Nuevas ofertas de empleo en Valencia con incorporación inmediata en limpieza y sector químico

El mercado laboral sigue moviéndose con nuevas oportunidades en distintos sectores, especialmente en entornos industriales y productivos. En los últimos días, varias empresas han activado procesos de selección en la Comunidad Valenciana, con ofertas dirigidas tanto a perfiles operativos como técnicos. Entre ellas, destacan vacantes en limpieza industrial y producción química, dos áreas que mantienen una demanda constante de personal cualificado y con disponibilidad inmediata.

Operarios de limpieza en industria alimentaria en Llíria con varias vacantes disponibles

Una empresa del sector de alimentación ubicada en el polígono industrial Les Carrases, en Llíria (Valencia), ha abierto un proceso de selección para incorporar diez operarios y operarias de limpieza. La oferta, gestionada por Adecco, está dirigida a personas con experiencia previa en tareas similares y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Las funciones del puesto están centradas en el mantenimiento de la higiene en distintas fases del proceso productivo. Esto incluye la limpieza durante el arranque, paradas intermedias y final de línea, así como intervenciones más específicas, como el desmontaje de maquinaria o la limpieza de abatidores. Además, los trabajadores deberán encargarse de la limpieza general de oficinas, zonas comunes y utensilios utilizados en producción.

El puesto también contempla tareas relacionadas con la gestión de lavandería, como el lavado, doblado y clasificación de ropa, así como el mantenimiento básico de la maquinaria utilizada en este proceso. A esto se suma la reposición de materiales necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la actividad diaria.

Para optar a esta oportunidad es necesario residir en Llíria o en municipios cercanos, contar con experiencia en limpieza y tener disponibilidad horaria completa. La empresa valora perfiles responsables, con capacidad de adaptación y acostumbrados a trabajar en entornos industriales.

Para inscribirse y más información en Oferta de operario/a de limpieza en Llíria.

Operarios de planta química en Sagunto con incorporación a entorno industrial

Otra de las ofertas activas se sitúa en Sagunto (Valencia), donde una empresa del sector químico busca incorporar operarios y operarias de planta para reforzar su equipo. Se trata de una oportunidad orientada a personas interesadas en desarrollarse en un entorno industrial exigente, con procesos técnicos y altos estándares de seguridad.

El puesto tiene un papel relevante dentro de la operativa diaria de la planta. Entre las funciones principales se encuentra la supervisión y control de los procesos de fabricación de productos químicos, asegurando tanto la eficiencia como el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. También incluye tareas de envasado y paletizado, así como la carga y descarga de camiones cisterna siguiendo las normativas de seguridad.

Los profesionales seleccionados deberán encargarse del mantenimiento básico de equipos e instalaciones, operar maquinaria como carretillas elevadoras y puentes grúa, y colaborar en la organización y limpieza del espacio de trabajo. Además, tendrán que detectar posibles incidencias en los procesos o equipos y comunicarlas al equipo técnico para su resolución.

La empresa busca candidatos con experiencia previa en plantas químicas o entornos industriales, que dispongan de carnet de carretilla y puente grúa, y que estén acostumbrados a trabajar siguiendo procedimientos estrictos. También se valora la capacidad de trabajo en equipo, una actitud proactiva y la disposición para aprender y adaptarse a nuevas tareas.

Para inscribirse y más información en Oferta de operario/a de planta químico/a en Sagunto.

Un mercado laboral con oportunidades en perfiles operativos e industriales

Estas ofertas reflejan la actividad constante del sector industrial en la Comunidad Valenciana, donde perfiles vinculados a producción, mantenimiento y limpieza siguen siendo necesarios para garantizar el funcionamiento de las empresas. La combinación de experiencia previa, disponibilidad horaria y capacidad de adaptación continúa siendo determinante en este tipo de procesos de selección.

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Desde posiciones en limpieza industrial hasta roles en plantas químicas, las empresas mantienen su apuesta por incorporar profesionales que puedan integrarse en equipos dinámicos y responder a las exigencias de entornos productivos cada vez más especializados.