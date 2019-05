Elecciones municipales 26M en València: Giner promete "orden, mediación y frenar la degradación del Cabanyal"

«Se lo dice quien va a ser el próximo alcalde de València». Así de convencido, y en una visita entre productos de la huerta, la granja y la lonja del pescado, en el mercado municipal, el líder de Ciudadanos Fernando Giner anunció que priorizará el desarrollo del plan del Cabanyal. «Hace cuatro años nos sumamos al acuerdo para frenar la degradación del Cabanyal. Pero hoy, después de cuatro años la confianza que depositamos en el tripartito de izquierdas se ha visto incumplida porque no se ha dicho nada». Y como está convencido en el volteo del color municipal y en su liderato, anunció «a los vecinos que estoy autorizado moralmente para exigir que las obras se ejecuten. Que sepan los vecinos del Cabanyal y de los Poblats Marítims que el Centro Cívico y el Centro Social van a ser una realidad en dos años. Me comprometo a que el dinero europeo de Edusi (Desarrollo Urbano Sostenible) será ejecutado. Porque si no, además, los perderemos».

Y por lo que respecta a la «zona cero» aseguró que «hace falta mediación y comprender el problema. Pero también aseguro a los vecinos de la zona que este ayuntamiento hara cumplir las ordenanzas y pondrá orden en la zona. Que vecinos, comercios, hostelería que la cumplan y pagan sus impuestos se verán respaldados».

El sitio era que ni pintado para que el candidato ciudadano recordara uno de sus reclamos-estrella: la declaración de los Poblats como Patrimonio Material de la Humanidad. «Este proceso dura seis años y se gestiona en consellería. Tengo el propósito de que, cuando vengan las inspecciones oculares, estén ya acabadas las obras».

La visita al Mercat del Cabanyal sirvió también para poner en valor su proyecto de Concejalía de Autónomos, que conllevaría, de la mano de Rafael Pardo, el control de delegaciones como Mercados y Hacienda en un posible pacto de centro derecha. La apuesta por el autónomo es, junto con las familias, dependencia e igualdad, algunas de las propuestas originales que lleva en el programa la formación naranja y que, llegado el momento de un pacto de centro-derecha, serían algunas de las áreas-estrella más reclamadas junto con movilidad y policía.

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

