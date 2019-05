Pactos electorales: Sandra Gómez no acudirá hoy a la reunión con Joan Ribó por el "menosprecio" a los socialistas

Pactos electorales: Sandra Gómez no acudirá hoy a la reunión con Joan Ribó por el "menosprecio" a los socialistas

La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, no acudirá hoy a la cita con el líder de Compromís y alcalde en funciones, Joan Ribó, para hablar del futuro gobierno de la ciudad. El hecho de incluirles en una ronda de contactos con el resto de partidos políticos y en igualdad de condiciones, no como futuro socio de Gobierno, ha generado un profundo malestar en las filas socialistas, que no dudan en hablar de «falta de respeto» y «menosprecio». Gómez recibió ayer todo el respaldo de la ejecutiva de su partido.

Desde Alcaldía se asegura, sin embargo, que se trata de encuentros institucionales que hay que diferenciar de las futuras reuniones de gobierno.

Si ayer se anunciaba en estas mismas páginas que la negociación sería dura después de que ambos partidos salieran reforzados en las últimas elecciones, apenas 24 horas después las diferencias se han hecho evidentes, antes incluso de comenzar las negociaciones.

El motivo de esta primera gran discusión ha sido la convocatoria del que iba a ser un primer contacto de Ribó y Gómez para comenzar la negociación del futuro gobierno. Fue la propia dirigente socialistas quien le pidió esa reunión a Ribó, dice, y este la aceptó y la puso para las 11 horas de hoy, jueves. Ayer por la mañana, incluso, la candidata socialista esbozaba algunas de sus exigencias para este nuevo periodo de Gobierno sin imaginar que apenas dos horas después todo saltaría por los aires.

Los socialistas supieron por terceras personas, explican, que el alcalde, Joan Ribó, no se reuniría únicamente con los socialistas, sino que ellos formaban parte de una ronda de reuniones con todos los partidos políticos con representación municipal en la que ni siquiera eran los primeros.

De hecho, la primera que acudirá al encuentro con el alcalde será la candidata del PP, María José Català, que ha sido citada hoy a las 10,30 horas, justo antes que los socialistas, cuya entrevista se ha retrasado a las 11.30. Y todo parece indicar que la ronda llegará hasta el último en aterrizar, Vox, que tendrá dos concejales en el hemiciclo. Con su portavoz, José Gosálbez y con el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, se reunirá mañana, viernes.

«Esta decisión es una falta de respeto» al PSPV, un «menosprecio» y un «ninguneo», dijeron fuentes socialistas, que consideran un agravio a su partido que en la ronda de contactos «la primera foto que se haga Ribó sea con Català, menospreciando al partido con el que debe formar gobierno».

Los socialistas recuerdan que ya «se había cerrado el día y la hora» y que buscaba un «sitio neutral» para la primera reunión tras los comicios, una cita en la que «se deben sentar las bases para comenzar los trabajos del nuevo gobierno y que no debe ser en el despacho del alcalde», como se pretendía ahora.

Desde Alcaldía, sin embargo, la visión es otra. Según dicen, Gómez recibió el martes una llamada «formal» para reunirse con Ribó ayer y el «entorno» de la representante del PSPV «prefirió» que el encuentro se produjera el jueves. «Se la citó en una dependencia municipal (despacho de la chimenea) como parte del cometido institucional del alcalde» y para explicar a los candidatos asuntos de la toma de posesión o las dependencias de los grupos municipales.

Así pues, creen que no ha habido agravio en estas citas y advierten que «hay que saber distinguir los tiempos y los espacios institucionales de los partidistas».