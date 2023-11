The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, presenta la segunda parte de la cuarta edición de “Global Workforce of the Future 2023”. Un estudio que se centra en las perspectivas de los trabajadores a medio y largo plazo, para que las empresas puedan prepararse y acompañar a sus equipos en ese avance. En esta segunda entrega se analizan temas clave para las organizaciones como las previsiones de los trabajadores de renunciar o quedarse en su empresa, la importancia de la formación, y el riesgo de que sus plantillas padezcan o no el síndrome del trabajador quemado o burnout.

En palabras de Alberto Gavilán, director de Talento en The Adecco Group: “en el Grupo Adecco somos conscientes de la importancia de factores como la remuneración competitiva, el equilibrio entre vida personal y laboral, así como la prevención del agotamiento laboral o burnout, a la hora de fidelizar el mejor talento”. “En los últimos años, la adquisición de nuevas habilidades se ha convertido en un elemento crucial para mantenerse relevante y competitivo. La capacitación y el desarrollo continuo son esenciales para impulsar el crecimiento de nuestra economía. Para fidelizar y comprometer a los trabajadores, los empleadores deben fomentar y apoyar el aprendizaje permanente, el desarrollo de carrera y las oportunidades de movilidad interna, que son más importantes en ocasiones que el salario a la hora de decidir si quedarse o abandonar una empresa. El cambio de una economía basada en el <mero> puesto de trabajo a otra basada en las competencias se está produciendo rápidamente. Las organizaciones deben ayudar a los trabajadores a mantener actualizadas sus competencias invirtiendo en el desarrollo de todos, a todos los niveles”, concluye Alberto Gavilán. El upskilling, importante para no renunciar Según “Global Workforce of the Future 2023”, pensando en sus planes profesionales para los próximos 12 meses, el 73% de los trabajadores/as encuestados en España tienen intención de permanecer en su empresa actual. Una gran parte de ellos planea quedarse si tiene acceso a oportunidades de formación y progresión profesional. Así, el 21% de ellos quiere progresar en su actual organización y al 15% le gustaría mejorar sus cualificaciones para un nuevo trabajo dentro su compañía. Además, está aumentando la inversión en formación, así el 52% de los encuestados en España asegura que su empleador invierte eficazmente en el desarrollo de sus competencias y 6 de cada 10 tienen intención de asumir un mayor control sobre el desarrollo de sus habilidades. En un entorno cada vez más cambiante y dinámico, los trabajadores deben estar preparados para cambiar de función e incluso de sector. Esta movilidad pasa por el desarrollo de las competencias. El 47% de los trabajadores cree que sus competencias son transferibles a otras funciones o sectores diferentes a la suya actual. En cambio, hay un 24% de trabajadores que reconoce tener intención de dejar su empresa actual en el próximo año. Sin embargo, esa intención se reduce un punto con respecto al año anterior. El restante 3% no sabe qué opción escoger. Las principales razones para dejar una empresa o permanecer en ella son prácticamente las mismas que hace un año. Por un lado, las causas que los empleados señalan para quedarse en su trabajo actual son la estabilidad (24%), la conciliación entre trabajo y vida personal (19%), la buena relación con sus compañeros (18%), las condiciones laborales de las que ya disfruta (17%) y el reconocimiento de sus habilidades (16%). Por otro lado, la principal causa para dejar un empleo es optar a un salario mejor, así lo manifiesta el 24% de los trabajadores/as españoles/as que quiere cambiar de empresa. Después de la remuneración, los factores más comunes que impulsan a los trabajadores/as a cambiar de empresa son que quieren tener su propio negocio (22%), su progresión de carrera (20%), su empleo no les satisface o no le encuentra sentido (18%) y el llamado burnout y/o la carga de trabajo (18%). Teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida en los últimos 12 meses y la no progresión de los sueldos acorde a la inflación, el informe “Global Workforce of the Future 2023” ha querido conocer la satisfacción de los trabajadores con sus salarios: el 63% de los empleados en España cree que su empresa le ofrece una remuneración justa. El burnout está generalizado Según “Global Workforce of the Future 2023”, 7 de cada 10 trabajadores españoles consultados han sufrido burnout y el 53% teme sufrirlo en el futuro. Además, aunque los niveles de burnout son elevados entre todos los países participantes, España es el sexto con mayores síntomas de agotamiento en el trabajo, según los encuestados. Un 47% de los encuestados afirma haber sufrido burnout por trabajar demasiado. Otras de las causas del síndrome del trabajador quemado son haber asumido más responsabilidades después de despidos o de la marcha de personas de la organización (44%) o la falta de apoyo de los líderes de la empresa (44%). Por último, una de las formas más sencillas de protegerse contra el burnout es tomarse un descanso con cierta regularidad. En una era en la que se presupone que las organizaciones deben fomentar el bienestar de los trabajadores, solo el 58% de los españoles ha tomado todas sus vacaciones asignadas y el 79% dice no sentirse apoyado por su empresa a la hora de cogerlas. Metodología “Global Workforce of the Future 2023” es un informe que se elabora a nivel mundial y que recoge datos sobre las percepciones laborales de trabajadores y managers en 23 países en los que opera The Adecco Group, entre ellos España. El estudio se ha hecho gracias a una encuesta que se realizó entre julio y agosto de este año, con una muestra total de 30.000 trabajadores en todo el mundo, 2.000 de ellos en España, procedentes de diferentes sectores y con distintas ocupaciones. Los datos son representativos con un nivel de confianza del 95%, y se han fijado cuotas para garantizar una muestra nacional representativa por edad y sexo en cada país. SOBRE THE ADECCO GROUP The Adecco Group es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. Llevamos 40 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país. 