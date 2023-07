El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones de este domingo, pero con un resultado insuficiente para convertirse de manera automática en el próximo presidente del Gobierno. Los populares han saltado de 89 a 136 diputados, una cifra que, sumada a los escaños conseguidos por Vox (33), no alcanza los 176 parlamentarios que marca la mayoría absoluta. Feijóo, como ya había anunciado en la campaña en más de una ocasión, cree que, al ser el candidato más votado (casi 300.000 papeletas más), tiene el derecho de intentar formar Gobierno y pedirá al PSOE y al resto de partidos que se abstengan en su investidura. Pedro Sánchez ya ha dicho estas semanas atrás que no lo va a hacer, porque el español es un sistema parlamentario y no presidencialista: las mayorías se conforman en el Congreso

