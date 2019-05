Ribó: "No hay ningún área irrenunciable para Compromís o PSPV"

Con la voz un poco carraspera debido a la intensidad de la noche anterior, el alcalde Joan Ribó ha realizado esta mañana su primera comparecencia pública tras ser reelegido de facto en las urnas. Su rostro reflejaba la "satisfacción" por los resultados en las elecciones municipales en València. "Compromís cumplió sus dos grandes objetivos (reeditar la Nau y mejorar resultados), que se pueden resumir en uno: liderar el nuevo gobierno de coalición progresista para cuatro años. No ha sido como pensábamos, porque pensábamos que sería de tres, pero será de dos", ha explicado.

El líder de Compromís ha vuelto a lamentar la salida de Unides Podem-EU del consistorio. "Creo que es una pena porque son fuerzas que representan a muchas personas, pero deberán analizar las causas. Su falta la hemos compensado entre Compromís y el Partido Socialista".

Tras ver los resultados de otros ayuntamientos españoles, el alcalde de València asegura que su gobierno "ha resistido bien", "no como una aldea gala", pero casi. "Cuando ves los resultados de Manuel Carmena, de Ada Colau, de Zaragoza o las mareas... de alguna manera el resultado de este gobierno es un indicador de que la sociedad nos ha correspondido después de trabajar para todos", ha asegurado.

Ribó ha explicado que ya ha hablado con Sandra Gómez, pero no que no existe todavía ni calendario para las negociaciones del nuevo gobierno ni tampoco comité negociador, aunque avanzó cuáles son las líneas maestras de la reedición del Pacte de la Nau, nombre que por cierto a Ribó le gustaría mantener. "Tenemos que hacer un programa común porque los de Compromís y PSPV no son exactamente los mismos, habrá que poner unos objetivos y retardar otros, es decir, lo que hicimos hace cuatro años habrá que volverlo a hacer", ha señalado.

Sin embargo, el alcalde ha dicho que tienen un reto mayúsculo en este segundo mandato. "Tenemos que hablar de la organización de esa casa. Somos la mayor empresa de la ciudad, con cerca de 5.000 trabajadores. La organización de esta casa la tenemos que mejorar mucho, y tenemos que basarnos en áreas de gerencia mejor articuladas que posibiliten trabajar más rápidamente y efectivamente".

Sin embargo, Ribó ha vuelto a reiterar que el "puzzle no está ni montado", en referencia al reparto de concejalías, pero ha avisado que en esta ocasión "el puzzle ha de ser diferente". "Toda la organización se ha de modernizar y cuando tengamos listo cómo hacerlo, hablaremos de cómo lo adjudicamos. Pero ni hemos hablado (con los socialistas) ni creo que hablemos esta semana", advirtió.

Según el líder de Compromís "es imposible" hablar de las mismas concejalías que las actuales "porque en la pasada legislatura había un partido que no esta vez no va a jugar". "Repito no hay ninguna área ni servicio adjudicado a nadie excepto Alcaldía, como es lógico. Todo está discutir", ha explicado. "No hay ninguna área irrenunciable ni para Compromís ni para el partido socialista. Hay un tablero nuevo en el que pondremos de nuevo las fichas", ha insistido.

Sí que ha hablado de organizar áreas gerenciales como las la económica, medio ambiental o cultura, pero explica que pueden "ser más grandes o pequeñas" y que pueden estar formadas por varios concejales. Preguntado si se puede dar el mestizaje de la Generalitat, Ribó lo ve poco viable "por la estructura propia del Ayuntamiento". "La idea del mestizaje es fácil de llevar a cabo en la Generalitat, es interesante porque hay menos peligro de reinos de taifas, pero tiene el problema de que aumentaría el número de personal, y de eso no se trata", ha concretado.

Aunque Compromís y PSPV solo han sumado 255 votos que PP, Cs y VOX, Ribó asegura que la diferencia es mayor "porque hay que tener en cuenta los votos de Unides Podem-EU, los que no han puntuado y no han llegado al 5 por ciento". "Si nosotros hubiéramos sacado 8.000 votos más mantendríamos los 10 concejales, es decir, no puntúan. Por eso no es una cuestión de sumar de una parte u otra, porque no sirve", ha argumentado.

Ribó ve la correlación de fuerzas igual porque los dos concejales del PP han pasado a VOX y Compromís y PSPV han enjugado los ediles de Unides Podem-EU.

Otra de las cuestiones inevitables que se le han planteado al alcalde es si ya sabe quién podría ser su heredero en Compromís. Joan Ribó ha vuelto a dejarlo claro: "No tengo heredero ni he hecho testamento. Ojo, porque también podría ser herededera", ha dicho, para añadir que es una cuestión interna de Compromís y que su objetivo es centrarse en gobernar.