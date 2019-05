«El mérito de que yo sea ahora el decano de toda España lo tiene mi pueblo»

José Luis Seguí, alcalde de Almudaina, acaba de convertirse en el más veterano de toda España. A sus 78 años ha revalidado la confianza de sus vecinos para seguir en el cargo una legislatura más, mientras que el que hasta ahora ostentaba la condición de más longevo, Ricardo Díez, también del PP y del municipio segoviano de Castillejo de Mesleón, perdió el domingo las elecciones ante el PSOE. Seguí lleva la friolera de 47 años al frente del Ayuntamiento de este pequeño municipio de El Comtat, lo que no le ha hecho perder ni un ápice de ilusión ni de ganas por seguir trabajando para conseguir lo mejor para su municipio.



P ¿Cómo se lleva eso de ser el alcalde más veterano de todo el país?

R Mentiría si dijese que no me llena de orgullo, pero si alguien tiene el mérito de que yo sea ahora el decano de toda España es mi pueblo, que una vez más ha depositado su confianza en mí para dirigir el Ayuntamiento. Se trata, insisto, de una satisfacción muy grande, de la que también se beneficiará la localidad, porque ahora tendrá una presencia en los medios. Por lo demás, yo me lo tomo con naturalidad, porque voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho para conseguir lo mejor, y además con el aval que supone tener el apoyo mayoritario de mis vecinos.

P Porque, además, ha conseguido incrementar los apoyos...

R Efectivamente he conseguido en estas elecciones mejores resultados que en las anteriores. Aquí la gente vota a la persona, y no a los partidos, porque nos presentamos en listas abiertas y de 80 electores he conseguido el apoyo de 47, lo que es para estar más que satisfecho. No puedo hacer otra cosa que estar agradecido a mi pueblo al 100%, porque no ha perdido en mí la confianza pese a los años transcurridos.

P Fue en 1972 cuando accedió a la Alcaldía, y hasta ahora...

R Me propusieron para el cargo en aquel momento pese a que yo nunca he sido de la Falange, y casi me ví obligado a aceptar. Pero ahora, visto con perspectiva, no puedo decir otra cosa que ha valido la pena. Al pueblo le hacían falta muchas cosas y me involuré de lleno para conseguirlas. Con la democracia me presenté por la UCD y, después, cuando ésta desapareció, me decidí por AP; posteriormente, por el PP, básicamente porque en aquella época Miguel Valor me insistió mucho. Yo soy una persona moderada y en aquellos momentos no tenía claro por qué partido decantarme.

P ¿El balance ha sido positivo?

R Estoy convencido de que sí. La prioridad en aquel momento era acondicionar la red de caminos, que estaba en un estado lamentable, y lo conseguí en 1981 con una ayuda de 100 millones de las antiguas pesetas por parte del ministerio. También se mejoraron las carreteras y, más recientemente, se rehabilitó la torre islámica.

P ¿Qué le queda por hacer esta legislatura?

R Mi idea es mejorar la salida del pueblo, seguir con el arreglo de caminos y cambiar las luminarias del alumbrado para ahorrar energía. También voy a seguir peleando junto al resto de alcaldes de las zonas rurales de la comarca para contar con transporte público, lo cual es fundamental, sobre todo, para la gente mayor, que no tiene medios propios para desplazarse a los municipios de mayor tamaño.

P Y todo ello mientras sigue trabajando en el campo...

R Es la época de la cereza y toca trabajar en ello. Me ayuda a estar activo y en forma.