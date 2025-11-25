Más de 200 empleos en Valencia: Salario atractivo + bono de bienvenida de 2.025 euros
Maquinista de Producción Oficial de Primera en Benimodo
Preparador/a de Pedidos en Manises
Electromecánico/a en Cheste
Repartidor/a en Gandia
Teleoperadores para en Alemán/Francés en Valencia
Redacción Iberempleos
El presente artículo detalla una selección diversa de ofertas de empleo que abarcan distintos sectores industriales y de servicios, enfocándose en el entorno laboral de la Comunidad Valenciana. Cada una de estas posiciones ofrece oportunidades únicas para el desarrollo profesional, con condiciones competitivas y un entorno de trabajo dinámico. A continuación, se presentan las principales características de cada oferta para aquellos profesionales que buscan avanzar en sus carreras.
¿Buscas trabajo? Mira aquí todas las
Maquinista de Producción Oficial de Primera
Adecco selecciona para una prestigiosa empresa del sector industrial, ubicada en Benimodo, busca un Maquinista de Producción Oficial de Primera para integrarse en su equipo de producción. Este puesto requiere experiencia previa en manejo de maquinaria industrial y capacidad de adaptación a un entorno de fabricación ágil y exigente. Se valorará especialmente a quienes tengan formación en procesos de producción y seguridad laboral. La empresa ofrece un contrato estable con salario competitivo y beneficios corporativos.
Para inscribirse y más información en Oferta de Maquinista de Producción Oficial de Primera en Benimodo.
Preparador/a de Pedidos
Se ofrece un puesto de Preparador/a de Pedidos en Manises, Manpower busca profesionales organizados y metódicos. La función principal será la gestión y preparación eficiente de pedidos, asegurando la exactitud y el estado óptimo de los productos enviados. Se valorará positivamente una experiencia previa en tareas logísticas y de almacenaje, así como habilidades en sistemas ERP. Este rol ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades para progresar en la logística moderna.
Para inscribirse y más información en Oferta de Preparador/a de Pedidos en Manises.
Electromecánico/a
Crit busca para una importante firma requiere un/a Electromecánico/a con sede en Cheste. Este puesto es ideal para profesionales con experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales. Se espera que el candidato tenga un profundo conocimiento de sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos, así como habilidades en el uso de herramientas de diagnóstico avanzado. La empresa proporciona formación continua y un entorno donde la innovación y la eficiencia son prioritarias.
Para inscribirse y más información en Oferta de Electromecánico/a en Cheste.
Repartidor/a
La ciudad de Gandía Etalentum ofrece una vacante para un/a Repartidor/a, un puesto clave para asegurar la distribución eficiente de productos a los clientes. La posición requiere un conocimiento profundo del área local, habilidades excepcionales al volante y un enfoque orientado al servicio al cliente. Se ofrece una posición estable, con incentivos por cumplimiento de objetivos de entrega, y un horario que permite un equilibrio vida-trabajo óptimo.
Para inscribirse y más información en Oferta de Repartidor/a en Gandía.
Teleoperadores para en Alemán/Francés
Gevekom para una empresa internacional ubicada en Valencia busca Teleoperadores que dominen el idioma alemán o francés. Este rol está enfocado en la atención al cliente y soporte técnico, siendo fundamental la habilidad de comunicación en los idiomas requeridos. La oferta promete un ambiente de trabajo inclusivo y la oportunidad de interactuar con una clientela global. Se valorará la experiencia previa en roles de atención al cliente y una actitud proactiva para resolver problemas.
Para inscribirse y más información en Oferta de Teleoperadores para en Alemán/Francés en Valencia.
En resumen, estas ofertas de empleo destacan en sectores cruciales de la economía valenciana, ofreciendo no solo una oportunidad laboral, sino también una base sólida para el desarrollo continuo del talento profesional en la región. La diversidad de puestos disponibles refleja la amplitud y profundidad de las oportunidades en la comunidad laboral actual.
Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Fallece el líder más carismático de los damnificados por la pantanada de Tous
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Un supervisor del 112 confirma que a las 13.30 horas del 29-O ya se realizaban rescates en l'Horta Sud, 'donde no llovía