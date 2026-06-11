Náquera concentra nuevas oportunidades laborales en industria y transporte con contratos estables

El empleo industrial continúa mostrando dinamismo en la Comunidad Valenciana, donde diferentes compañías mantienen abiertos procesos de selección para reforzar sus plantillas. En Náquera, dos ofertas destacan por la variedad de perfiles que buscan cubrir: desde profesionales vinculados a la producción metalúrgica hasta conductores especializados en transporte de residuos industriales.

Ambas vacantes, gestionadas a través de Adecco, ofrecen oportunidades para personas con experiencia previa y ganas de incorporarse a proyectos con recorrido profesional.

Operarios de ensamblaje para trabajos de carpintería metálica en Náquera

Una empresa del sector metalúrgico ubicada en Náquera busca incorporar nuevos operarios y operarias de ensamblaje para participar en distintos procesos de fabricación y montaje.

La compañía necesita profesionales capaces de realizar trabajos de carpintería metálica, corte de aluminio y ensamblaje de piezas, prestando especial atención a la calidad y precisión de cada proceso. Además, el puesto contempla tareas relacionadas con el mantenimiento básico de equipos y la detección de posibles incidencias mecánicas o eléctricas.

Entre las funciones diarias también se encuentra la colaboración con otros departamentos para optimizar los procesos productivos y contribuir a la mejora continua dentro de la fábrica.

Para optar a esta posición se solicita al menos seis meses de experiencia previa en funciones similares, disponibilidad para trabajar presencialmente en Náquera y capacidad para resolver pequeñas incidencias relacionadas con la maquinaria utilizada.

La empresa valorará positivamente disponer de carnet de carretillero, formación en prevención de riesgos laborales del sector metal y habilidades para trabajar en equipo dentro de un entorno dinámico.

Si quieres conocer todos los detalles de esta vacante, puedes consultar la Oferta de operario/a de ensamblaje en Náquera.

Conductores para transporte y gestión de residuos industriales

La segunda oportunidad laboral está dirigida a profesionales de la conducción. Una empresa especializada en recuperación y valorización de residuos industriales busca incorporar un conductor o conductora para su planta de Náquera.

La persona seleccionada será responsable de realizar recogidas, transporte y descarga de residuos en distintos clientes, garantizando el cumplimiento de la normativa de seguridad, medio ambiente y transporte vigente.

Entre sus tareas habituales figuran la revisión de la carga, la gestión documental de los servicios realizados, la utilización de aplicaciones digitales para el seguimiento de rutas y la coordinación constante con los departamentos de administración y logística.

Uno de los aspectos más destacados de la oferta es que contempla contrato indefinido desde el primer día, además de formación inicial a cargo de la empresa. Las rutas son principalmente autonómicas, permitiendo regresar al domicilio tras la jornada laboral.

Para acceder al puesto es imprescindible disponer de carnet C, CAP y tacógrafo digital en vigor, además de experiencia mínima de un año en conducción de camiones. Se valorarán permisos adicionales como C+E o ADR.

El salario se sitúa entre 19.400 y 24.000 euros brutos anuales, con posibilidad de elegir entre 12 o 14 pagas y percibir dietas según los servicios realizados.

Las personas interesadas pueden ampliar información e inscribirse en la Oferta de conductor/a de residuos en Náquera.

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Estas ofertas muestran la diversidad de perfiles que actualmente demanda el tejido empresarial valenciano. Desde puestos vinculados a la fabricación industrial hasta profesionales especializados en logística y transporte, las empresas continúan reforzando equipos para responder al crecimiento de la actividad en sectores estratégicos.