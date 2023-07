La diputada por Coalición Canaria, Ana Oramas, ha sido tajante tras las palabras de Alberto Núñez Feijóo. La política canaria rechazó que su partido vaya a apoyar una "investidura fantasma" del candidato del Partido Popular.

Por otra parte, también negó que fueran a alinearse con el socialista Pedro Sánchez, puesto que no formarán parte de un gobierno que dependa de "los que no creen" en España. Esto es en clara referencia a la necesidad del PSOE de pactar con Junts. Junts asegura que no les consta "ningún contacto oficial" del PSOE o Sumar Así se ha expresado Oramas en declaraciones a Cuatro al ser cuestionada por si Coalición Canaria apoyaría una investidura del líder del PP. El propio Feijóo fue quien confirmó durante la tarde de hoy que había abierto contactos con PNV, UPN, Vox y la propia CC.

La diputada recordó que su partido no está en el bloque del PP porque, según ha dicho, han gobernado en Canarias con el PSOE mientras el PP estaba liderando el Gobierno a nivel nacional. "En cinco legislaturas hemos sido decisivos junto a Convergencia y el PNV", indicó.

En este punto, ha afirmado que "no hay ninguna posibilidad" de que Feijóo sea presidente. "No vamos a apoyar una investidura fantasma, ni tampoco vamos a investir un gobierno con el perfil de que la gobernabilidad de este país esté pendiente de los que, desde luego, no creen en este país", sentenció Oramas.

Por último, la diputada auguró "una legislatura corta" hasta diciembre o una "larga" que será "muy difícil", al tiempo que ha puesto en valor el resultado de CC en las elecciones del 23J. "Estamos felices y esperando acontecimientos", ha subrayado.