- JUAN AMOROS MEZQUITA
- PURIFICACION DOMINGO BENITO
- LUIS CASTELLET FONT
- FLORINA LOREDANA STANICA STANICA
- ALBERTO RAMOS GUTIERREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) Titulares
Suplentes
- MARIA AMPARO MARCO GUAL
- DAVID DONATE CASTIBLAQUE
- PILAR ESCUDER MOLLON (Independiente)
- RAFAEL SIMO SANCHO
- PATRICIA PUERTA BARBERA
- JOSE LUIS LOPEZ IBAÑEZ
- MARIA CARMEN RIBERA SORIANO
- OMAR BRAINA BOU
- ISABEL GRANERO MOYA
- JORGE RIBES VICENTE
- MARINELA MONICA BARABAS
- OCTAVIO TRAVER PERALTA
- SOFIA FERNANDEZ APARICIO
- JUAN MANUEL GARCIA BENAGES
- IÑAKE LORITE MARTINEZ
- SALVADOR HUGO LOPEZ BERNARDO
- MERCEDES CORREOSO MARTINEZ
- JAIME GARCIA VIVAS
- BARBARA MURRIA GARCIA (Independiente)
- ANTONIO MANUEL MATEU ORTI
- MARIA PILAR MAHIQUES SANTOS
- JOSE MIGUEL REBOLLO DE LA ROSA
- ASUNCION GARCIA IGUAL
- ASENSIO MAGRANER SANCHIS
- CARMEN PERIS DORADO
- CASTO MOYA MACIAS
- SARA USO ALIA
- JOAN ANTONI MORALES IBAÑEZ
- PATRICIA FALOMIR MARTI
- MANUEL PEGUEROLES BELMONTE
UNIDES PODEMS-CASTELLÓ EN MOVIMENT-EUPV Titulares
Suplentes
- FERNANDO NAVARRO CUEVA
- MARIA JESÚS GARRIDO MOYA
- CRISTINA PÉREZ ROVIRA
- TERESA CARMEN BELLIDO CALDUCH
- DAVID GINER ARIÑO
- SALOMÉ AGUDO LÓPEZ
- FERRAN BADENES GOTERRIS
- MÒNICA SELMA VÉLEZ
- MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDEZ
- CARMEN SERRANO CALDUCH
- ARTURO MONTSERRAT FORÉS
- DOLORES DOMÉNECH AGUILAR
- ADRIÁN MONGE BALLESTER
- ROSA ANA MONTSERRAT FORÉS
- JORDI PASCUAL PÉREZ
- SARAY VIDAL FOIX
- FRANCISCO ALBEROLA FERNÁNDEZ
- MARIA DOLORES IGUAL ADELL
- JOSEP TRULLÉN GAS
- MARIA TERESA ARMENGOT SERRANO
- ADRIAN RIBELLES HERRERA
- EVA CRISTINA SANTOS PÉREZ
- DAVID AGUILAR FERRER
- AMAIA MÁRQUEZ BORGA
- JOSÉ IGNACIO VALLEJO SEGURA
- MARIA PAZ BELTRÁN VICIANO
- ANA PEÑALVER BERMUDO
- JOSEP ORIOL FLORS MAS
- SILVIA PERIS DUMONT
- EDUARDO CASTILLO ANDREU
DEMÒCRATES VALENCIANS (DV) Titulares
Suplentes
- ROGER MIRA APARICIO
- XAVIER GARGALLO CARMENA
- JOSEP RAMÓN GÓMEZ NEBOT
- SILVIA TENA BELTRAN (Independiente)
- IRENE GOMEZ TERRES (Independiente)
- JUAN SABORIT RAMOS (Independiente)
- PEDRO GALLEN SOLSONA (Independiente)
- JORDI PITARCH SALES (Independiente)
- HELENA MITA APARICIO (Independiente)
- MARÍA TERESA GALMÉS ORTIZ (Independiente)
- RICARD-JOAN COLOM ORTIZ (Independiente)
- MARIA TERESA BARRACHINA CAPDEVILA (Independiente)
- ANDREU RAMÓN BORDERÍA PIQUERAS (Independiente)
- MARÍA DOLORES GIL NAVARRO (Independiente)
- JESÚS VINUESA ROCA
- MARIA PAZ MUÑOZ JUAN (Independiente)
- JORDI CLAUSELL I MARTÍN
- MARÍA ISABEL MIGUEZ SANCHEZ (Independiente)
- JOSEP DOMENECH SAFONT I PITARCH
- IRENE TORRES CLIMENT (Independiente)
- JOSEP IGNASI GELABERT VEA
- DESAMPARADOS NACHER ROSELLÓ (Independiente)
- JORDI RODRÍGUEZ QUEROL
- JULIA PEIRÓ MORANT (Independiente)
