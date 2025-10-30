DIGI refuerza su presencia en Valencia con un nuevo centro de atención al cliente que creará más de 150 empleos

DIGI ha estrenado recientemente en Valencia un nuevo centro de atención al cliente. Esta decisión se suma al creciente interés de las empresas tecnológicas por establecerse en la ciudad. Con esta apertura, la compañía prevé crear más de 150 empleos directos en los próximos meses. Además, la apertura refuerza el compromiso del operador con la Comunitat Valenciana, donde suma más de 470 empleados en la ciudad y más de 920 en toda la región.

El nuevo espacio, situado en la calle Guillem de Castro y con una superficie de 450 metros cuadrados, nace con la intención de proporcionar una gestión más eficiente y favorecer la mejor experiencia de cliente para los usuarios de DIGI. Este centro se suma a los otros dos que la compañía ya tiene en Madrid y Sevilla.

A la inauguración asistieron Ester Olivas Cáceres, directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; Francisco José Soria Calatayud, director general de Economía de la Conselleria de Hacienda y Economía; y Lucía de Pedro López, jefa de Área de Atracción de Inversiones del IVACE+i. Por su parte, el director de Servicios de DIGI, Alfonso Esteve agradeció la presencia de las autoridades y destacó que “con este centro mejoramos nuestra experiencia de cliente y estrechamos lazos con Valencia y con los valencianos”.

El directivo reveló que han puesto en marcha este centro de trabajo “conscientes de la importancia de contar con un buen equipo de personas que escuchen y atiendan las necesidades de nuestros clientes, y de las ventajas de que ese equipo sea parte del equipo DIGI, para transmitir cercanía en el trato, transparencia a la hora de explicar nuestra oferta de servicios y honestidad para trasladar las condiciones bajo las que estos se prestan”.

Las instalaciones cuentan con la mejor tecnología para garantizar un buen servicio de atención al cliente, así como con salas de formación para que los empleados puedan seguir desarrollándose y adquiriendo nuevas competencias profesionales.

Empleo estable y oportunidades de crecimiento

DIGI, que ya es el segundo operador en número de empleados en España, con más de 10.000 trabajadores, ofrece puestos estables e indefinidos, salarios competitivos y beneficios adicionales.

En este sentido, la directora de Recursos Humanos de DIGI, Virginia Guerrero, destacó que “DIGI apuesta por la creación de empleo directo y estable; por ofrecer a su plantilla formación enfocada a la mejora de sus conocimientos y capacidades, que revierta en una mejor ejecución de las labores encomendadas, así como oportunidades de evolución y crecimiento dentro de la empresa como incentivo, para la fidelización de ese talento, que es el que también nos permite seguir construyendo este gran proyecto empresarial que es hoy la compañía”.

Presencia en la Comunitat Valenciana

La compañía ya supera el millón de clientes en la Comunitat Valenciana, que disfrutan de servicios de móvil y conexión a internet de alta capacidad a precios muy competitivos. Su red de fibra alcanza 1,9 millones de hogares, más del 58% del total de la región, y continúa su expansión para llevar conectividad de alta velocidad a más familias.

Mónica Barrera, Head of Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa, aseguró que esta apertura “supone avanzar en el proyecto de futuro que es DIGI, que evoluciona junto a sus clientes, profundizando en soluciones de atención directa a las inquietudes de sus clientes, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad, a mejor precio y la mejor de las atenciones”.

El operador sigue realizando una fuerte inversión en el despliegue de su red de fibra óptica ultrarrápida de última generación, así como en la implantación de su propia red móvil, que comenzó el pasado 1 de julio y que ya alcanza 12,5 millones de hogares con la red de fibra SMART en España.

Además de la apertura del nuevo centro, DIGI ya contaba con tres tiendas propias en Valencia, lo que permite a la compañía aumentar su presencia en la capital valenciana y mantener su compromiso con el empleo y la economía local.