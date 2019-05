Ciudadanos se estanca y Giner sale debilitado

Le condenó a Ciudadanos contar con un candidato poco mediático en València. Además, su más que palpable falta de sintonía con el número uno a nivel autonómico del partido, Toni Cantó, tampoco ayudó a mejorar los resultados electorales en las elecciones municipales.

El ambiente en Ciudadanos era de optimismo, sobre todo después de los resultados en las elecciones autonómicas y generales del 28 de abril. Sin embargo, los resultados de ayer suponen un frenazo a las aspiraciones del partido «naranja» de convertirse en el líder de la oposición del Cap i Casal. El «sorpasso» en el que confiaba el candidato Fernando Giner no terminó de concretarse y Ciudadanos mantiene los mismos concejales que en 2015, lo que evita un pacto de derechas para lograr la alcaldía de València.

Ciudadanos se mantiene en el Ayuntamiento de València con seis concejales, al igual que en 2015, pero crece en el número de votos (68.283 frente a los 64.228 de 2015) y en el porcentaje de votos (17,60% por el 15,41% de 2015).

La apuesta por mantener la confianza en Fernando Giner como número uno en las listas municipales de Ciudadanos no obtuvo los resultados esperados en el partido «naranja», que esperaba mantener su línea ascendente y, sin embargo, se estanca en estas últimas elecciones. La figura de un candidato gris, sin tirón entre el electorado, ha terminado por traducirse en unos resultados que, a pesar de no poder considerarse como fracaso, no dejan de decepcionar tras las expectativas marcadas al inicio de la campaña.

Otra de las claves en el frenazo que ha vivido Ciudadanos en la ciudad de València ha sido la poca sintonía evidente entre el candidato municipal, Fernando Giner, y el líder autonómico, Toni Cantó. Los dos máximos representantes del partido en el ámbito valenciano apenas se dejaron ver juntos a lo largo de toda la campaña.

Solo en contadas ocasiones se les ha podido inmortalizar a uno al lado del otro -en actos con la presencia de los representantes nacionales. Ni siquiera en el acto de cierre de la campaña Toni Cantó acompañó a Giner, en una muestra del desapego que ha tenido sobre su candidatura en València. Por lo tanto, Giner no pudo aprovechar el tirón que sí tiene Cantó en València y quedó a su rebufo.



Giner, satisfecho

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de València, Fernando Giner, valoró positivamente los resultados del partido «naranja» en las elecciones municipales de ayer, a pesar que «no se han traducido en un concejal más, como nos habría gustado». Giner aseguró que «Ciudadanos ha hecho lo que tenía que hacer, que era sumar más y aumentar ese porcentaje de votos». Giner remarcó «la consolidación del proyecto de Ciudadanos en València».

«Ha habido un 6% menos de participación y hemos crecido 2 puntos con miles de votos más», reiteró el candidato. «El proyecto de Ciudadanos tiene que formar parte del futuro de esta ciudad, porque así lo han querido los ciudadanos», recalcó Giner.

