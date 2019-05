Giner creará una oficina de Europa si es elegido alcalde

En las horas previas al inicio de la campaña y en el marco de un acto organizado por los Jóvenes de Ciudadanos para conmemorar el Día de Europa, el alcaldable por València Fernando Giner avanzó que si llega a ser elegido alcalde, creará «una Oficina con Europa» para gestionar las relaciones institucionales con la Unión Europea. No en vano, será «una apuesta estratégica ya que dependerá directamente de alcaldía» y servirá para captar y gestionar «las subvenciones» que sirvan para potenciar el tejido económico local. Giner destacó que para Ciudadanos València, Europa es una oportunidad y desde ese punto de vista justificó que se centralice todo lo relacionado con el mercado europeo «frente al desaguisado del tripartito» en esta cuestión.

Preguntado qué hará en caso de ganar las elecciones y ser investido alcalde, declaró que lo primero será «agradecer a todos los valencianos que hayan depositado su confianza en mí, y hacer sentir a todos, los que me hayan votado y los que no, que están en una ciudad acogedora y abierta, y no en una ciudad de unos contra otros», enfatizó. En segundo lugar, avanzó que su primera medida será «meter a València en un tren de lavado para adecentarla». «Vamos a limpiarla -explicó-, durante los meses de julio y agosto», para que cuando los valencianos «vuelvan de sus vacaciones tenga un aspecto inmejorable». Respecto a las previsiones que maneja, el cabeza de lista de la formación naranja se mostró rotundo: «Estamos convencidos de que vamos a ganar. Las encuestas, lo dicen y nosotros vamos a aplicar lo que yo como empresario, y mi equipo de la lista mnunicipal, hemos hecho toda la vida, trabajar y trabajar». De hecho, dijo, en estas dos semanas de campaña, «vamos a patear toda la ciudad, y cuando llegue el día 26 voy a medir el desgaste de mis zapatos. Hasta que no compruebe que están destrozados y que tengo un agujero en la suela, no me daré por satisfecho», recalcó. Sobre otras medidas que proyecta aplicar, Giner adelantó que pondrá en marcha una concejalía de las familias, «para que en ella se sientan representadas todas sin exclusión», y una concejalía del trabajador emprendedor y de empleo.

El alcaldable de C's estuvo arropado por una veintena de jóvenes así como por el candidato a las elecciones europeas José Ramón Bauzá y expresidente autonómico de las Baleares, así como por el diputado autonómico Jesús Salmerón y la número 2 para el cap-i-casal, Rocío Gil. La Fallera Mayor de 2018 subrayó que hay que «llenar las urnas el 26M de votos naranjas y europeístas para vencer la batalla contra los que quieren destruir Europa».

En esa línea, José Ramón Bauzá remarcó que C's «quiere estar en el Parlamento Europeo para defender los intereses de España y de los españoles».