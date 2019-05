La isla de Ribó

Adiós a Carmena, goodbye a Colau. Bienvenido, ciudadano Ribó. De las tres grandes capitales españolas, el único alcalde que retiene «su» ciudad es Joan Ribó, a bordo de Compromís pero con un bajel muy especial. Valencia es, si se me permite la expresión, entre esa triada de ciudades que iluminan España, la última isla de aquello que se denominó «la nueva política» (no importa la procedencia de las siglas, sino el concepto y su representación social). Ribó ha roto las tendencias en las tres metrópolis del cambio de 2015. Acaba de superar en más diez mil votos los resultados de las autonómicas en Valencia ciudad, que ya estaban por los 93.000 y pico (entonces el votante de Compromís ya discriminó el voto: colocó la papeleta de las generales en la urna del PSOE y cambió de papeleta en las autonómicas, entregándosela a Compromís, lo cual era un síntoma probado de lo que después se ha convertido en ley general). Además, Ribó ha superado sus propios resultados en 2015. Justo lo contrario que Carmena y Colau, que se han dejado bastantes apoyos por el camino y han volado de la alcaldía. Si nos abstraemos de las combinaciones al uso (la desaparición de Podemos en Valencia, o las aritméticas específicas en Barcelona y Madrid), lo sustancial es esto: se diría que en Barcelona y Madrid ha vuelto un cierto «orden» inscrito en el pasado (el uno al nacionalismo, el otro al PP) mientras que Valencia se perpetua en el suyo propio, que abjura del pasado y que apenas cree en el futuro, porque es bien sabido que todos los futuros son imperfectos. Algún malévolo dirá enseguida que Valencia ha entrado en una de sus fases históricas en las que se contrae e inmoviliza imitando a esos organismos vivos que se protegen contra el paso del tiempo. De esos trances insólitos se ha nutrido Valencia siempre, y basta repasar su memoria para verificarlo de inmediato. A veces Valencia se detiene sin que nadie acierte a discernir por qué, como si se burlara de la cronología y le resbalara la Historia. Valencia es muy rara. No es el caso del que hablamos. Desaparecen Carmena y Colau mientras Ribó permanece. Quizás esta vez, no sé, Valencia haya brindado una lección al tiempo, y en lugar de encerrarse en las oscuridades góticas se haya abierto como nunca, y los «detenidos» en el tiempo sean los otros. Lo iremos viendo. En todo caso, está Sandra Gómez, quien también ha roto la tendencia melancólica del PSPV en la ciudad (dos concejales más y un montón de votos más) para estimular la síntesis (y la tesis y la antítesis) y advertir que la realidad es compleja y que se ofrece bajo diferentes puntos de vista. Va a ser el contrapeso de Ribó, lo cual es bueno, porque la vida no es sino antagonismo. ¿O no?