La división de los bloques se agrava en la carrera por la alcaldía de València

El primer debate de candidatos municipales al Ayuntamiento de València, organizado por la Cadena Ser, ha dejado una cosa clara: la división de los bloques de la izquierda y la derecha también es patente en el escenario local, y mientras Compromís, PSPV y Unides Podem-EUPV cerraba filas en torno a la gestión de los últimos cuatro años, PP y CS centraban sus ataques en el alcalde Joan Ribó.

El tono ha ido in crescendo. El primer bloque de repaso a la legislatura, tanto la candidata del PP, María José Català, como el de Cs, Fernando Giner, han dirigido sus ataques a los carriles bici, la subida de impuestos y la suciedad de las calles. Mientras, en su defensa por lo conseguido con el Govern de la Nau, Ribó ha sacado pecho por haber suprimido la imagen de "corrupción" de la ciudad, mientras María Oliver, por Unidas Podemos-EUPV, lo ha hecho por las políticas en vivienda.

Mientras, la candidata socialista espera reeditar los resultados autonómicos del 28 de abril y que el PSPV llegue a gobernar en el ayuntamiento. Ha puesto en valor el empleo generado a través del servicio València Activa, contra las críticas de Català, con quien ha mantenido diversos rifirrafes a lo largo del debate.

Uno de ellos ha sido a colación de la propuesta popular de la masiva bajada de impuestos, que también propone Cs. "Ojo con la revolución fiscal que propone el PP, porque fue el preámbulo de su debacle electoral", ha atacado la socialista, quien se ha visto reforzada por el alcalde Ribó porque València "es la capital española que más bajos mantiene sus impuestos".

En el bloque de las propuestas, ha sido el PP quien ha abierto el debate: hay que mejorar la EMT, revertir los carriles bici conflictivos y volver a aparcar por las noches en el carril bus. Un plan de choque contra la pobreza infantil, gratuidad en la escuela de 0 a 3 años y bajar impuestos, como la bajada del 100% al Ibi de los comercios.

"No me hable de pobreza infantil porque se hizo famosa por decir que los padres le hicieran un tupper a sus hijos no podían pagar el comedor escolar", ha reprochado Gómez a Català en otro de los encontronazos.

Las propuestas de Ribó para la próxima legislatura ha sido en valores: honradez, eficacia y derechos. Por su lado, Maria Oliver ha apostado por un gobierno que "cuide" a sus ciudadanos, mientras Giner se ha comprometido a ser el alcalde "de las familias y los autónomos".

La candidata socialista ha garantizado que los servicios municipales serán iguales en todos los barrios, y se ha. comprometido con fomentar al máximo la igualdad de la mujer y su encaje en la ciudad. "La igualdad no se predica, se practica", le ha reprochado Català, cuya lista municipal la encabezan tres mujeres.

Tanto PP como Cs han reprochado a Ribó su falta de presencia en asuntos fundamentales de la ciudad. Mientras Giner le ha reprochado verle siempre "tras una pancarta", Català le ha espetado que trabaje "a tiempo parcial". Entre las asignaturas pendientes que le quedan, han citado el túnel pasante, el corredor mediterraneo o la condonación de la deuda que prometió Sánchez.

En cuanto a los pactos, todos coincidieron en una palabra: diálogo. SIn embargo, todos pusieron límites. Cs no hablará con los nacionalistas que "ponen en peligro" la estabilidad de España, mientras que el PSPV pone el cordón sanitario en los partidos que cedan a la extrema derecha.

"Ha quedado demostrado que la derecha no se modera ante la aparición de la extrema derecha, sino que se radicaliza", ha dicho Gómez.

Català también habló de diálogo e incluso accedió a a mantenerlo con la izquierda. No dudó en criticar a Cs: es difícil mantener conversaciones con un partido que se desdice políticamente según sus intereses.

Giner atacó a Compromis por ser "nacionalistas" aunque defendió el diálogo con todos, como Català, quien asumió las discrepancias con el bloque de la izquierda. Aún así, no dudo en atacar a Ciudadanos por los "vaivenes" políticos a la hora de pactar.

Por su lado, Ribó se erigió como garantía de un gobierno progresista, el mismo que comenzó hace cuatro años y que también ha defendido María Oliver.



Mientras, el paraninfo de La Nau ha recibido a buena parte de los representantes políticos de cada partido. Por el PSPV, Manolo Mata o la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, así como el candidato de Unides Podemos - EUPV, Rubén Martínez Dalmau. Por Compromís, el portavoz Fran Ferri y Águeda Micó del Bloc. Como ellos, la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, o Jose Vicente Berlanga, presidente de Enusa a propuesta de José Luís Ábalos.