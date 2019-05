Holgada mayoría de la izquierda en València con el PSOE como más votado

El Partido Socialista (PSPV) ganaría las próximas elecciones municipales de València y el bloque de izquierdas conseguiría una amplia mayoría para seguir gobernando la ciudad. Así lo indica el sondeo de Invest Group para Levante-EMV, que vaticina un desplome del PP, un leve retroceso de Ciudadanos y la entrada por los pelos de Vox

El bloque de izquierdas, o lo que es lo mismo, el actual Govern de la Nau, seguirá gobernando el Ayuntamiento de València la próxima legislatura. Así lo indica al menos la encuesta realizada por Invest Group para Levante-EMV, que sitúa al Partido Socialista como fuerza más votada, ligeramente por encima de Compromís, tanto en voto directo como en estimación de voto. Aquí es donde se jugarían estas elecciones, en el liderazgo de la izquierda más que en el bloque que puede hacerse con el poder. Por lo que se refiere a la derecha, el PP perdería cuatro de sus diez concejales, pero sería la fuerza más votada del bloque conservador frente a Ciudadanos y Vox, que entraría por la mínima por primera vez. Eso sí, se quedarían lejos de la mayoría de Gobierno.



Los datos de la encuesta (700 entrevistas realizadas entre el 2 y el 9 de mayo) indican que a estas elecciones municipales se viene con las decisiones tomadas tras las generales y autonómicas celebradas hace apenas un mes. El 86,1 % de los entrevistados asegura que acudirá a votar dentro de una semana, lo cual habla de una gran movilización, y la gran mayoría de ellos ya tiene decidido a quién. El porcentaje de indecisos, que en los anteriores comicios superaba el 40 %, ahora apenas llega al 21,3 %, la mitad.







El PP lidera la derecha

Un 21,3 % de voto oculto

Y el Partido Socialista, comandado por Sandra Gómez, sale ganador en todos los apartados, liderando un bloque de izquierdas que gana holgadamente al de derechas, que no sumaría ni siquiera pactando con la ultraderecha de Vox. Así, si las elecciones se celebraran hoy, el PSPV obtendría el 26,7 % de los sufragios, lo que le permitiría crecer desde los cinco concejales que tiene ahora a una horquilla de entre 9 y 10.La segunda formación más votada sería Compromís, con el actual alcalde, Joan Ribó, al frente. La encuesta le da un 23,9 % de los votos, dejándolo prácticamente como está en cuanto a representación municipal. Ahora tiene nueve concejales y, según la encuesta de Invest Group, el próximo domingo estaría entre 8 y 9. El encuestador advierte, no obstante, de la proximidad entre el Partido Socialista y Compromís, y reconoce que «impide realizar una afirmación estadísticamente significativa». Cerrando el bloque de izquierdas estaría Unides Podem-Esquerra Unida, que con María Oliver a la cabeza, obtendría entre 2 y 3 concejales con un 8,3 % de los votos emitidos. Con la marca València en Comú obtuvo 3 en el año 2015. Sumando estas fuerzas, la coalición de izquierdas obtendría entre 19 y 22 concejales, muy por encima de la mayoría absoluta del Ayuntamiento de València, que está de 17 representantes, justo los que tiene ahora.En cuanto al bloque de la derecha, el PP conservaría el liderato pese al desplome de votos. Su candidata, María José Catalá, nueva en esta plaza, obtendría el 18,1 % de los sufragios, lo que le daría 6 concejales, cuatro menos que en el año 2015, cuando Rita Barberá perdió la alcaldía después de 24 años de gobierno ininterrumpido. Sería la tercera fuerza más votada en València y en cuarto lugar estaría Fernando Giner, líder de Ciudadanos, que bajaría de 6 a 5 concejales con una estimación de voto del 15,5%, un porcentaje por debajo de las expectativas que se generaron tras las últimas elecciones autonómicas.Cerraría el bloque, como última fuerza política, la ultraderecha de Vox, representada por José Gosálbez, que entraría a formar parte de la corporación con el 5,3 % de los votos y 1 ó 2 concejales. En su conjunto, el bloque de la derecha sumaría entre 12 y 13 ediles, muy lejos de los 17 que dan el gobierno.Esto, en cuanto a estimación de voto. Sin embargo, los datos de voto directo revelan una intención de voto más ajustada, con un 21,3 % de voto oculto. Exactamente, un 19,9 % de los entrevistados votaría al Partido Socialista; un 18,4 % optaría por Compromís; el partido Popular recibiría el 11,7 % del voto directo; Ciudadanos el 11,3 %; el 6,8 % sería para Unides Podem-Esquerra Unida; solo un 4,3 % reconoce que dará su voto a la ultraderecha de Vox y hasta un 21,3 % no sabe a quién votará. La victoria del PSOE es algo que creen que pasará el 44,6 % de los encuestados, mientras que un 22% cree que será Compromís el que salga vencedor. Sólo el 7,1 % cree que Partido Popular ganará las elecciones. Si dejamos los partidos políticos y hablamos de ideología, el 49,6 % de los valencianos se declara de izquierdas, mientras un 18,1 % prefiere identificarse de centro y un 30,5 % se coloca en la derecha.