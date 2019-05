Carlos González rechaza un pacto en Elx impuesto por la cúpula del PSPV

Carlos González quiere evitar que la dirección del partido, desde València o Madrid, le imponga un pacto en Elche tras haber ganado el PSOE las elecciones el domingo, pasando de ocho a doce concejales, lo que da a los socialistas alas para poder gobernar en solitario, al tener mayoría. Sobre la posibilidad de tener que depender de las directrices del partido para aliarse con otra formación, el primer edil aseguró ayer a los periodistas que la «partida de Elx se juega en el tablero de Elx, indudablemente formamos parte de un partido con un gran peso autonómico y nacional, pero la partida de Elx se juega en Elx».

Fueron las primeras declaraciones que realizó el primer edil en una comparecencia convocada a las puertas de la casa consistorial doce horas después de celebrar el triunfo electoral. Antes de las nueve de la mañana, como es habitual en estos últimos cuatro años, Carlos González llegaba a su despacho, entre sucesivas felicitaciones por teléfono y en persona, tras una larga noche de muchas emociones.

Fue el de los primeros en «aterrizar» en el Ayuntamiento el día después de unos comicios con unos resultados inesperados hasta en el seno del PSOE ilicitano con el 37% de los apoyos. Consciente de esa clara ventaja, Carlos González pidió ayer tiempo para decidir cómo conformará el ejecutivo local. De momento, no hay ninguna prisa en la ciudad. Ni para pactar. Ni para hablar del reparto de las concejalías, tal y como trasladó ayer el regidor ilicitano a sus ediles y después a los medios de comunicación. Los socialistas tienen de margen hasta el 15 de junio, fecha en la que está previsto que se celebre el pleno de investidura. Por ello, González señaló ayer que ahora llega el momento de abrir un «periodo de reflexión sosegada y serena» tras haber pedido a los votantes «confianza para tener más autonomía». Lo dijo así en el breve encuentro, respaldado por los ediles Patricia Macià y Héctor Díez, con los que se reunió previamente en su despacho, así como del número 3 de la lista, Ramón Abad. Ellos tampoco pudieron esconder la sonrisa por los resultados obtenidos.



Compromís, sí o no

Lo que le toca ahora a la dirección del partido, tal y como ayer señalaban fuentes socialistas, es decidir si, pese a verse fuertes para mandar en solitario, les conviene o no tener a Compromís (que ha pasado de cuatro a dos concejales) en la oposición y poder hacer y deshacer en el gobierno local bajo su criterio y no como ha ocurrido en este mandato, que se han visto condenados a entenderse con los de Mireia Mollà, lo que no ha estado exento de choques.

El alcalde descartaba ayer que este paréntesis tuviera algo que ver con «indecisión o frivolidad», por parte de los socialistas. Si bien el regidor sí que apeló en su intervención al «diálogo y al entendimiento» con todas las fuerzas políticas en los próximos cuatro años.

Más allá de querer hablar de pactos, el alcalde prefirió ayer detenerse en seguir saboreando esa victoria que ha llevado al PSPV a recuperar los doce concejales que alcanzaron por última vez en 2011. «Desde la satisfacción y la humildad», González sacó ayer pecho tras haber conseguido el décimo mejor resultado de España entre las grandes ciudades, con el 37% de los sufragios, por encima de la media nacional y autonómica.