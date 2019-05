María José Broseta: "Este será el debate de los problemas reales de la ciudad"

María José Broseta da cuenta del importante debate que organiza mañana miércoles Levante-EMV con la Federación de Vecinos, en el que «se hablará de verdad de los problemas de los barrios»

El salón de actos de la Fundación ONCE acoge mañana, a partir de las 18:30 horas, el único debate electoral abierto a la ciudadanía y en el que, además, los asistentes podrán interpelar a los candidatos a la alcaldía de València con las cuestiones que les preocupan. Organizado por Levante-EMV con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos, el debate será «el de los problemas reales de la ciudadanía», según la presidenta de la entidad, María José Broseta.

¿Qué cree que aporta el debate organizado por Levante-EMV con la Federación de Asociaciones de Vecinos de València?

Este es el debate que de verdad parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, y eso para mí es fundamental. Es el debate en el que se expone la visión de las asociaciones vecinales, que tienen un contacto diario con los vecinos y vecinas y con los problemas reales de la ciudad. Es muy importante poder aportar esa visión en un proceso electoral como el que tenemos. Sabemos cuáles son los problemas concretos, más allá de las generalidades que afectan a la ciudad y, sobre todo, tenemos una visión cercana, muy próxima que nos permite evaluar el trabajo del gobierno municipal.

¿Cree que el formato favorece que los candidatos se escabullan menos de problemas o inquietudes concretas que se tienen en la ciudad?

Sí, porque en épocas pasadas y otras elecciones hemos comprobado que en periodo electoral se presentan determinadas propuestas que luego se congelan en el tiempo hasta que vuelven las siguientes elecciones. Pero vivimos un momento en el que la ciudadanía quiere participar más de las decisiones de sus gobernantes y quiere sentirse partícipe en todo lo que atañe a la ciudad. Así pues no será tan importante lo que quieren transmitirnos los candidatos, sino saber si son capaces de contestar a las cuestiones que inquietan a la ciudadanía.

¿Tienen alguna inquietud especial en este debate?

Tenemos muchas inquietudes, ya que en los barrios son importantes todos los temas y es clave cómo se aplica la política municipal. Pero es cierto que el tema de la movilidad va a ser un eje importante de este debate a todos los niveles, al igual que la descentralización del ayuntamiento. Queremos poner el foco en la descentralización de la administración, en todo aquello que tiene que ver con las juntas de distrito y la participación de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones.

Sin embargo, el problema que más preocupa a la ciudadanía es siempre el de la limpieza.

Sí, sí, y es muy importante conocer al detalle las propuestas de cada partido y, sobre todo, cómo van a resolver las quejas que se producen en esta área. Pero quiero decirle que para nosotros no solo es importante la cuestión de la poda, la limpieza o el estado de los jardines, sino que también tenemos una preocupación importante con el medio ambiente. Queremos una ciudad más sostenible y más habitable, por eso es esencial saber el modelo de ciudad que propone cada partido.

¿Cree que en el debate serán capaces de arrancar compromisos concretos?

Veremos, pero es importante que las propuestas emanen de los barrios y de los distritos para alcanzar luego un nivel más general. Pero al mismo tiempo no vale hablar solo del barrio que está de moda o del que está muy degradado, porque necesitamos una visión global y estratégica de la ciudad. Eso sí, siempre que parta de los problemas concretos que nos encontramos en cada barrio.

¿Tras este gobierno que culmina ahora, ¿cree que el movimiento vecinal está reforzado tras las iniciativas de participación que se han puesto en marcha?

Es evidente que en este mandato la formas han cambiado mucho, ya que antes ni siquiera existían los presupuestos participativos, además de que hay otra serie de puntos en los que se ha mejorado. Pero se tiene que mejorar mucho más, porque lo que se ha hecho es insuficiente. Es decir, no podemos quedarnos con lo que tenemos, sino que hay que mejorar la participación, que sea activa y real y que los políticos se la crean de verdad.

¿Cómo está viendo el desarrollo de la campaña?

Pues estoy viendo un poco de todo. Creo que los partidos pierden muchos esfuerzos en atacarse unos a otros y los ciudadanos muchas veces se cansan de oír que lo que propone cada uno es mejor que lo del toro. Me gustaría más que concretasen, que aportaran más soluciones reales, que escucharan más a la ciudadanía y que no se queden en las formas.

¿Y cree que en el escenario de multirepresentación en el hemiciclo municipal los partidos se están esforzando más en recorrer los barrios?

Creo que no, sinceramente. No podemos hacer generalizaciones, pero hay muchos barrios en la ciudad y no se atienden todos. Hay concejalías que no se han acercado a determinados barrios en todos el mandato y ahora en campaña sí que han hecho acto de presencia. No creo que sea el proceder más lógico. A nuestro entender, el trabajo de visita de barrios ha de ser constante y los políticos deben pisar más la calle, buscando soluciones reales. Queremos que nos expliquen por qué se hacen determinadas actuaciones y por qué otras no se puede hacer. Pero que nos lo expliquen.