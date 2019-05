El resultado refuerza al PSPV pero deja armas a Compromís para el nuevo pacto

Si alguien pensó que el 27 de mayo todo iba a cambiar de cara a la negociación de un nuevo pacto de gobierno valenciano, erró. Ni PSPV-PSOE ni Compromís, los principales actores del repacto, han sufrido reveses electorales como para que su posición de partida en la mesa se vea alterada.

Es evidente que los socialistas son los triunfadores de la jornada, al recuperar 28 años después la hegemonía municipal, pero la coalición valencianista no se ha hundido. Se estanca, con un ligero paso atrás en el cómputo total de votos, pero gana unos pocos concejales más y mantiene armas importantes para la negociación: la fundamental, el Ayuntamiento de València, el gran bastión de una formación que, subrayaban ayer sus dirigentes por activa y por pasiva, ha resistido el tsunami del PSOE de Pedro Sánchez, que ha devorado en otras comunidades todo lo que había a su izquierda. Fue el argumento del día después reiterado por los responsables de la formación: la coalición «ha roto la inercia generalizada» de otras ciudades españolas, dijo Mónica Oltra antes de reunirse ayer con la ejecutiva naranja.

Después de las elecciones autonómicas del 28 de abril, que depararon la victoria holgada de Ximo Puig, los socios del Acord del Botànic decidieron darse una tregua y aparcar la nueva negociación hasta las municipales y europeas del pasado domingo. El diálogo no podía trocearse, debía ir todo en el mismo paquete, se dijo entonces.

El 26M ha pasado y la situación es de regreso al punto de partida. No hay elementos trascendentales que alteren los planteamientos de inicio. Lo que queda entonces entre la convocatoria del 28A y la jornada de mañana, cuando está convocada la mesa negociadora con PSPV, Compromís y Unidas Podemos, es tiempo perdido.

Lo que queda claro también es la estabilidad de la dualidad en la izquierda valenciana inaugurada en 2015. A diferencia de otras comunidades o capitales (La Mancha o Barcelona), donde el socio a la izquierda (Podemos o los comunes) se ha venido abajo, Compromís resiste. Con dificultades, con alcaldías cedidas y un punto menos en el total de papeletas cosechadas en todos los municipios valencianos, pero con dos ediles más en el cómputo general y algunas piezas de caza mayor en su zurrón electoral. «Hay que tener en cuenta el contexto complicado, con la situación en España polarizada», alegaban los responsables de la coalición, que se reunieron ayer.

Pieza mayor es la alcaldía de Alzira, pero sobre todo la de la ciudad de València, donde Joan Ribó se consolida al avanzar a la posición de candidato más votado. Con todo, los socialistas reivindicaban ayer su progresión en la capital (es el partido que más crece) como clave para que la izquierda pueda seguir gobernando, a pesar del desplome de Unidas Podemos.



Crisis en Unidas Podemos

La confluencia entre los morados y Esquerra Unida es la que llega en peor situación a la mesa de negociación tras el 26M. Su baza son los resultados del 28 de abril, que la convierten en determinante para la mayoría de la izquierda en las Corts.

Con esa premisa, la mesa se mantendrá, sin cambios, a tres bandas. Algunas voces en el socialismo abogaban ayer por un diálogo por separado liderado por el PSPV: primero con un socio y luego con otro. Sin embargo, Puig y la cúpula del partido descartaban ayer esta opción: la mesa común no se toca.

Esa circunstancia no quiere decir que los socialistas no dejen de reclamar que la situación no es la misma que en 2015, cuando los resultados autonómicos entre los dos partidos fueron casi parejos. La brecha se ha agrandado y el 26M no deja elementos diferentes que distorsionen el mapa. Ha de reflejarse en el reparto de responsabilidades, insisten en la dirección socialista.

Los gobiernos de coalición, añaden, son la fórmula a desarrollar, en la línea de la experiencia acumulada desde 2015, pero se espera una posición menos beligerante por parte de Compromís. La coalición «ha de formar parte» de los ejecutivos, pero «no se trata ya de exigir», subrayaba ayer un miembro de la ejecutiva.

La misma actitud debería darse por el PSPV en los consistorios donde Compromís necesite a los socialistas, agrega la fuente.

Compromís, por su parte, llega a la mesa de negociación con la reivindicación de que la acción conjunta de gobierno ha de trasladarse a todos los ámbitos de poder donde están los socios. Se trata de que exista coordinación entre Consell, Corts, ayuntamientos, diputaciones y también el Congreso de los Diputados.

Precisamente, la diputación de Castelló es la otra gran arma con que los valencianistas cuentan para la negociación con el PSPV. Es el principal espacio de poder nuevo conquistado por la izquierda. El PSPV tiene mayoría, pero necesita a Compromís para gobernar. La negociación de verdad, a partir de mañana. Tienen margen para atar la estructura de gobierno hasta la investidura de Puig. Después vendría poner nombres a los cargos. El reparto.