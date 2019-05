Català aboga por dejar atrás una "etapa de imposiciones"

Con partido del Valencia CF empezó la campaña la candidata del PP a la alcaldía de València, María José Catalá, que después del encuentro asistió a la «pegada de carteles» en un acto celebrado en la avenida Reino de València, lugar donde se ha construido uno de los carriles bici más polémicos y más criticados desde su formación.

Acompañada del candidato a las europeas, Esteban González Pons, y de la presidenta regional, Isabel Bonig, Mª José Català aseguró que durante estas dos semanas va a trasladar a los valencianos su proyecto de ciudad «desde la cercanía y con mucha ilusión y confianza». Y ya que estaba en Reino de València, «un lugar castigado por las imposiciones de Ribó», se comprometió a revertir el carril bici «contando con el consenso de vecinos y comerciantes, para devolver a esta zona la comodidad y accesibilidad que tenía antes».

La candidata del PP explicó que su proyecto para Valencia «está diseñado para ser el ganador el próximo domingo 26 de mayo», porque cuenta, «con la mejor candidatura posible, con gente muy preparada y que conoce y siente pasión por esta maravillosa ciudad».

«Hoy empezamos esta campaña en la que tenemos un objetivo: Ganar la alcaldía de Valencia, porque hoy estamos mucho más cerca que hace 4 años», dijo.

María José Catalá estuvo muy arropada por la amplia concurrencia de afiliados y simpatizantes del PP a los que les dijo que siente «una enorme ilusión por València, una ciudad que me apasiona, por la que voy a luchar con todas mis fuerzas, las 24 horas del día y los 365 días del año, para que tenga el reconocimiento y las inversiones que merece».

Reiteró que es muy importante en las próximas elecciones municipales «dejar atrás una etapa de despropósitos e imposiciones en València, y recuperar el sentido común, el trellat, en la gestión, escuchando a los vecinos y atendiendo a los principales expertos en la gobernanza de las grandes ciudades.



Quince días de propuestas

«Comienzan 15 días de ilusión en los que vamos a hacer una campaña innovadora, y en los que vamos a continuar transmitiendo nuestros mensajes por todos los barrios de la ciudad, pidiendo a los valencianos que confíen en mí, que confíen en un proyecto sólido, seguro, ilusionante, centrado, que propone una bajada de impuestos, una ordenación del tráfico con sentido común, un programa de ayuda a la maternidad que facilitará la conciliación, un plan de protección social avanzada, y muchas mediadas más para mejorar la vida de los vecinos de esta ciudad maravillosa», reiteró.

En las elecciones municipales, dijo, «la persona que se presenta como candidato o candidata tiene una influencia mayor que en otras votaciones. Por eso, quiero decirles a los valencianos que me siento uno más de ellos cuando sufren las incomodidades e inseguridad que ha creado Grezzi en la calles de València, que me duele en el alma cuando la Senyera no entra el 9 d´Octubre en la catedral, que me indigna cuando el alcalde no rinde respeto a la Semana Santa Marinera o al Día de la Virgen, y que me hierbe la sangre cuando nuestra querida València no recibe el trato que merece del Estado y la Generalitat».

Para acabar María José Catala se dirigió a los afiliados, voluntarios y simpatizantes del PP para agradecerles su asistencia al acto de arranque de la campaña y para decirles que «son fundamentales para lograr el éxito».

«Todos los afiliados del PP, el partido con más militancia de toda la ciudad, sois piezas clave. La victoria depende de todos nosotros. Yo lo voy a dar todo por esta ciudad. Y sé que vosotros también. Empiezan 15 días de salir a la calle y hablar. Con amigos, con familiares, con vecinos? La ilusión de esta campaña sois vosotros, y se nota en cada carpa, en el entusiasmo con el que participáis en todos los actos de calle, les dijo entre aplausos de la concurrencia, la primera de la campaña municipal de 2019.