Compromís rentabiliza el tripartito de Alzira con una amplia victoria

La izquierda seguirá gobernando en Alzira. La coalición Compromís ganó ayer por primera vez unas municipales en la capital de la Ribera Alta con un resultado que supera incluso las mejores expectativas al conseguir nueve escaños, tres más que en 2015, que le dejan a dos de la mayoría absoluta. Diego Gómez rentabiliza al máximo la alcaldía y la gestión del tripartito y logra un respaldo histórico para Compromís, mientras que sus socios de gobierno no han tenido tanta suerte. El PSOE cae a un mínimo también histórico de representación al quedarse con únicamente tres escaños -pierde uno y el edil Fernando Pascual, cuarto en la lista, no renueva su acta de concejal salvo que corra la lista- mientras que Esquerra Unida se vuelve a quedar fuera de la corporación. La fragmentación del voto ha provocado que tanto EU-l'Esquerra como Unides Podem, que concurrían por separado tras no alcanzar un acuerdo electoral, se hayan quedado sin representación.

Así las cosas, no habrá un segundo tripartito, aunque una previsible coalición entre Compromís y PSOE garantiza un gobierno con mayoría absoluta.

En el ámbito de la derecha ningún partido ha alcanzado sus expectativas. El PP, si acaso, al mantener seis escaños -dos menos de los que tenía en una coyuntura que nada favorable ante el auge de nuevas formaciones que competían por el mismo electorado-, mientras que Ciudadanos no ha mejorado los resultados de las pasadas municipales y se queda con sólo dos concejales. Entra por primera vez una formación de extrema derecha como Vox con un único concejal, ya que se ha quedado lejos del nivel de apoyos de las pasadas generales y autonómicas.