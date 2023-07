El cuestionamiento del voto por correo que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha introducido en las últimas horas en la conversación pública, se está convirtiendo en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista esta mañana en la Ser atribuye este mensaje al intento de "embarrar el debate político" y" "crear desafección para que la gente no vaya a votar o desconfíe del proceso".

El PP lo introduce también, sostuvo, para "opacar lo que va suceder en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, dos gobiernos de coalición entre PP y Vox". "No voy a entrar en ese barro" aunque "están en eso, en no hablar de lo que importa a los ciudadanos, para que no se vean los dos gobiernos nuevos con Vox". Justo este jueves en estas dos comunidades, en las que la ultraderecha entrará en el Ejecutivo, se vota en los Parlamentos la investidura de María Guardiola y de Carlos Mazón.

Feijóo dijo este miércoles que se compromete a pagar las horas extras a los carteros si gobierna para que faciliten el voto por correo."Os recuerdo que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana tarde y noche", demandó, para indicar a continuación que no cuentan con los "refuerzos suficientes". El mismo, en uno de los primeros cargos de su carrera política, fue presidente de Correos durante el Gobierno de Aznar. Y este jueves ha vuelto a insistir en la idea de que el voto por correo no funcione en varias entrevistas.

Sánchez replicó que España es una "democracia plena", un país que se sitúa en los puestos más altos en los mejores ranking de calidad democrática, reitero que el proceso es absolutamente "limpio", más accesible para el voto a distancia que en 2019 y recordó que se ha realizado una reforma para facilitar que voten los españoles que residen en el exterior. Por eso su resumen es que este discurso está sólo dirigido a que no se hable de los pactos entre PP y Vox.