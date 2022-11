4,3 millones de personas en España tienen una discapacidad. Y también muchas capacidades. Este mensaje es el eje de la campaña de sensibilización lanzada por Fundación Eurofirms con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Decenas de empresas como Amazon o Santa Lucía se han adherido a la campaña ‘Hola, estoy aquí’ y al reto de concienciar a sus equipos, y a la sociedad en general, sobre la necesidad de incluir y reconocer todas las capacidades y talento de un grupo de población que supone el 6,2% de la fuerza de trabajo en España.

‘HOLA, ESTOY AQUÍ’

La sensibilización es uno de los ejes clave de Fundación Eurofirms en la creación de entornos inclusivos en el ámbito laboral. Para conmemorar la Semana de la Discapacidad, del 28 de noviembre al 3 de diciembre, la entidad ha lanzado una campaña de comunicación, así como un conjunto de acciones para concienciar y generar más oportunidades laborales a las personas con discapacidad; un colectivo que sigue experimentando una gran brecha en el acceso a puestos de trabajo a causa de los prejuicios que hay en torno a sus capacidades y talento.

Una de las acciones enmarcadas en esta campaña es Diálogos por la inclusión, una mesa redonda online en la que cuatro embajadores de la entidad con diferentes discapacidades explicarán sus vivencias en primera persona y aportarán pautas para conseguir que las personas con discapacidad se sientan incluidas en sus entornos. Esta acción tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, con la participación de Sonia Guirado, consultora de Fundación Eurofirms, Astrid Fina, instructora de snowboard; Isaac Padrós, presidente de la asociación Multicapacitats, y Rosanna Camprubí, bailarina deportiva. Todos ellos contarán su historia de éxito y superación gracias a entornos que han facilitado su desarrollo.

ACCIONES DE CALLE PARA REIVINDICAR LA FUERZA DE LA DIVERSIDAD

Por último, la entidad ha activado dos acciones de calle para reivindicar la fuerza de la diversidad. El próximo viernes 2 (Barcelona) y sábado 3 de diciembre (Madrid), se pintarán de forma colectiva con personas con discapacidad y personalidades públicas dos murales de 20 metros en las estaciones de metro de Sol, en Madrid, y de Arc de Triomf, en Barcelona. Las personas con discapacidad ilustrarán con pintura las profesiones a las que se dedican, la labor que realizan y que frecuentemente queda invisibilizada, así como las oportunidades a las que les gustarían acceder. Los murales reivindicativos quedarán expuestos de manera permanente en los suburbanos de ambas ciudades. Esta acción se llevará a cabo con la colaboración de Metro Madrid y Transports Metropolitans de Barcelona.

ENTORNOS LABORALES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La inclusión es la clave para generar un impacto real e impulsar un entorno en el que todos los empleados tengan oportunidades de desarrollo profesional, y de sentirse parte de la organización. “Las cifras nos dicen que aún nos queda mucho por hacer, ya que un 44% de las personas con discapacidad no se sienten actualmente incluidas en su lugar de trabajo, según nuestro último informe sobre entornos inclusivos en el que entrevistamos a 750 empleados con discapacidad. Por ello, desde Fundación Eurofirms, de forma complementaria a las campañas de sensibilización como ’Hola, estoy aquí’, generamos acciones en el ámbito laboral que ayuden a conocer de primera mano la realidad de las personas con discapacidad. Es complicado desacreditar el estereotipo desde la distancia, y nuestras formaciones, voluntariados corporativos y resto de programas apuntan precisamente a tocar dicha realidad de primera mano, poniendo las personas por encima de todo”, señala Maria Jordà, directora general de la Fundación Eurofirms.

Generar entornos inclusivos no solo tiene un impacto a través de las incorporaciones de nuevo talento de personas con discapacidad, sino también en los empleados que puedan adquirir una discapacidad durante su etapa en la empresa, ya que el 80% de las discapacidades son sobrevenidas en edad laboral, es decir que han adquirido su discapacidad entre los 16 y los 64 años. Cabe destacar igualmente que las organizaciones lideradas por ejecutivos que se enfocan en el compromiso con la discapacidad y en generar entornos de inclusión aumentan las ventas (2,9 veces) y las ganancias (4,1 veces) más rápidamente que el resto. Accenture, Getting to Equal 2020.

En España residen más de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad reconocida en edad laboral, representando un 6,2% de la fuerza laboral en el país. De esta cifra 638.600 son activas y solo un 485.900 están ocupadas, según el Instituto Nacional Estadística.

LA LABOR DE FUNDACIÓN EUROFIRMS

La Fundación Eurofirms trabaja en España, Portugal y Chile para la inclusión de la discapacidad en la sociedad. En 2021 se lograron solo en España 1445 integraciones de personas con discapacidad, un 111% más que el año anterior. Con el objetivo de aumentarlas también el próximo 2023, está llevando a cabo varias acciones dirigidas a aumentar la empleabilidad de los candidatos y a generar entornos más inclusivos en las organizaciones. La Fundación también asesora a las empresas ante el cumplimento de la Ley General de Discapacidad y gestiona medidas alternativas siempre orientadas a fomentar el cumplimiento a través de la integración. Además, está implementando un programa de ayuda para el asesoramiento a los trabajadores con discapacidad dentro de las empresas.

En el mes de noviembre la entidad ha sido finalista por segundo año consecutivo en la categoría de “Charity of the year” (entidad benéfica del año) de los prestigiosos European Diversity Awards, por su labor en la inclusión de la discapacidad.

Fundación Eurofirms es el fruto del compromiso social de Eurofirms Group, y trabaja de forma transversal a todas las líneas del grupo para que las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades que el resto de personas.