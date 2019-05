Elecciones municipales: Unides Podem-EU hace una llamada a seguir "molestando" en la calle y las instituciones

La primera semana de campaña les sirvió para situar a Unides Podem-EU en el mapa municipal. La segunda para «ganar el relato» político. «Durante esta campaña, hemos conseguido que el resto de partidos entiendan la importancia que tiene para la gente el acceso a la vivienda, que los barrios necesitan estar equilibrados en servicios públicos, y que necesitamos una ciudad con un modelo de futuro, sostenible y saludable», reivindicó la candidata María Oliver, ayer, durante el cierre de campaña. Y apuntó, ante sus compañeros ya exhaustos, lo necesario que hubiera sido una semana más de campaña para lograr que Unides Podem obtuviese la vara de mando de la ciudad de València.

El acto, al que asistieron tanto la candidata a concejala Carmen Álvarez, como los diputados en las Corts Rubén M. Dalmau y Pilar Lima, fue celebrado en el local La Otra Cantinela. Algo que trastocó en cierto modo los planes de la formación morada, que de haberse disipado la amenaza de lluvia, se habría decantado por la plaza del Cedro. Un lugar amplio y visible a las reuniones universitarias, votantes potenciales de Unides Podem. Se trató, no obstante, de un acto celebrado en familia. Y por ahí transcurrió el discurso de Oliver. La esperanza la depositó entonces en sus militantes, simpatizantes y fieles a la lucha iniciada. También en el día que resta antes de los comicios. Un día que María Oliver atesora como aquel que podría marcar la diferencia. Eso sí, si se «sigue molestando». «Como lo hemos hecho estos últimos cuatro años -señaló Oliver-, porque defender los derechos de la ciudadanía es molestar a los cuatro que ostentan el poder». «Por eso -pidió Álvarez- molestad mañana (por hoy) para animar a los escépticos, para frenar la especulación y toda la violencia que comporta».

Los sondeos dan a la formación morada una horquilla entre tres y cuatro concejales. De cumplirse los mejores augurios, Unides Podem podría tener incluso un concejal más del que obtuvo en 2015, cuando logró tres asientos en el Ayuntamiento de València.

Durante el cierre de campaña no quisieron mentir: «La lucha de UP no fue siempre bonita», reconoció Lima, recordando, no obstante, las «proezas» de la formación tras lograr que la moción de censura fuese fructífera. O que el salario mínimo roce ya los mil euros.

Son a estas ideas a las que se acogieron ayer para frenar a la extrema derecha, para volver a ser claves en la formación de gobierno, pero, esta vez, con la Generalitat de su parte. Dalmau se dirigió entonces a Oliver para asegurarle que, de toparse con una situación que «no esté funcionando», hallará a su escolta en el equipo de las Corts, para evitar, eso sí, que la extrema derecha «vuelva» a la ciudad. La misma, señaló Dalmau, que puso al vecindario del Cabanyal «en la picota» y que ahora «jura su cargo por Dios y la Biblia».

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