- JESUS FUENTES VALLS
- MARÍA PILAR APARICIO LLOPIS
- VICENTE TORRES ESPLÁ (Independiente)
- MARÍA ROSA CLIMENT DEL VALLE (Independiente)
- CARLES ARANDA MATA
- SERGI PENALBA ORIOLA
COMPROMÍS PER CASTELLÓ Titulares
Suplentes
- IGNASI JOSEP GARCIA FELIP
- ALICIA BRANCAL MAS
- VERONICA RUIZ ESCRIG
- FRANCESC MEZQUITA PATUEL
- AIDA DEL LLEDÓ ARTOLA PEREZ
- PAU SANCHO PUERTO
- LORENZO CUMBA DE LA ROSA
- MARTA BELTRAN PEREZ
- LUIS LOPEZ HUETE
- AINA GARCIA CARBÓ
- JORDI TÀRREGA SANGÜESA
- ENRIC PORCAR MALLEN
- NURIA SOLSONA SORRIBES
- DONIS MONTESINOS ENRIQUEZ
- ANA MARIA AVILA PEÑALVER
- MANUEL FRANCISCO MELCHOR JORDAN
- JULIA HERNANDEZ OTERO
- MIGUEL GINES VILAR
- ANNA MARZÀ IBAÑEZ
- BALMA ESCUDER PUIG
- RUBEN PEÑA GARCIA
- MILAGRO GUIDOTTI GALINDO
- JOSEP VICENT CASTELL MERCÉ
- BALMA CABRERA MAICAS
- MARIA LUISA PÉREZ MONFERRER
- VICENTE GRAU ESCRIG
- ANTONI PORCAR GÒMEZ
- EMMA ZAFÓN GARCIA
- INÉS MARIA ESCOÍ BETORET
- JUAN CARLOS ESCRIG MONFORT
- VICENT ENRIC SORRIBES ROIG
- MARIA CARMEN DIAZ CARSI
- ISAAC SEMPERE DOMÉNECH
- LAURA BARREDA MARÍN
- JAVIER CUEVAS MONTAÑÉS
- NURIA BALAGUER PALOMO
COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD) Titulares
Suplentes
- SALVADOR CISCAR BOLFÁN
- RAFAEL VERCHILI VERCHILI
- LIDIA LÓPEZ EDO
- MARÍA ISABEL CABANES ANTIN
- JUAN MUÑOZ ROVIRA
- JOAQUÍN SANZ LÓPEZ
- JESSICA CARRILLO CAMPANARIO
- BÁRBARA FERRANDO MARTÍ
- BOGDAN CATALÍN PICIU
- LLEDÓ MARTÍNEZ MARCO
- FRANCISCO JAVIER CARMONA ESCRIBANO
- ANA ISABEL GUILLAMÓN TAUSTE
- SAMUEL RUIZ SANJOSÉ
- FRANCISCO MARCO ROIG
- YANIRA GUIJARRO FERRANDO
- TERESA GASCÓN ALFARO
- ALBERTO MARCO GALBAN
- TANIA CRESPO GONZÁLEZ
- NICOLÁS BARBERÁ BARRERA
- MAYRA ALONSO REYES
- CARLOS ALBERTO MARCO BOLOS
- MARÍA TERESA FORNES GALVÁN
- RUYMAN GUIJARRO GONZÁLEZ
- MARÍA LIDÓN DOÑATE BISBAL
- MARÍA DOLORES CAMPANARIO ARTEAGA
- ÁNGEL LÓPEZ RUIZ
- MARÍA PILAR CORTINAS IZQUIERDO
- PABLO FELIP MARTÍNEZ
- JUAN JOSÉ MUÑOZ IBÁÑEZ
- ESTHER BOLOS MARTÍNEZ
PARTIDO POPULAR (PP) Titulares
Suplentes
- BEGOÑA CARRASCO GARCÍA
- VICENT FRANCESC SALES MATEU
- JUSTO LUÍS VELLÓN LAHOZ (Independiente)
- SERGIO TOLEDO LLORENS
- SUSANA FABREGAT CARRASQUER
- JUAN CARLOS REDONDO GAMERO
- MARÍA ESPAÑA NOVOA
- VICENTE GUILLAMÓN TERRADO
- MARÍA DEL CARMEN HURTADO PALOMO
- MARÍA PAZ ALEDÓN GUERRERO
- MARÍA CLARA ADSUARA PITARCH
- JOSÉ LUIS SAURA VILAR
- MARÍA VALVERDE DAMIÁ
- CÉSAR LAPICA TRAVER
- ANDRÉS BALFAGÓ MONTEAGUDO
- CRISTIAN RAMÍREZ MARTÍNEZ
- MARÍA PILAR SEGARRA EBRO
- MARÍA DE GRACIA RODRÍGUEZ MOLERO
- JULIO ARTEMIO TENA FORTANET
- JAVIER TORRES POLO
- CARLOS ARTERO GONZÁLEZ-CARRIÓN
- MARÍA TERESA VICENTE RIPOLLÉS
- FERNANDO DOLZ FERRANDEZ
- BALMA MOREJÓN DE GIRÓN-GARCÍA
- XAVIER GALLÉN TORÁN
- INÉS MARÍA RIBES FITO
- ALBERTO FABRA PART
- JOSÉ LUIS GIMENO FERRER
- JUAN ALFONSO BATALLER VICENT
