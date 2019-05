Pintan y destrozan 50 carteles de Compromís per Alboraia

La coalición Compromís per Alboraia ha presentado una denuncia ante la Policía Local por los ataques vandálicos cometidos contra cerca de medio centenar de sus carteles colocados en la poblaciónl. Fuentes de la candidatura local indican que la denuncia se ha presentado por la gravedad y volumen de los hechos. «Hemos observado como mínimo 49 carteles (tanto de la lista local como de la candidatura a las europeas) que habían sido tachados, manchados con pintura, o vandalizados», explican.

La dirección de Compromís per Alboraia afirma que le preocupa no poder «ejercer con libertad y seguridad los derechos a la libertad de expresión y a la libertad política» y haberse quedado ahora en una situación de no poder «competir en igualdad de condiciones con el resto de listas electorales que no han sufrido estos actos vandálicos sistemáticos y no tendrán que reponer los carteles». Además, la coalición cree que los hechos atentan contra la convivencia pacífica.

En la denuncia se destaca que el objetivo ha sido la cartelería electoral de Compromís porque en muchos puntos la publicidad estaba junto a la de otros partidos que no ha sido atacada. Además, en el documento de cuatro páginas presentado ante la Policía con fotos, se manifiesta la gran distancia entre los carteles, lo que indica que no son actos aislados, y la circunstancia de que, en algunos casos, el ataque se ha hecho a cartelería que estaba situada a suficiente altura y se ha lanzado pintura contra ella.