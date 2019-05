Las espadas siguen en alto

Empezaron la campaña con las espadas en todo lo alto y dos semanas después siguen bien arriba. Los cuatro candidatos con posibilidades reales de hacerse con la alcaldía de València -Joan Ribó por Compromís; Fernando Gimer por Ciudadanos; María José Català por el PP; y Sandra Gómez por el PSPV-PSOE- han cumplido el trámite en el sentido estricto de la palabra, sin salirse del guión, sin cometer errores y sin sobresaltos que les hayan mermado posibilidades para el 26-M. Tampoco María Oliver, de Unides Podem-Esquerra Unida, que aspira a consolidar y aumentar su representación, se ha salido del raíl. Ni siquiera ha habido estridencias de Vox, cuyo candidato, José Gosálbez, se ha dejado llevar por la ola nacional para intentar entrar en la corporación.

Ha sido una campaña propositiva, pero en las pequeñas cosas, en las que no dan lugar a la polémica o la fricción. Se ha hablado de ayudas a las escuelas infantiles, al alquiler, al medio ambiente, a los mayores, al transporte..., iniciativas que casi todos los partidos firmarían.

Tampoco ha habido ataques entre partidos por cuestiones personales, irregularidades o salidas de tono que merezcan una rectificación. Apenas se ha hablado de corrupción pese a ser un asunto capital durante toda la legislatura y aún estos días.

Han querido, en definitiva, mantener sus marcas a salvo e incluso sus propios liderazgos, porque el que más y el que menos acude a estas elecciones con fuertes presiones también en lo personal. Joan Ribó afronta su segunda y última legislatura -así lo ha dicho él mismo- y no revalidar la alcaldía sería un cierre decepcionante a una carrera que se vio recompensada en el descuento con la vara de mando del «cap i casal».

Menos presión tiene Sandra Gómez, joven candidata del PSPV, que, no obstante, no puede desaprovechar una ola política favorable para el PSOE que no había pasado por València desde hace décadas. El partido igual no se lo perdona.

Fernando Giner tiene sobre sí la presión de mantener y mejorar los buenísimos resultados de las elecciones autonómicas, que le dieron el liderazgo de la derecha y la opción, extrapolando datos, de ser alcalde. Y para María José Català su meta es frenar la caída, mantener el liderazgo de la derecha y gobernar en coalición, demasiadas cosas, eso sí, para quien ha aceptado la candidatura en un momento tan complicado para el partido.

En estas condiciones de máxima presión, bueno hubiera sido tener el apoyo de los líderes nacionales y autonómicos y en líneas generales no puede decirse que haya sido así. La celebración de elecciones autonómicas en media España ha desviado la atención a otros puntos del mapa. Únicamente los socialistas han realizado un desembarco de cinco ministros y un expresidente para arropar a Sandra Gómez, lo que le ha dado un plus de protagonismo en esta campaña. Casado apoyó a Català el primer fin de semana y Arrimadas a Giner en el penúltimo día. Todo fugaz, en cualquier caso.

A los candidatos, por tanto, ya solo les queda apelar a la participación de los suyos. Lo ha pedido con más vehemencia la izquierda, que sigue pensando que sus votantes son más dados a la relajación, pero también la derecha, que necesita los votos más que nunca si quiere formar gobierno. Veremos quién le hace caso a quién. El domingo saldremos de dudas. Y hasta entonces las espadas de los candidatos siguen en alto.

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

