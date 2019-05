Giner: "Que Ribó se vaya de la ciudad. València no se vende"

«¿Queréis cuatro años más de Grezzi ¿Y de Reinas Magas ¿No Pues hay que votar a Ciudadanos y echar a Ribó de la alcaldía. Porque en su publicidad dicen: "Yo con Ribó". ¡Pues yo con València!. Y lo que quiero para mi ciudad es que Ribó se vaya de esta ciudad». Con bastante energía, Fernando Giner presentó su posición de alternativa al tripartito gobernante. «O somos una sucursal de la República Catalana o el Faro del Mediterráneo». Criticó a Sandra Gómez «porque va a pactar con Grezzi en un cuarto oscuro. Para los socialistas, que ya no les queda aire fresco, València es moneda de cambio. y València no se vende» y al PP «porque quieren bajar los impuestos que ellos mismos subieron. Entiendo el cabreo con el PP hace cuatro años, pero no podemos repetir el desastre». Contó también con el apoyo en clave autonomista de Toni Cantó y europeísta del cabeza de lista de las papeletas azules, Luis Garicano.