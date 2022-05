El sector de la hostelería vive un momento de contradicciones. Tras dos años en paréntesis por los embates del coronavirus, el turismo recupera cifras previas a la pandemia alentando una temporada estival de lo más prometedora en cuanto a ocupación y visitas. No obstante, la industria hotelera y de la restauración, así como otros servicios auxiliares, experimentan serias dificultades para la contratación de personal. ¿Cómo puede ser?. La respuesta está detrás de la falta de atractivo con la que cuentan las ofertas de empleo en la hostelería, tal y como pone de relieve un estudio reciente elaborado por Eurofirms Group. En el mismo, se concluía que el sector de la hostelería y la restauración no es lo suficientemente atrayente para captar y fidelizar el talento. De hecho, casi un 70% de los encuestados para dicho informe, aseguraba no verse trabajando en dicha industria dentro de 5 años y lo que es más preocupante, casi un 40% de los participantes no recomendaría ese tipo de trabajos bajo ningún concepto.

Atraer personal a la hostelería y la restauración Teniendo en cuenta que estamos ante dos de las industrias económicas y de generación de empleo más potentes del país, los datos introducidos preocupan. Para darle la vuelta a esta percepción, son muchos los empresarios hosteleros que se esfuerzan en atraer profesionales. Para conseguirlo, es fundamental tener en cuenta los anhelos de los profesionales, los cuales priorizan, según el estudio de Eurofirms en el que nos basamos, contar con buenos horarios, con sus debidos descansos, los cuales favorezcan la conciliación, así como gozar de reconocimiento en sus puestos de trabajo y recibir unos sueldos competitivos por los mismos. Además, se valora positivamente contar con planes de formación y posibilidades de desarrollo profesional. Ventajas de buscar trabajo en hostelería Siguiendo estas premisas, el trabajo en la hostelería sería más atractivo para muchos profesionales en búsqueda de empleo. Cabe destacar que encontrar trabajo en hostelería es un objetivo sencillo, dada la gran cantidad de puestos vacantes existentes. En esa línea, cabe destacar también que se trata de empleos con incorporación inmediata, por lo que en unos días el candidato puede estar en su puesto de trabajo. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo registraban 2,55 millones de trabajadores de la hostelería afiliados a la Seguridad Social. Lo que da una idea de la magnitud de esta potencia en la creación de empleo y en las posibilidades de la misma.