Familiares del líder valenciano de Vox figuran en las listas

Varios familiares directos del candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, José María Llanos, forman parte de las listas electorales que esta formación ha presentado justo en el límite del plazo legal para hacerlo. Se trata de su pareja sentimental, Maria Asunción Mollá, y la hija de ésta, Miriam Turiel Mollá, dos mujeres que el partido necesitaba tanto por su género como por la antigüedad en el partido, lo que les hace ser dos perfiles de confianza para la ejevutiva.

Así, aparece como número cinco al Congreso, la actual pareja de Llanos. María Asunción Mollá Nebot es también profesora de Derecho Romano, el mismo departamento de la Universitat de València del que forma parte el propio Llanos. Además, fue magistrada de la Audiencia Provincial durante 25 años y presidenta de la asociación cultural Forum Via Augusta. Con todo, en el partido no creen que puedan obtener cinco diputados por València al Congreso, confían en tres, por lo que la pareja de Llanos no tendría escaño en Madrid.

Mientras, en el número cinco de la lista autonómica por València figura Miriam Turiel Mollá, que es hija de la mujer de Llanos y que ya integraba la candidatura de Vox por València en las elecciones del 2015 cuando la formación no logró representación.

Fuentes del partido que confirmaron ambos nombres aseguran que Mollá fue militante de Vox antes de ser pareja del ahora presidente provincial. Además, señalan que no es la única "afinidad familiar" en las listas valencianas. La candidata a las Corts por Alicante, Ana Vega, que preside la ejecutiva tras la dimisión de la anterior presidenta, es pareja de uno de los candidatos al Congreso.

Mientras, hay dos candidatos conocidos en el argot político como "cuneros" es decir que figuran en las listas de un territorio sin tener relación directa con él. Es el caso de Cristina Esteban y de Javier Amat de Arce.

Cabe recordar que Vox se ha nutrido del Ejército y de ex diputados del PP como Ignacio Gil Lázaro por València y de dos militares retirados en Castellón y Alicante, Alberto Asarta y Manuel Barea para sus listas al Congreso.

La número dos de Llanos por València es Ángeles Criado, licenciada en Derecho y el tercero es el médico Vicente Rotglá. Cuarto es José Luis Aguirre, ingeniero agrónomo y les siguen la mencionada Miriam Turiel Juan Manuel Ponce de Lelis, secretario de la formación, que fue el número dos en las autonómicas de 2015.

Vox hizo públicos anoche los nombres de la candidatura por València a las Corts. Como publicó Levante-EMV, el actual presidente provincial, José María Llanos, encabeza la lista y se ha rodeado de militantes con años en la formación y con cargo en el partido.

La número dos es Ángeles Criado Gonzálbez, actual vocal de Acción Social. El tercero es el tesorero, el médico Vicente Roglá Benedito

De los seis primeros candidatos, cinco de ellos ya fueron postulados en las elecciones autonómicas de 2015, lo que demuestra que no son unos recién aterrizados. Una de las obsesiones declaradas de Llanos era combatir contra el «arribismo» en la formación tras el éxito en las elecciones andaluzas. El único fichaje es el de José Luís Aguirre Larrauri, gerente del centro escolar La Gran Asociación y que podría haber sido designado como especialista en la materia para batallar contra la políticas educativas del Botànic.

La paridad del 50-50 no se cumple en la lista de Vox, pero sí la del 60-40. El partido de ultraderecha ha nombrado a 24 hombres frente a 16 mujeres. En la lista autonómica que presentaron en 2015 para llegar a las Corts, los hombres suponían el 56,5 % de los candidatos frente al 43,5% de mujeres.

A diferencia de Alicante, donde la ejecutiva nacional suspendió a la dirección y colocó en su lugar a Ana Vega, afín a Santiago Abascal, en València el presidente de Vox ha podido conservar a la cúpula.

Tampoco hay rastro de ningún candidato vinculado con la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia, que preside Juan Sentandreu, que se postuló a la candidatura municipal de Vox.

Lista al Congreso y al Senado

La formación también reveló sus listas al Congreso y Senado. Detrás del exhistórico dirigente popular Ignacio Gil Lázaro, irá Cristina Esteban, profesional de la banca de inversión; Vicente Montáñez, asesor económico de Vox; Javier Amat, auditor, y en quinto lugar, la profesora de Derecho Romano, Maria Asunción Mollá. En la Cámara Alta, encabezará la lista el cirujano Ernesto Armañanzas, seguido del piloto de aviación Ricardo Belda y el ingeniero Luís Peris Vigo.



Llanos, cabeza de lista

? 1. José María Llanos

? 2. Ángeles Criado

? 3. Vicente Roglá Benedito

? 4. J. Luis Aguirre Larrauri

? 5. Miriam Turiel Mollá

? 6. J. Manuel Ponce de Lelis

? 7. José Luis Fernández

? 8. Vicente Gil Palop

? 9. Estefanía García Sanchis

? 10. Mª Ángeles Morán

? 11. Luis Peris Vigo

? 12. Francisco J. Egea

? 13. José Vicente Aguilar

? 14. Pilar Pascual Losada

? 15. Sofía Manglano

? 16. Joaquín Díaz Andrés