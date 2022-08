Aquellos autónomos o pymes valencianas que todavía no han solicitado el Kit Digital, tienen hasta el 15 de septiembre de 2022 para hacerlo. Este programa, que consiste en un fondo europeo llamado Next Generation EU, destina 3000 millones de euros a la transformación digital, por lo que está dirigido a aquellos emprendedores que desean dar el salto a la digitalización.

Aunque esta transformación no es algo nuevo en nuestro país, todavía existen empresas que no están digitalizadas. De hecho, según datos del “Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021”, un 35% de pymes nacionales no cuenta con página web. Y eso, teniendo en cuenta que hoy en día, según los expertos, digitalizarse es sinónimo de sobrevivir y ser más competitivos en un mercado tan saturado.

Digitalización de empresas en España

La pandemia ha acelerado y, de algún modo, ha forzado que este cambio de paradigma sea más generalizado e inmediato. Sin embargo, la falta de recursos económicos es el mayor problema al que se enfrentan los autónomos o pymes cuando desean dar el salto digital.

Es por eso por lo que desde Acelera pyme del Gobierno, se impulsan soluciones digitales para que las pequeñas empresas y autónomos, que cumplen con determinados requisitos, puedan adaptar sus negocios al ámbito digital.

Pasos para la digitalización de pymes

1. Tener una página web profesional y presencia en Internet

El Gobierno ofrece hasta 2000 € en esta solución de Sitio web y presencia en Internet para que, con la ayuda de profesionales de marketing digital, diseño y desarrollo web, estos emprendedores puedan obtener un dominio, hosting y, desde luego, un diseño y desarrollo profesional de su página web, así como trabajar las técnicas SEO oportunas para alcanzar un buen posicionamiento online.

2. Gestión de las redes sociales

Hoy en día, prácticamente cualquier empresa hace uso de las redes sociales de manera profesional, como parte de su estrategia de Social Media. Bien utilizadas, pueden ser un potente canal de notoriedad, atención al cliente e incluso de ventas.

En este sentido, el Gobierno ofrece hasta 2500 € para elaborar un plan de Social Media que consiga los objetivos propuestos por la empresa en cuestión y la monitorización y optimización de resultados.

3. Disponer de una tienda online (ecommerce)

La venta online no podía quedar al margen en este Kit Digital, especialmente con la alta competitividad que hay en este ámbito. El Gobierno concede hasta 2000 € para lanzar el canal de ventas online con la creación de una tienda virtual, la integración de métodos de pago o definir las formas de envío, entre otra serie de funcionalidades.

Además de los servicios digitales que hemos detallado anteriormente, también hay otra serie de ayudas en este Kit Digital. Destacamos las siguientes:

Gestión de clientes (software CRM): Para optimizar las relaciones comerciales con los clientes, esta ayuda es de hasta 4000 € y fomenta el adecuado almacenamiento de datos de clientes, la gestión y alta de los nuevos clientes (leads) y, en definitiva, la automatización y mejora de los procesos de documentación relacionada con la actividad y con los clientes actuales y de reciente captación.

Para optimizar las relaciones comerciales con los clientes, esta ayuda es de hasta 4000 € y fomenta el adecuado almacenamiento de datos de clientes, la gestión y alta de los nuevos clientes (leads) y, en definitiva, la automatización y mejora de los procesos de documentación relacionada con la actividad y con los clientes actuales y de reciente captación. Servicios de oficina virtual: Con el auge del teletrabajo y la necesidad de economizar recursos tras la pandemia, hay empresas que prescinden de la oficina (o los empleados solo acuden en determinados días). De este modo, se hace necesario contar con soluciones eficientes que permitan una óptima comunicación y colaboración entre los equipos de trabajo de manera online. Esta ayuda es de 250 €/usuario (hasta 12000 €).

Con el auge del teletrabajo y la necesidad de economizar recursos tras la pandemia, hay empresas que prescinden de la oficina (o los empleados solo acuden en determinados días). De este modo, se hace necesario contar con soluciones eficientes que permitan una óptima comunicación y colaboración entre los equipos de trabajo de manera online. Esta ayuda es de 250 €/usuario (hasta 12000 €). Gestión de procesos (software ERP): Con el objetivo de automatizar y digitalizar procesos, que hasta ahora se realizan de manera manual, y mejorar el flujo de trabajo, la ayuda de hasta 6000 € fomenta una correcta gestión de procesos a través de herramientas o programas ERP.

Con el objetivo de automatizar y digitalizar procesos, que hasta ahora se realizan de manera manual, y mejorar el flujo de trabajo, la ayuda de hasta 6000 € fomenta una correcta gestión de procesos a través de herramientas o programas ERP. Ciberseguridad : La ayuda de hasta 6000 € tiene como solución el uso de herramientas (software) contra los virus informáticos y malware que podrían poner en riesgo cualquier página web o tienda online desprotegida. Con ello, se obtiene una navegación segura tanto para el empresario como para sus clientes; especialmente a la hora de realizar pagos.

: La ayuda de hasta 6000 € tiene como solución el uso de herramientas (software) contra los virus informáticos y malware que podrían poner en riesgo cualquier página web o tienda online desprotegida. Con ello, se obtiene una navegación segura tanto para el empresario como para sus clientes; especialmente a la hora de realizar pagos. Comunicaciones seguras: Siguiendo en la línea de la ciberseguridad, obtener una comunicación segura es primordial. Disponer de SSL (protocolo de seguridad), cifrado, control de accesos, configuración y actualización de seguridad hoy en día es requisito indispensable. Para este caso la ayuda es de hasta 6000 €.

Plataformas para encontrar clientes on line

Aparte del Kit Digital, existen otras alternativas para encontrar profesionales expertos en transformación digital que ayuden a pymes, microempresas, autónomos y emprendedores con ello. Hablamos de plataformas como Cronoshare, quienes ponen en contacto profesionales (por ejemplo, expertos en marketing digital, diseñadores y desarrolladores web, etc.) con clientes, empresas y negocios que buscan dar el salto digital.

Esta plataforma no se limita solo a la búsqueda de profesionales, ya que los autónomos y pymes que buscan esa transformación digital, también pueden ofrecer sus respectivos servicios a clientes que busquen reformar sus viviendas, servicios de belleza y bienestar, empresas de limpieza y mantenimiento, fontaneros, pintores o ,incluso, profesionales de la nutrición, la psicología o el entrenamiento personal, entre una amplia variedad de servicios, tanto de manera presencial como a distancia (servicios online).

Gracias al Kit Digital o a plataformas como la de Cronoshare, que también ayudan en la digitalización de los autónomos y de las pymes, éstos podrán dar un paso más hacia la visibilidad online y a la mejora de procesos productivos. Todo ello para conseguir mayor crecimiento, ventaja competitiva y seguir destinando recursos a la transformación digital.