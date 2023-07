En absoluta actitud de sufridor pero sin moral de derrota. No está perdido. El PSOE se agarra en las últimas horas de la campaña al 'nunca dejes de creer' del 'cholismo'. A Pedro Sánchez no le gusta el fútbol pero el lema les casa a la perfección en estos momentos. Los datos que maneja Ferraz, según apuntan fuentes socialistas, es que la competición del 23J sigue abierta y que PP y Vox no tiene tan asegurada la mayoría absoluta como hace una semana.

Desde el sábado han comenzado a observar una mejoría en sus expectativas electorales. "Estamos subiendo con una fuerza que no veíamos hace mucho", aseguran en Ferraz, mientras que ven al PP "a la baja". Esta tendencia ha marcado el ánimo de esta recta final tras un comienzo muy desalentador por el fiasco del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, en el que el presidente del Gobierno se vio superado. Fue en el ecuador de la campaña, con un mitin en Valencia y otro en Barcelona, donde el partido pareció recuperar la confianza en si mismo y Sánchez decidió que iría y vendría de Bruselas, en medio de la celebración de la cumbre UE-CELAC, para incluir en la agenda electoral actos en Huesca y en San Sebastián. En la dirección sostienen que "nuestros datos son buenos" y que, además, "las sensaciones en la calle son mejores todavía", a pesar de lo poco científico que es testar este clima. "De una movilización enorme", subrayan. "Hay un subidón", señala otra fuente del PSOE. Esto supone que los socialistas estarían en condiciones de impedir la suma automática de PP y Vox, que daría a Feijóo la presidencia. Si no llegan a los 176 diputados, a no ser que se queden muy cerca, las posibilidades de que el dirigente gallego ocupe la Moncloa decrecen. Y aunque, según casi todas las encuestas es la opción más factible, la decantación de los últimos escaños en muchas provincias, podría arrebatar a la derecha la mayoría. Depende al final de la participación, de lo que pase en las circunscripciones pequeñas, tradicionalmente bipartidistas y donde la batalla entre PSOE y PP es encarnizada, y de los que escogen la papeleta este mismo fin de semana. Sánchez afronta con optimismo el 23J al considerar que el PP llega "desfondado" Los cálculos que hacen en el PSOE es que si "movemos 6 o 7 escaños de bloque, Feijóo y Abascal no van a gobernar". En Moncloa y en el partido se aferran a que el PP, si necesita a la ultraderecha, como apuntan de manera abrumadora los sondeos, no podrá contar con el aval de muchos más grupos en el Congreso. Coalición Canaria, al que las empresas demoscópicas dan un diputado y, tal vez, Teruel Existe. Esto conduciría a que no habría una investidura viable para Feijóo pero probablemente tampoco de Sánchez, aunque el presidente del Gobierno, según sus más cercanos, se muestra convencido de que va a ganar este 23J y el PSOE quedará en primer lugar. Sin que ningún bloque se imponga, España entraría en una fase de bloqueo y estaría abocada a una repetición electoral. El vaticinio socialista sobre que la situación es ahora más favorable se ha visto reforzada. El propio Feijóo ha rebajado expectativas y ya no apunta a160 escaños como la semana pasada sino a 150. Precisamente por el voto a Vox que se puede perder en las provincias pequeñas, donde se reparten menos de seis diputados. La encuesta prohibida de las elecciones generales en España: tercer sondeo "Gente encabronada con Pedro, ahora le va a votar" En los territorios las sensaciones son dispares. Cargos socialistas que acaban de perder el Gobierno son muy conscientes de que en las autonómicas y municipales se ha producido una gran abstención del bloque progresista que ha castigado así al Gobierno de coalición por la ley del 'sólo sí es sí' o por lo pactos con Bildu. Consideran que les ha sucedido lo mismo que a los presidentes populares en 2015, que pagaron ellos el pato de los recortes de Mariano Rajoy (luego el entonces jefe del Ejecutivo ganó). Pero estiman que ahora la movilización será mayor y que "gente encabronada con Pedro, ahora lo va a votar". Todos los votos progresistas son útiles. Pero en Valladolid concentrar el voto en el PSOE es la única garantía de mantener o aumentar la representación en el congreso. Desde el máximo respeto por Sumar y su gente, con la que he gobernado muy a gusto, os pido el voto para el PSOE. pic.twitter.com/bOSKTOkp0q — Oscar Puente (@oscar_puente_) 19 de julio de 2023 "Hay partido", señala otro dirigente territorial. "Y sí, la suma a PP y Vox se les va a poner complicada". "Nuestra gente está movilizada y habrá mucho voto útil", explica. Considera, además, que en el debate de TVE el 'team' Sánchez-Yolanda, "ha ido bien". "Parece que el PP ha ido bajando los brazos", destacan. Otras fuentes son menos optimistas y ven "fastidiado" que Feijóo y Abascal no alcancen una mayoría. Desde que Díaz logró armar la coalición de Sumar y se acabaron las discrepancias públicas, Sánchez tuvo muy claro que debía dejar hacer a su vicepresidenta, sobre todo en las circunscripciones grandes, porque en las pequeñas, donde sociológicamente la izquierda a la izquierda del PSOE es más irrelevante, el voto se concentraría en torno a sus siglas de manera natural. Sánchez y Díaz se coordinan para atar en el debate al ausente Feijóo con Abascal En el esprint final, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que encabeza ahora la candidatura al Congreso ha traducido verbalmente esta estrategia: "Todos los votos progresistas son útiles. Pero en Valladolid concentrar el voto en el PSOE es la única garantía de mantener o aumentar la representación en el Congreso. Desde el máximo respeto por Sumar y su gente, con la que he gobernado muy a gusto, os pido el voto para el PSOE". La campaña electoral concluye este viernes, Sánchez cerrará en Getafe. El jueves estuvo en Lugo, donde el PSOE quiere evitar que le vuele un escaño a favor del PP y que el reparto sea el habitual, un dos a dos. Allí, tras la ausencia de Feijóo en el debate, defendió, que no ir ha sido una "falta de respeto" a los ciudadanos, sobre todos de aquellos que están decidiendo todavía su voto. El PSOE lo fía todo a una gran movilización de la izquierda, a que les apoyen electores progresistas que se abstuvieron el 28M, y a que el miedo a Vox frene la fuga al PP y espante incluso a los votantes populares más moderados.