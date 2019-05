Ribó advierte que ha sido el más votado pese a las "circunstancias no favorables"

Frente a los continuos ataques y descalificaciones por parte de la derecha, el alcalde y candidato a la reelección, Joan Ribó, asegura que planteará propuestas «en positivo» durante esta campaña electoral. «No tenemos ganas de pelearnos con nadie, por supuesto mucho menos con nuestros compañeros del Govern de la Nau. Son nuestros compañeros y nuestro primer objetivo es repetir el gobierno, y luego mejorar resultados. Pero no tenemos interés de confrontar, sino en proponer», aseguró ayer en la presentación de las líneas maestras programáticas.

Sin embargo, Ribó si está preocupado por la llegada de la extrema derecha al consistorio tras las elecciones del próximo 26 de mayo. «Sí me preocupa la entrada de la extrema derecha, pero más que eso me preocupan los comportamientos de extrema derecha de la derecha, como en temas de violencia de género. Utilizar ese lenguaje no es bueno para la derecha y ya están rectificando», explicó el alcalde después de que el PP haya enarbolado la bandera del centro tras su descalabro en las generales y autonómicas del 28A.



Convencidos del triunfo

Compromís sale a ganar en la ciudad como ya lo hizo el pasado 28 de abril en las autonómicas, como recordó ayer Ribó. «Nuestros resultados serán mucho mejores que en las autonómicas, pero es una estimación. Somos muy optimistas, totalmente optimistas», dijo.

El alcalde es optimista para revalidar su mandato y ha explicado los motivos: «Partimos de una idea, y es que en las elecciones autonómicas pasadas Compromís fue la primera fuerza más votada en la ciudad, y es la primera vez a pesar de que las condiciones no eran favorables. Partimos de una condición buena, porque estamos muy arraigados a esta tierra y nos vamos a centrar en aquello que afecta a la ciudadanía. Compromís es una fuerza que se mimetiza con la población porque somos gente de calle y hablamos y trabajamos con ellos. Lo queremos hacer pedagógicamente, explicando los cambios que hemos hecho o proponemos». «Os vamos a dar alguna sorpresa en campaña», anunció sobre algunas de sus ideas programáticas.

Así pues, Compromís apelará a la ciudadanía para «ganar el futuro», mientras otros se empeñan «en mirar al pasado», señaló Ribó en referencia a los tres partidos del espectro de la derecha.

Los ejes de la campaña, con el conocido lema «Jo Amb Ribó», será explicar el modelo de ciudad con la expansión de los modelos de barrios; las propuestas para acceder a la vivienda mediante alquileres accesibles; continuar con la recuperación del espacio público reduciendo el espacio para el coche; y trabajando para las personas como elemento principal.

El alcalde y líder de la formación valencianista asegura que su proyecto es «de gestión eficaz y eficiente, un gobierno de estabilidad» y que mantiene una de la señas de identidad de Compromís, «trabajar con valentía». «Si creemos que lo que hacemos beneficia a la mayoría, con valentía tiramos para adelante, no reculamos», advirtió.

Joan Ribó también apeló a que su gobierno «es el del sentido común frente a derechas radicalizadas» y «para la mayoría de la población».