- ESTER GINER HIDALGO
- CARLOS IVÁN SALES RAMÍREZ
- MARÍA CARMEN AMORÓS GRANELL
L'ESQUERRA DE CASTELLÓ-ACORD MUNICIPAL Titulares
- JOSEP VICENT VICENT BALLESTER
- PASTORA ROSINA DE FLORENCIO LÓPEZ
- JUAN GIL GARCÍA
- MARÍA JESÚS FRANCH APARICI
- SANTIAGO CASTILLO CANO
- AITANA MUÑOZ HUEDO
- ANTONIO SOLSONA DELGAGO
- NOA TENDERO JOVANI
- JORDI ALBERT PILAR CAMPOS
- TERESA EMPAR PAREJO ORENGA
- MARIO NEBOT GONZÁLEZ
- MARIA VICTORIA OLIVER GUASP
- CELESTÍ GIMENO BROCH
- ELOINA AGUILELLA ARZO
- FERRAN NOVELLA HIDALGO
- MARIA CARMEN TORRES GRACIÁ
- RAFAEL FABREGAT PARTS
- ROSA MARAVILLAS RIBES CARDET
- JOSEP AGUSTÍ MUT SANTJOAN
- JUDIT ARANTZAZU ESCUDER CANO
- ROGELIO MANUEL VIDAL RODRÍGUEZ
- LIDON BROCH BELENGUER
- RAFAEL VELASCO LORENTE
- AGATA FABREGAT FONT
- JOSÉ LUIS VALERO BAEZA
- MARIA DESAMPARATS SANCHEZ RUIZ
- FRANCISCO JOSÉ TENDERO EGEA
Suplentes
- CRISTINA ALONSO MUÑOZ
- JOSÉ JUAN NAVARRO CASANOVA
- GREGORIA GÓMEZ CALVO
- FRANCISCO CASAS HELLÍN
- MERCEDES FONT PUJOL
- JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ BORRÁS
- MARÍA ASUNCIÓN MOLINER RUIZ
- MARC CASANOVA ROCA
VOX
Titulares
- LUCIANO FERRER PONS
- ISAAC SANCHEZ BELTRAN
- YOLANDA CARMEN TENA SOLA-VERA
- JUAN VICENTE BELLIDO ZAFON
- JUDITH QUEROL CIURANETA
- HECTOR MARCOS ESCRIG PARRA
- IGNACIO SANCHEZ HONRUBIA (Independiente)
- VERONICA BAIDES NAVARRO
- MARIA BELEN ALBARRAN VALVERDE
- MARIA JOSE SASTRIQUES MONFORT
- ANTONIO MIGUEL CLIMENT BALDAYO
- ANGEL ABRIL SOSA
- LUIS ANDRES CISNEROS
- MARIA CARMEN EDO IBAÑEZ (Independiente)
- MARIA DE LOS ANGELES PEREZ DIAZ
- CLARA CARCELLER FERNANDEZ (Independiente)
- PEDRO JOSE MOLINA DOMENECH
- MIGUEL SANCHEZ LAINEZ
- MARIA DE LOS ANGELES ESCRIBANO JAEN
- TERESA PARRA SIMON (Independiente)
- JAVIER SOLSONA ESCUDERO
- JOSEFINA FATIMA SEGARRA SEGARRA
- RAMON IBAÑEZ BARCENILLA
- WALTER CLIMENT SEGARRA
- MARIA DOLORES CALVO BUENO (Independiente)
- FRANCISCO JESUS DIAZ-MADROÑERO CANOVAS
- CRISTINA FERNANDEZ LOPEZ
CIUDADANOS
Titulares
- ALEJANDRO MARIN-BUCK GOMEZ
- PAULA ARCHELOS ALVARO
- VICENTE MANUEL VIDAL SAFONT
- ESTEBAN VENTURA MARTI
- MARI CIELO LEIROS OTERO
- MILTON TRIGOSO ROJAS
- ANA MARIA LECINA SALARICH
- ANA PILAR CONSTANTE ORRIOS
- CIELO LUNA DIEZ
- JUAN JOSE POVEDANO ROMERO
- FERNANDO SOS GARCIA
- ANGEL JESUS BORDANOVA GIMENO
- MARIA DOLORES LIMO ESCURA
- SONIA ELIZABETH VALLEJO SEGURA
- JUAN RAMON VICENT DIAZ
- LAMBERTO SANCHEZ MARINA
- NIEVES RUIZ GELLIDA
- LUCIA SANCHIS GAVARA
- SILVIA PIQUER MARTI
- BLAS RODRIGUEZ CRESPO
- TIANZUO LIU LIU
- JOSE LUIS COSTA DIAS
- MARIA MARTINEZ MERIDA
- ANDREA MARIN-BUCK GOMEZ
- JOSE LUIS BELTRAN OLARIA
- VERACRUZ GONZALEZ GOMEZ
- MARIA LUISA GOMEZ BELTRAN
Suplentes
- CRISTINA GABARDA ORTIN
- LUIS SANCHIS GUAL
- AMANDA GLORIA ALVARADO BAZAN
- GUSTAVO MARTI ZAERA