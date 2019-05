PSPV, Ciudadanos y PP aprovechan el Día de la Madre para abanderar la conciliación

Son muchas las mujeres que siguen viéndose obligadas a renunciar a su vida laboral para responsabilizarse de los cuidados. La brecha salarial, por tanto, permanece inabarcable entre los hombres y las mujeres que solicitan acceder a la jornada reducida para poder hacerse cargo de los hijos e hijas. La movilización histórica del pasado 8M consiguió situar esta problemática en el punto de mira de la agenda política y denostar que el feminismo y la igualdad de oportunidades no debe (ni tiene) un solo color político. Las formaciones políticas conocen el protagonismo que estas medidas están ocupando en la opinión pública y, de cara a las elecciones municipales del domingo 26 de mayo, han comenzado a abanderarlas. No podían dejar pasar, por tanto, la oportunidad de hacerlo especialmente en la celebración del Día de la Madre.

Durante el día de ayer, tanto el Partido Popular como el PSPV o Ciudadanos divulgaron sus respectivas medidas en materia de igualdad y conciliación laboral recogidas en sus programas electorales para que «ninguna madre tenga que renunciar a su vida profesional porque no pueda pagar el centro infantil», señaló el candidato de Cs, Fernando Giner. El portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento ya había reiterado en varias ocasiones antes de entrar en campaña electoral que su formación se comprometería a ofrecer a los padres y madres con hijos de entre cero y tres años un «cheque escolar universal durante once meses al año». Ayer, no obstante, decidió recordarlo en el acto que Ciudadanos celebró en la plaza Tapinería de València por el Día de la Madre.

También había sido anunciada por la candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, la creación de una red de 16 nuevas escoletas municipales en barrios como San Marcelino, Cabanyal, Malva-rosa, Benimaclet o Torrefiel que beneficiarán a unas 1.300 familias. Una apuesta «por las familias», pero con especial atención a las mujeres para evitar, señala, que «abandonen el mercado laboral y puedan seguir desarrollando su profesión». Pues, si bien es cierto que la escolarización de cero a tres años no es obligatoria, sí supone una herramienta clave para fortalecer las políticas de igualdad de género. «Desde las administraciones tenemos que fomentar la corresponsabilidad y la educación con la prioridad de que los cuidados sean públicos, especialmente los de los más pequeños», reivindicó Sandra Gómez

Asimismo, la candidata socialista también anunció ayer una nueva medida que aprobará de lograr la alcaldía de València: la de poner en marcha una extraescolar gratuita a la que podrán acceder unos 40.000 menores de entres seis y doce años que les permitrá tener acceso a materias «tan importantes como la música, los idiomas o el deporte», con el objetivo de «fomentar la igualdad de oportunidades entre los y las menores y la conciliación laboral de padres y madres».

Y es que, tal como recordó ayer la candidata popular, María José Català, cuatro de cada diez familias monomarentales están en riesgo de pobreza, así como una de cada cuatro viven en situación de pobreza severa, según los datos de Save the Children. Además, recordó que 37.000 menores de la ciudad están en riesgo de exclusión social, según el Instituto Valenciano de Estadística (INE), lo que, indicó Català, «convierte a València en la ciudad de la Comunitat Valenciana con más niños en riesgo de exclusión social».

Ante esta realidad, la candidata popular manifestó que «València no puede ser indiferente», por lo que durante el Día de la Madre propuso un Plan Municipal de Atención a la Infancia por el que se otorgará una ayuda anual de 400 euros por cada niño menor de 14 años para todas las familias con ingresos mensuales inferiores a 1.328 euros. También señaló que recuperará la tarjeta «València Contigo», destinada a familias con menores en situación de vulnerabilidad social para sufragar los gastos de alimentación durante las vacaciones escolares. Y afirmó que impulsaría un Plan Municipal de Apoyo a la Maternidad que incluirá «acciones de prevención de embarazos no deseados desde la adolescencia y ayudas de hasta 2.000 euros a las madres jóvenes en situación de exclusión social».