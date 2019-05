Pactos electorales: Joan Ribó y Sandra Gómez recomponen puentes tras el plantón de los socialistas

Los líderes de Compromís y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de València intentaron ayer recomponer puentes tras el plantón de Sandra Gómez a Joan Ribó por incluirla en un ronda de contactos con todos los grupos políticos siendo su socio y única formación con la que puede formar gobierno. Efectivamente, la portavoz socialista no acudió a la cita en el salón de la chimenea de la casa consistorial, prevista para las 11.30 horas, pero una vez pasado ese momento crítico en la relación de ambos partidos tanto Ribó como Gómez se apresuraron a dejar claro que su opción preferente es formar gobierno juntos. La portavoz socialista propuso, incluso, celebrar una primera reunión al inicio de la próxima semana.

A primera hora, Ribó cumplió con su agenda y se reunió con la portavoz popular, María José Català, con quien habló de cuestiones relacionadas con la posición del grupo municipal en el hemiciclo y las dependencias del PP en el ayuntamiento. Coincidieron también en ser muy reivindicativos ante el gobierno central y autonómico en asuntos como la deuda de la marina, el Parc Central o la línea 10 del metro, según destacaron ambos.



Malentendido

Y en esas declaraciones Ribó se refirió al plantón de Sandra Gómez asegurando que ha sido un malentendido, pues esta primera ronda de contactos tiene «carácter institucional» y no supone negociación alguna de gobierno, dijo. A su juicio, la negociación para elaborar el programa de gobierno deben llevarla a cabo sendas comisiones de Compromís y del Partido Socialista que ya se están conformando. «Ha habido un error de interpretación, nunca nos hemos planteado una reunión para formar gobierno y parece que eso no se ha entendido bien, pero no pasa nada», dijo el alcalde, que calificó la polémica como una «tormenta en un vaso de agua.

De hecho, su prioridad, dice, es formar gobierno con el Partido Socialista. «El primer objetivo es formar un Gobierno con el PSPV y para eso tenemos que hacer un programa común. Esa es la prioridad», recalcó.

Y sobre la posibilidad de dar una vicealcaldía a la portavoz socialista, Ribó respondió: «Primero el qué, después el cómo y después hablaremos de quién, por tanto ese orden lo voy a respetar, entre otra cosas porque el qué es una cosa que no decide el alcalde, sino mi organización».



Reacción socialista

Por su parte, el Partido Socialista emitió un comunicado a la misma hora que debía celebrarse la reunión con Ribó en el que recordaba que «la ciudadanía de València exige responsabilidad a Compromís para llegar a un acuerdo entre los partidos progresistas» y aseguraba que «va a seguir trabajando para lograrlo».

El PSPV lamenta que «la primera foto de Joan Ribó tras las elecciones haya sido con el Partido Popular tras anular la reunión con los socialistas». «Esto supone una decepción para todos los votantes progresistas de la ciudad de València», añade el comunicado, en el que aseguran, así mismo, que el «mandato de la ciudadanía tras el 26 de mayo ha sido que las formaciones progresistas tenemos que trabajar de manera conjunta».

Los socialistas han puesto de ejemplo «las negociaciones para configurar un nuevo Gobierno en la Generalitat». En este sentido, resaltaron que el pasado miércoles «se produjo la primera reunión entre las fuerzas progresistas, sin atender previamente a la derecha pese haber obtenido mejor resultado que estas». «Una reunión que se produjo en la sede de Compromís», subrayan.

Además, los socialistas recalcan que «después de cuatro años en los que hemos sido capaces de gobernar juntos no es comprensible el cambio de postura». «El proyecto del ayuntamiento tiene que ser común, progresista y con un liderazgo compartido, tal y como han pedido las vecinas y los vecinos de esta ciudad», asegura el PSPV, que insiste en afirmar que «sigue sentado en la mesa y va a trabajar por alcanzar un acuerdo».



Reunión inmediata

Tanto es así que los socialistas emplazan a Compromís a que «a principios de la semana que viene se produzca ya un primer encuentro entre los dos candidatos para comenzar a dar pasos en la negociación y comenzar a decidir el programa de Gobierno para los próximos cuatro años».

«La ciudadanía espera que nos sentemos a hablar desde la serenidad y la vocación de entendimiento para elaborar el programa de gobierno que dé respuesta a los retos que tiene ante sí València», concluyeron.

Los pactos electorales tras las elecciones municipales y autonómicas

Tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, llega el momento de los pactos electorales. Levante-EMV te ofrece toda la información sobre los pactos de las elecciones municipales y autonómicas, acuerdos y negociaciones entre los candidatos y partidos que han concurrido a los comicios locales y que, en virtud de los resultados de las elecciones municipales del 26M, pueden suponer en algunos puntos un giro de 180 grados con respecto a la política desarrollada hasta el momento. También te contamos todos los entresijos de los pactos entre los candidatos y partidos que obtuvieron buenos resultados en las elecciones autonómicas de abril y que, ahora, deben acordar cómo organizar el poder en la Comunitat Valenciana.