Elecciones municipales: María José Català quiere a su gente movilizada y apela al voto útil del PP

María José Català finalizó la campaña con un acto en el High Cube, en «el cubo transparente», rodeada de militantes y globos azules. Y lo hizo pidiendo a todos «no bajar los brazos. No nos quedemos en casa porque València tiene más nivel que sus actuales mandatarios» y remató su alocución anunciando que «el sábado celebraremos la victoria contra el Barcelona y el domingo celebraremos la vuelta a la plaza del Ayuntamiento con la cabeza alta, para gobernar mucho mejor de lo que lo hacen ahora».

Acompañada por Esteban González Pons bajo el mismo paraguas llegaron al recinto para presidir el final de campaña. González Pons fue breve: «recordar que el domingo hay elecciones europeas. Y que soy el único candidato valenciano en el centro derecha. Ni Ciudadanos, ni Vox...».

Tal como dijo el eurocandidato, «todo está dicho y oído ya». Pero Català aún tuvo un momento para recordar a Rita Barberá, apelando a que, ayer, el último acto de campaña, lo hizo en el Mercado Central, tal como era costumbre en la que fue alcaldesa durante un cuarto de siglo. Fue ese comentario el que propició la ovación más larga.

De la misma forma que, en el capítulo de agradecimientos, no dudó en hacerlo «al grupo municipal». Ese que desmantela de arriba a abajo para no llevar ningún imputado, que no procesado, en las listas.

La formación antaño hegemónica ha tenido que afrontar una campaña completamente a contraestilo. No sólo porque, por primera vez en un cuarto de siglo, cambiaba la cabeza de cartel. También por el mensaje que había que presentar. Ahora ya no se trata de mantener, sino de remontar.

El que fue partido hegemónico, desalojado sólo por mor de las alianzas (el mismo sistema que les aupó al poder en 1991) le toca hacer cuentas, que saltan y cocinar un «pacto a la andaluza». Le vendría mejor si no hiciera falta Vox, pero eso se antoja difícil. Y si se voltea el color, no permitir a Fernando Giner ser la lista más votada.

Todo ello en aras a alcanzar esa soñada alcaldía. Un verdadero rompecabezas para una candidatura que ha partido prácticamente de cero, seguramente más tarde de lo deseable. Por eso centró una buena parte de su discurso en desmentir encuestas. «No, las cosas no están decididas. Es lo que nos quieren hacer creer» y apeló nuevamente «al único voto útil: el del Partido Popular».

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

