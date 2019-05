"Este apoyo demuestra que la gente de Ontinyent sabe de sobra quién es su alcalde"

«¿Que si este resultado lo vaticinó alguien? ¡Ni la pitonisa Lola!». El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, bromeaba ayer sobre la escandalosa victoria cosechada en su ciudad, donde suma 17 de los 21 concejales posibles. Lo hacía en manifestaciones a Levante-EMV mientras se paseaba por todas las dependencias municipales saludando, uno por uno, a los empleados del ayuntamiento.

El líder de La Vall ens Uneix tenía plena fe en la victoria y en la mayoría absoluta. Pero un marcador así nadie lo predijo. «El reto era conseguir once regidores [la mayoría absoluta] y ya veíamos como un éxito enorme el lograr doce... Eso suponía bajar dos regidores de los 14 de 2015, pero retener la mayoría. Cuando los interventores me iban dando los primeros datos, les dije: esto no puede ser, estáis equivocados. Y me puse a mirarlos en la web del ministerio, porque no daba crédito», confesaba.

Rodríguez, cuyo éxito electoral ha arrebatado al PSPV-PSOE y a cualquier otra formación la opción de anotarse el diputado único por la Vall (en realidad, por el partido judicial de Ontinyent) señalaba, en tono ya más crítico, que este resultado «demuestra que la gente de Ontinyent sabe de sobra quién es su alcalde; sabe de sobra que una presunta irregularidad en unos contratos nunca debió tener como resultado esa operación policial tan brutal... Saben de sobra que este alcalde no se ha llevado ni un céntimo a su bolsillo». Pero más directamente, afeó el papel de su antigua formación, el PSPV-PSOE, y señaló que «estaba pactado que si al levantarse el secreto de sumario el caso seguía siendo sólo el de los presuntos contratos y nada más, podría presentarme. Pero incumplieron. Y aplicaron otra vara de medir que la de otros candidatos que en una situación similar a la mía sí que se han presentado por el PSPV», criticó.



«Con más fuerza que antes»

Rodríguez también enarboló el mensaje de la independencia política de la que disfruta ahora, dice, con su nuevo partido. Y destacó que «los vecinos de Ontinyent han visto cuál es mi gestión estos años, así que no estaban dispuestos a que si su alcalde era o no un buen alcalde o era o no un alcalde honrado, lo decidieran otros. Lo que la ciudadanía de Ontinyent ha hecho es lanzar un mensaje de dignidad, diciendo alto y claro que a los alcaldes de Ontinyent los elegimos en Ontinyent, ni en València ni en Madrid», insistió.

Sobre si el exitoso resultado del domingo no va a impedir, de todas formas, que la justicia actúe y que él tenga que explicarse ante los jueces, el primer edil ontinyentino aseguraba a este diario: «lo haré encantado, y con más fuerza. Antes era mío el convencimiento de que yo no he hecho nada malo, pero ahora es el convencimiento de toda la gente. Y eso me da más fuerza que antes», sentenció.