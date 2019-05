Fuset evita hablar de su futuro ante la presión dentro y fuera de su partido

Cultura y Cultura Festiva. Dos delegaciones primas hermanas, que llevan dos concejales de Compromís (Gloria Tello y Pere Fuset) y que forman parte del mismo «pack» junto con Acción Cultural (huérfana tras la desaparición de María Oliver). Es uno de los lotes más codiciados dentro de la negociación de áreas municipales. Sobre todo, porque el PSPV ha puesto en las listas a sendos recambios claramente determinados: Maite Ibáñez y Pilar Bernabé. En juego está una de las áreas de mayor visibilidad del gobierno de la ciudad.

Ayer hubo posibilidad de pulsar la opinión de los titulares. En el caso de Fuset, además, por ser portavoz del grupo municipal de Compromís. Y en el juego de presiones para delimitar cómo será el nuevo Govern de La Nau, se remitió a «hablar de lo que toca en este momento, que es del qué. No tiene sentido referirnos a quién y a cómo» y rechazó alimentar especulaciones antes de definir el programa electoral del nuevo ejecutivo municipal y de hablar del proyecto. Por eso pidió «calma» y «actuar desde la serenidad».

El mensaje no es cualquier cosa. Porque precisamente es el portavoz naranja quien detenta una de las concejalías por las que los socios de gobierno han hecho una apuesta más clara. Sobre todo, persistente: Pilar Bernabé lleva ungida como tal desde hace casi dos años. «Vamos a comparar programas y vamos a comparar ideas. Vamos a calmarnos un poco todos y vamos a actuar desde la serenidad. Es momento de hablar de ese programa, del qué» contestó. Pere Fuset, renovó el acta sin problemas, después, además, de haber ganado las primarias de su partido.

Los dos partidos «tienen un mandamiento bastante claro: vísteme despacio que tengo prisa» e insistió en que «hay que abordar la negociación con serenidad.

Fuset está asediado por Bernabé. No sólo por el partido socialista, sino por aquellos que, siendo contrarios a su gestión, suspiraban por el liderato de Santiago Ballester (PP) o Amparo Picó (C's) y que ahora se declaran abiertamente favorables a la socialista.

El edil de Cultura Festiva ha optado por dar una imagen de normalidad: ayer presentó los carteles de la feria, próximamente presentará la falla municipal y así continuará con las diferentes gestiones. De su futuro dijo precisamente eso: «como minino, mi equipo y yo vamos a trabajar a tope hasta el 15 de junio. El trabajo no se paraliza».



«Si supiera mi futuro, no lo diría»

Y de su propio futuro, pues, «por coherencia, no tengo la respuesta y aunque la tuviera no la diría. Esa respuesta no existe aún. Creemos en lo que decimos y como creemos que el qué tiene que ser previo no vamos a hacer posicionamientos ni vamos a alimentar ningún tipo de espectáculo al respecto».



¿Y si Galiana es la tercera vía?

Y es que el actual edil tiene un contrincante en el socio de gobierno, pero la opción de que Cultura Festiva pasara a manos de Carlos Galiana tampoco es una opción que está descartada en los mentideros. Galiana, que ha finalizado la legislatura sin daños, «era» el edil de fiestas hace cuatro años por estas fechas, pero finalmente Joan Ribó optó por Fuset. Jugándose los partidos en las redes sociales, tampoco pasan desapercibidas las críticas de afines a Galiana contra el actual edil de fiestas. Y con el trasfondo de la sucesión a la alcaldía, las concejalías con visibilidad se cotizan. Aunque tengan su riesgo.



Tello quiere seguir, pero...

¿Y cultura? Ahí no parece haber, en principio, tanta competencia en el propio Compromís, pero sí con el PSOE y Maite Ibáñez. A la actual titular, Gloria Tello, también se le preguntó y fue explícita: le gustaría continuar «y desde hoy voy a empezar a pensar en el programa de actuación». Entre otras cosas, sostiene que «en una legislatura no acabas un proyecto. Evidentemente, hay cosas que inicié y que no se verán hasta la siguiente; es un trabajo que está ahí iniciado y te gustaría ver acabar». Pero con un pero: «lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía es contenido, no personalismos». Eso sí, dejó claro que no veía la creación de una super-concejalía. Cultura y Acció deben ir por su lado y Fiestas por otro.