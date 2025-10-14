El programa Excellence 50+ recluta talento senior femenino en Valencia

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) y la Fundación Caja Ingenieros se alían para reclutar talento senior femenino en Valencia. Con el objetivo de impulsar la empleabilidad de las mujeres con más de 50 años, ambas entidades han diseñado un programa gratuito que impulsa su reincorporación al mercado laboral y al que han bautizado como ‘Excellence 50+’.

Como señala Elena Uviedo, secretaria del COIICV-Valencia, “el éxito de esta propuesta radica en la cualificación de las participantes. Todas ellas disponen de carrera universitaria y experiencia laboral solvente y tan sólo necesitan una actualización de competencias y una guía para construir su marca personal. De hecho, en la segunda edición el 23% de las mujeres que participaron consiguieron empleo”.

Por ello, la 3ª edición de esta iniciativa se ha centrado en dotar al talento femenino senior de nuevas competencias y herramientas de comunicación que les permitan adaptarse a los requisitos del mercado laboral y poner en valor el talento y la experiencia para potenciar su empleabilidad.

Y es que, según los datos recopilados por los organizadores del programa -basados en informes de Eurostat, EPA y Labora- la cifra de mujeres senior que aspiran a encontrar un trabajo en la provincia de Valencia estaría en torno a las 12.000 mujeres, mayores de 50 años y con más de 6 meses en situación de búsqueda.

Por su parte, Iñaki Irisarri, Director de la Fundación Caja Ingenieros, ha señalado que “desde la Fundación Caja Ingenieros, en línea con nuestro compromiso con el desarrollo social, creemos que la experiencia profesional es un activo estratégico y que es necesario poner en valor la experiencia y el talento de mujeres senior. Por eso es un placer impulsar programas como Excellence 50+, para seguir acompañando en cada paso de su reinserción profesional a este talento femenino, contribuyendo así a reducir la brecha de empleabilidad y a generar un impacto positivo en la sociedad".

Tres ediciones de éxito

Tras el éxito de anteriores ediciones, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales – Demarcación de Valencia y la Fundación Caja Ingenieros han puesto en marcha Excellence 50+. Se trata de un programa totalmente gratuito que forma parte de la trilogía iniciada el año 2023 con Reimpulsa 50 +, una iniciativa de formación ad hoc para mujeres desempleadas donde trabajar competencias que faciliten su incorporación al mercado laboral.

La formación que se desarrollará de octubre de 2025 a enero de 2026 combina jornadas grupales de alto impacto, sesiones de coaching ejecutivo y planes de acción individualizados. Y cuenta con la participación de grandes profesionales como Vanessa Catalá, mentora de imagen pública, fotógrafa y experta en fotogenia y Gloria Montoya, psicóloga experta en identidad y ventas que ofrecerán a las participantes la experiencia "Visibles Gold", una combinación innovadora de psicología y fotografía con el fin de inspirar sobre propósito, liderazgo, autenticidad y marca personal.

Amparo Vicent, Ingeniera Industrial, consultora de Organización, RRHH, Coach Ejecutivo y de Equipos y Desarrollo del Liderazgo, participará con dos sesiones centradas en el autoconocimiento y el plan de acción, con estrategias para el cambio. Además, conducirá un plan personalizado que consiste en 2 sesiones de coaching personal de 1h con cada participante sobre autoconocimiento, propósito de vida y diseño y acompañamiento en un plan de acción único, adaptado a sus necesidades.

El programa finaliza con una jornada de networking, en el que las participantes pueden contactar con headhunters y consultoras de prestigio, que les orientarán sobre cómo afrontar con éxito los procesos de selección y acceder a posiciones de responsabilidad. Para esta sesión contaremos con la participación de Arancha Arenas, Ingeniera Industrial y consultora de salud integrativa y gestión del bienestar organizacional. Y Juliette Leverd, headhunter, manager de Ingeniería de LHH del grupo Adecco.

Excellence 50+ culmina un ciclo iniciado con Reimpulsa 50+ y continuado con Inspira 50+, consolidando una trayectoria de programas de éxito que han marcado la diferencia en la vida profesional y personal de muchas mujeres.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en el programa a través de la web: https://iicv.net/evento/excellence-50-programa-gratuito-de-coaching-experiencial-para-mujeres-universitarias-desempleadas/