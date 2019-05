Tranquilidad, experiencia y empatía social, claves del éxito de Joan Ribó

Hace cuatro años no parecía probable que Joan Ribó fuera el alcalde de València y nada hacía pensar que en la próxima legislatura repitiera cargo mejorando sus resultados. Pero ha sido así. Lo ha vuelto a hacer, incluso con una formación, Compromís, que ha perdido afectos en las últimas elecciones.

Hay que pensar, por tanto, en el «efecto Ribó». Él es el verdadero artífice de esta victoria. Y para entenderlo hay que empezar por su propia personalidad, la de un hombre tranquilo, experimentado, poco dado a los excesos, que ha transmitido ese sosiego a la ciudad después de unos años convulsos en los que la corrupción era la tarjeta de visita. València, con más o menos polémica, empieza a tener notoriedad por asuntos más amables e internacionalmente reconocibles.

Desde el punto de vista personal, el alcalde también ha modulado su lenguaje y lo hecho más asumible por las mayorías. «Yo no soy independentista y, si me apuras, nacionalista tampoco mucho». Estas fueron sus palabras a Levante-EMV en una de sus últimas entrevistas, quitándose de encima la vitola de catalanista que le han intentado poner, fundamentalmente pero no exclusivamente, las fuerzas de la derecha.

Muy al contrario, se ha posicionado como un alcalde valencianista, cercano a la gente, que abrió el balcón consistorial, que va al trabajo en bicicleta siempre que puede y que ha recibido a decenas, a cientos de colectivos en sus famosos encuentros de alcaldía.

También ha sido listo en el aspecto mediático. Ribó ha sabido apartarse de las grandes polémicas que ha tenido esta ciudad en las última legislatura: movilidad y fiestas. De hecho, los dos concejales responsables de estas áreas son casi tan conocidos como él: Giuseppe Grezzi y Pere Fuset. Ambos han esponjado las críticas de la oposición sin que llegaran a rozar a su líder. Y al tiempo ha sabido capitalizar logros de concejalías que no eran exclusivamente de su formación, especialmente las relacionadas con la economía.

En este sentido, hay que poner en el capital acumulado de Ribó la lealtad que le han demostrado sus socios de Gobierno: PSPV y València en Comú, cuyos representantes no repetirán el próximo mandado. El propio alcalde lo ha dicho en numerosas ocasiones. Ha habido diferencias lógicas entre ellos, pero nada importante. València es la única ciudad que aprueba sus presupuestos en tiempo y forma y no ha habido ni una sola vez que los socios hayan votado divididos en el pleno.

Finalmente, Ribó se ha enfundado siempre que ha hecho falta ese traje de alcalde que tan poco le gusta exhibir para reivindicarse ante el Gobierno central o el de la Generalitat Valenciana. Y lo ha hecho con firmeza pero sin estridencias, incluso cuando había motivos para pensar que determinadas cuestiones se utilizaban de manera partidista.

La templanza es virtud y en el caso de Ribó un hecho.