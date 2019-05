La Junta Electoral rectifica de nuevo a TVE y le obliga a incluir a Compromís en el debate electoral

La Junta Electoral Central ha estimado un recurso de Compromís per Europa/Compromiso por Europa para que TVE incluya esta candidatura en el debate sobre las elecciones europeas que tiene previsto celebrar.

Se trata del segundo recurso presentado por la coalición, que recuerda que la primera resolución de la JEC sobre el debate de TVE estableció que el hecho de incluir a Vox en el debate por su condición de formación significativa, no podía suponer la exclusión de Compromís del mismo, ya que la coalición tiene representación actualmente en el Parlamento Europeo.

Según Compromís, la dirección de RTVE realizó una interpretación 'sui generis' de la resolución de la JEC, ya que en vez de aumentar el número de participantes en el debate para incluir a Compromís decidió reorganizar y aumentar las exclusiones de formaciones para tratar de cumplir con lo que le marcaba la JEC.

Ante esta situación, Compromís reiteró su disconformidad con un nuevo recurso, que la JEC ha estimado, según las fuentes.

Según la Junta Electoral Central, RTVE "no justifica las razones que impidan la realización de un debate a 8 en vez de a 6" y por ello establece que el criterio marcado por RTVE para invitar a las formaciones políticas al debate "vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 66 de la LOREG" y por tanto "no puede excluir del debate a las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo por el mero hecho de haber obtenido sólo un representante".

El cabeza de lista de Compromís per Europa/Compromiso por Europa, Jordi Sebastià, ha señalado al respecto que la ciudadanía tiene derecho a conocer las diferentes opciones de una realidad política "bastante más plural de la que RTVE quería mostrar".

Sebastià ha dicho no entender "por qué una cosa tan elemental como esta ha necesitado de dos recursos ante la Junta Electoral Central, no es comprensible que la dirección de RTVE no entienda que su trabajo es garantizar la pluralidad y la información"