Rodríguez-Piñero reivindica la unidad de empresarios y sociedad civil para reclamar el corredor mediterráneo

La eurodiputada socialista y candidata a la reelección en el Parlamento Europeo, Inmaculada-Rodríguez Piñero, ha participado esta mañana en el desayuno de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y con el presidente de la Fundación Pro AVE, Federico Félix, donde ha reclamado la unidad de acción de todo el sector empresarial y la sociedad civil para reivindicar en Europa la unión aduanera, una reforma de la PAC más centrada en la agricultura mediterránea y la conexión del corredor mediterráneo.



Ante los medios de comunicación la dirigente socialista ha agradecido al presidente de AVE, Vicente Boluda, la invitación al desayuno donde ha podido explicar la importancia de estas elecciones. "Lo que está en juego es decidir qué Europa queremos. Si queremos votar para mejorar Europa o votar a aquellos que quieren acabar con ella o pactar con los que quieren acabar con ella", ha advertido.





Durante el desayuno que ha calificado de "muy interesante y productivo" ha recordado el éxito rotundo que se consiguió en la defensa del corredor mediterráneo y que fue debido "a la unidad de actuación en su defensa".



"La unidad de actuación del Gobierno de España, cuando se produjo el cambio, junto a la Generalitat y la sociedad civil, así como el papel determinante que jugó AVE y la CEV, las asociaciones empresariales, sindicales, los medios de comunicación y todos los grupos políticos en defensa de algo imprescindible para la Comunitat, lo hizo posible", ha señalado.

Por ello, ha reclamado esa misma estrategia y unidad de acción en otros focos que, tal como ha apuntado, se han detectado ahora y es necesario que Europa actúe. Así ha señalado la reforma de la PAC y la armonización en aduanas.



Sobre la reforma de la PAC ha defendido la necesidad que Europa recoja las prioridades y necesidades de la agricultura mediterránea. Respecto a la armonización en aduanas ha señalado que "no podremos ser competitivos mientras haya competencia desleal con terceros países que no cumplen las normas que exigimos a nuestras empresas y sectores agrarios y se permita que entren por otros puertos donde no se realizan ni las inspecciones, ni las controles".

Entre las prioridades que también ha trasladado a los empresarios se encuentra el apoyo de Europa al acceso norte del puerto, así como impulsar las conexiones del corredor mediterráneo con los principales puertos, factorías y centros industriales "para que esta infraestructura sea realmente efectiva y consiga conectar con Europa nuestras mercancías y productos".



"No tiene sentido impulsar el corredor mediterráneo si no terminamos de consolidar y concluir todas las conexiones de esta red con los principales puntos productivos", ha asegurado Rodríguez-Piñero.