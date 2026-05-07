Cronoshare informa: la escasez de jardineros eleva los precios de los servicios en Valencia

Ya estamos a mitad de primavera y el cuidado de jardines, terrazas y espacios verdes se ha convertido en un servicio cada vez más demandado en Valencia. Sin embargo, encontrar profesionales de la jardinería cualificados es cada vez más difícil, lo que está provocando un incremento sostenido de precios en el sector.

El auge del mantenimiento de jardines en viviendas unifamiliares, comunidades y segundas residencias, junto con la escasez de mano de obra especializada, está tensionando un mercado clave para el bienestar y la sostenibilidad urbana.

Valencia necesita jardineros: un oficio esencial con cada vez menos profesionales

El sector de la jardinería atraviesa un momento de transformación en España. Factores como el cambio climático, las restricciones hídricas y el aumento de zonas verdes urbanas están elevando la necesidad de servicios especializados como:

Mantenimiento de jardines

Diseño de paisajismo

Instalación de sistemas de riego eficientes

Poda técnica y control fitosanitario

“En la primavera de 2025, el segundo servicio más solicitado en la plataforma fue el de jardinería. Registramos miles de solicitudes relacionadas con el mantenimiento básico de jardines, pero también para proyectos de paisajismo más complejos”, explica Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, plataforma especializada en conectar clientes con profesionales cualificados en toda España.

Más zonas verdes, más necesidad de mantenimiento profesional

España ha incrementado su apuesta por los espacios verdes urbanos como parte de sus políticas medioambientales y de salud pública. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se llevan a cabo acciones que pretenden impulsar la renaturalización urbana, la reducción de islas de calor y el aumento de la biodiversidad. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Por otro lado, en 2024 Valencia fue nombrada Capital Verde Europea debido a las políticas públicas que ha estado aplicando en las últimas décadas en este sentido, y que mantiene desde entonces. Esto implica una mayor necesidad de mantenimiento especializado.

Sin embargo, debido a la falta de profesionales, muchos de los servicios para particulares acaban siendo realizados por personas no cualificadas, lo que puede derivar en problemas como:

Uso ineficiente del agua en sistemas de riego

Poda inadecuada que daña especies vegetales

Plagas mal gestionadas

Contar con jardineros profesionales no solo mejora el resultado estético, sino que también garantiza la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

Las razones detrás de la escasez de profesionales

La falta de profesionales cualificados en jardinería es un fenómeno europeo. En Francia, por ejemplo, La Unión Nacional de Empresarios Paisajistas (L’Union Nationale des Entreprises du Paysage) ya alertó en 2023 de que el 40 % de los profesionales del sector no lograban expandir sus negocios por falta de personal.

En España, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los oficios vinculados al mantenimiento de jardines, la agricultura y los servicios medioambientales también presentan dificultades de cobertura.

Entre las principales causas destacan:

Baja incorporación de jóvenes al sector

Percepción de baja estabilidad laboral

Alta exigencia física del trabajo

Falta de formación especializada que sea accesible

A todo esto se suma el envejecimiento de la población activa en oficios tradicionales, lo que agrava el problema del relevo generacional.

Diversas comunidades autónomas y entidades como la Escuela de Agricultura, Ganadería y Medioambiente están impulsando programas de formación en jardinería y floristería, pero la demanda de servicios sigue superando la oferta.

El impacto en los precios de jardinería

La escasez de profesionales, unida al aumento de la demanda, ya se refleja claramente en los precios de los servicios de jardinería en Valencia y otras zonas de la comunidad.

Según datos internos de Cronoshare:

El mantenimiento mensual de jardines alcanza cifras entre 130 € y 1100 € , dependiendo del tamaño del jardín, la frecuencia del servicio y las tareas concretas a realizar.

, dependiendo del tamaño del jardín, la frecuencia del servicio y las tareas concretas a realizar. Otros servicios especializados, como la poda de palmeras (con retirada de residuos), pueden alcanzar precios entre 320 € y 580 € en el caso de ejemplares grandes o complejos de podar.

en el caso de ejemplares grandes o complejos de podar. Y algunas intervenciones urgentes, como eliminar una plaga de hormigas, raramente bajan de 200 €.

No obstante, desde la plataforma matizan que estos precios son orientativos y que siempre dependerán de cada servicio y profesional.

“Puede parecer una broma, pero la realidad es que hoy en día se puede pagar por un servicio de jardinería lo mismo que por una experiencia de ocio premium o incluso un viaje corto”, explica Carlos.

¿Por qué los servicios de jardinería están más caros?

El aumento de precios en el sector responde a varios factores estructurales:

Incremento del coste de materiales y suministros : varios sistemas de riego, herramientas y productos fitosanitarios han subido de precio en los últimos años.

: varios sistemas de riego, herramientas y productos fitosanitarios han subido de precio en los últimos años. Restricciones medioambientales : las normativas sobre uso del agua y sostenibilidad exigen soluciones más técnicas y eficientes.

: las normativas sobre uso del agua y sostenibilidad exigen soluciones más técnicas y eficientes. Mayor cualificación técnica : el paisajismo moderno requiere conocimientos en botánica, climatología y eficiencia hídrica.

: el paisajismo moderno requiere conocimientos en botánica, climatología y eficiencia hídrica. Estacionalidad del servicio: la alta demanda en primavera y verano genera picos de precios.

Cronoshare: conectando clientes con profesionales de jardinería

Ante este escenario, plataformas como Cronoshare juegan un papel clave facilitando el acceso a profesionales cualificados en jardinería, mantenimiento de jardines y paisajismo.

La digitalización del sector permite:

Reducir tiempos de búsqueda

Comparar presupuestos

Garantizar perfiles verificados

Impulsar la visibilidad de profesionales

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“Trabajamos como un puente entre los clientes y los profesionales dedicados al sector. Al permitir comparar varios presupuestos de jardineros reales rellenando una única vez la solicitud, el cliente puede obtener una visión clara de los precios aplicables al servicio solicitado. Para los profesionales, la ventaja es poder analizar con cuidado la información facilitada por los clientes e invertir con seguridad para obtener aquellos contactos que les interesen”, finaliza Carlos.