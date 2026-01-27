Cronoshare advierte: faltan fontaneros y electricistas en España

La economía española se enfrenta a un problema estructural que ya tiene efectos visibles tanto en el mercado laboral como en el precio de los servicios: la escasez de fontaneros y electricistas. Estos oficios, tradicionalmente considerados empleos manuales, se han convertido en perfiles clave para el crecimiento económico, con una demanda que supera ampliamente a la oferta disponible.

Conforme a los datos facilitados por Cronoshare, la plataforma que conecta a clientes con profesionales de servicios locales, la demanda de fontaneros y electricistas ha crecido de forma sostenida en los últimos años, especialmente en grandes ciudades y en zonas con alta actividad inmobiliaria y de reformas.

Un problema estructural del mercado laboral español

La falta de relevo generacional, el envejecimiento de la población activa y el estigma que aún persiste en torno a la Formación Profesional —percibida en muchos casos como una opción secundaria— explican en gran medida esta situación. Informes recientes del mercado laboral sitúan a electricistas y fontaneros entre las ocupaciones más difíciles de cubrir en España, con vacantes que pueden tardar semanas o incluso meses en cerrarse.

Desde Cronoshare se observa un aumento constante de solicitudes de estos servicios, impulsado por varios factores clave:

El envejecimiento del parque de viviendas

El auge de las reformas y rehabilitaciones

La electrificación del hogar y el aumento de iniciativas para la mejora de la eficiencia energética

El crecimiento del número de instalaciones vinculadas a las energías renovables

Más demanda, menos profesionales y precios al alza

“Este tipo de oficios, como la fontanería o la electricidad, especialmente tras la pandemia, ha experimentado un crecimiento constante y sostenible de la demanda. El problema es que la oferta de profesionales no ha crecido al mismo ritmo, y muchas veces cuesta cubrir esas necesidades”, señala Carlos Alcarria, CMO de Cronoshare.

La escasez de profesionales tiene un impacto directo en los precios de estos servicios. Según datos de Cronoshare, los costes de fontanería y electricidad han aumentado progresivamente, sobre todo en trabajos urgentes o especializados.

Precios orientativos habituales en España:

Estos precios son orientativos y varían en función de la ubicación geográfica, la experiencia del profesional, el tipo de intervención y el grado de urgencia.

Empleo y oportunidades laborales: dos sectores con futuro

La falta de fontaneros y electricistas contrasta con las claras oportunidades laborales que ofrecen estos sectores. Desde Cronoshare se detecta que muchos profesionales reciben varias solicitudes cada semana y mantienen una carga de trabajo constante durante todo el año.

Este contexto convierte a estos oficios en una opción laboral atractiva para jóvenes, personas en proceso de reconversión profesional y trabajadores autónomos, al ofrecer tasas de empleo superiores a la media y una elevada estabilidad.

Formación Profesional y relevo generacional: retos pendientes

Aunque la Formación Profesional ha ganado relevancia en los últimos años, el ritmo actual no es suficiente para cubrir la demanda existente. Los expertos coinciden en la necesidad de dignificar los oficios técnicos, mejorar la orientación laboral y reforzar la conexión entre la formación y el mercado real.

Electricistas y fontaneros no solo son esenciales para el mantenimiento de viviendas, sino también para el desarrollo de infraestructuras, la transición energética y la digitalización de la economía.

Claves del empleo en fontanería y electricidad:

Alta empleabilidad tras finalizar estudios de FP

Posibilidad de trabajar por cuenta ajena o como autónomo

Ingresos por encima de la media en sectores técnicos

Demanda sostenida a medio y largo plazo

Además, la transición hacia viviendas más sostenibles, la expansión de los hogares domóticos (smart homes) y la instalación de sistemas eléctricos y de fontanería más eficientes refuerzan la proyección de futuro de estos oficios tradicionales.

La captación de clientes y el papel de las plataformas digitales

Tras finalizar su formación, el siguiente paso lógico para estos profesionales es la búsqueda de clientes. Sin embargo, muchos de ellos, pese a saber que existe una alta demanda, no saben por dónde empezar ni cuentan con recursos iniciales para invertir en captación.

En este contexto, plataformas como Cronoshare suponen un importante impulso para su carrera profesional, ya que se encargan de conectar directamente a profesionales con clientes. El funcionamiento es sencillo: basta con darse de alta, completar gratuitamente el perfil profesional y empezar a recibir solicitudes.

Las principales necesidades de los clientes incluyen la reparación de averías eléctricas, la renovación de instalaciones de fontanería o electricidad, la instalación de sistemas domóticos, y aparatos más eficientes, y la transición de viviendas hacia una calificación energética B o superior.

Cronoshare, observatorio del mercado de servicios técnicos

Gracias a su elevado volumen de solicitudes y a su red de profesionales activos en toda España, Cronoshare se ha consolidado como un observatorio del mercado de servicios técnicos, capaz de detectar en tiempo real tendencias de precios, demanda y empleo. La plataforma actúa como nexo entre una necesidad creciente de servicios especializados y profesionales que buscan oportunidades laborales estables, contribuyendo a dar visibilidad a un sector clave para la economía española.