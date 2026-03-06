Una empresa busca maquinistas de producción en Meliana con salario de hasta 14 euros por hora

El mercado de trabajo continúa generando nuevas oportunidades en distintos sectores profesionales. Desde puestos técnicos vinculados a la industria hasta perfiles comerciales o especialistas en automatización, varias empresas han activado procesos de selección en las últimas horas para cubrir vacantes en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Entre ellas destaca la búsqueda de maquinistas de producción en Meliana con contrato a jornada completa y remuneración por hora.

Maquinistas de producción con jornada completa y salario de hasta 14 euros por hora en Meliana

Una empresa del sector de la metalurgia situada en Meliana (Valencia) busca incorporar tres maquinistas de producción para trabajar a jornada completa y con turnos rotativos. La oferta, gestionada por Adecco, establece un salario aproximado de entre 13 y 14 euros brutos por hora.

Los profesionales seleccionados se encargarán de operar y supervisar maquinaria industrial, controlar equipos electrónicos, ajustar parámetros de funcionamiento y realizar pruebas técnicas para garantizar la calidad del proceso productivo. También deberán abastecer las líneas de producción, participar en tareas de mantenimiento preventivo y colaborar con el equipo técnico en la detección y resolución de incidencias.

Para optar al puesto se requiere formación profesional en electricidad, mecánica industrial, mecatrónica o especialidades similares, además de experiencia previa en el manejo de maquinaria y equipos electrónicos. La empresa valora especialmente perfiles con capacidad de trabajo en equipo, orientación a la resolución de problemas y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si estás interesado, en el siguiente enlace está explicado más detalladamente: Maquinista de producción Zona Meliana

Plan de desarrollo para agentes comerciales de seguros e inversión en la provincia de Ciudad Real

Otra de las oportunidades activas se encuentra en el ámbito comercial. Una compañía internacional del sector asegurador y financiero busca diez agentes de ventas y asesores de seguros e inversión en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real.

El puesto ofrece contrato indefinido y la posibilidad de participar en un programa de desarrollo profesional, en el que los candidatos combinarán formación especializada con actividad comercial. Entre sus funciones estará gestionar su propia cartera de clientes, identificar nuevas oportunidades de negocio y comercializar productos financieros y aseguradores.

La empresa busca personas con espíritu emprendedor, habilidades comerciales y orientación al cliente. Aunque se valora experiencia previa en ventas o gestión de negocios, no es imprescindible haber trabajado anteriormente en el sector asegurador.

Si quieres más información sobre esta oferta, entra en el siguiente enlace: Agente de Ventas Asesor/a Seguros e Inversión Ciudad Real

Técnico de mantenimiento en programación y robótica con salario de hasta 35.000 euros en Albaida

El sector industrial también demanda perfiles especializados en automatización. Una empresa en expansión ubicada en Albaida (Valencia) ha abierto un proceso de selección para incorporar un técnico de mantenimiento en programación y robótica, con contrato indefinido y un salario anual de entre 30.000 y 35.000 euros brutos.

El profesional se encargará de resolver averías eléctricas y electrónicas en líneas de producción, programar PLCs, gestionar sistemas de visión artificial y robótica industrial y participar en la puesta en marcha de nuevos proyectos. También deberá elaborar informes técnicos y colaborar en la mejora continua de los procesos.

Para acceder a esta posición se exige formación superior en electrónica o equivalente, al menos dos años de experiencia en mantenimiento industrial y conocimientos en programación de PLC, variadores de frecuencia y sistemas de automatización. Se valorará además un nivel intermedio de inglés y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Más información entrando en el siguiente enlace, Técnico/a de mantenimiento en programación y robótica

Noticias relacionadas

Las ofertas reflejan la diversidad de oportunidades que actualmente ofrece el mercado laboral, especialmente en perfiles técnicos e industriales. Desde operarios especializados en producción hasta expertos en robótica o profesionales del ámbito comercial, las empresas continúan reforzando sus equipos con talento cualificado y perfiles con capacidad de adaptación a entornos cada vez más tecnológicos.