Cronoshare alerta de la escasez de fontaneros en Valencia: la demanda crece mientras disminuye el relevo generacional

Encontrar un fontanero en Valencia disponible para realizar una reparación, atender una avería urgente o ejecutar una instalación en el hogar se está convirtiendo en una tarea cada vez más complicada para muchos valencianos. La situación responde a una tendencia que se viene observando desde hace varios años y que afecta no solo a la Comunitat Valenciana, sino a gran parte del territorio nacional: la creciente escasez de profesionales cualificados en oficios esenciales.

Desde Cronoshare, plataforma que conecta a clientes con profesionales de múltiples sectores, se detecta una demanda cada vez mayor de servicios relacionados con la fontanería, mientras que la incorporación de nuevos especialistas no está siendo suficiente para cubrir las necesidades del mercado.

A través de miles de solicitudes de servicios recibidas cada mes, la compañía analiza tendencias relacionadas con el empleo, la contratación de profesionales y la evolución de la demanda en actividades vinculadas al hogar, las reformas y el mantenimiento.

La fontanería es uno de los servicios más solicitados tanto por particulares como por comunidades de propietarios y empresas. Desde reparaciones de fugas o sustitución de grifos hasta instalaciones completas en viviendas reformadas, la actividad del sector se mantiene constante durante todo el año. Sin embargo, la oferta de profesionales disponibles no crece al mismo ritmo que la demanda.

“Estamos observando una tendencia muy clara. Cada vez más usuarios solicitan presupuestos para trabajos de fontanería, pero en determinadas zonas resulta más complicado encontrar profesionales disponibles en plazos cortos”, explica Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare.

Un oficio imprescindible para el funcionamiento de hogares y negocios

La importancia de la fontanería suele pasar desapercibida hasta que surge una incidencia. Una avería en una tubería, un problema de presión de agua, una fuga o una instalación defectuosa pueden afectar de forma directa al día a día de una vivienda o un negocio.

Precisamente por tratarse de un servicio esencial, la disponibilidad de profesionales cualificados resulta fundamental. Sin embargo, el sector afronta actualmente varios desafíos que están dificultando el equilibrio entre oferta y demanda.

Uno de los principales factores es el envejecimiento de la población profesional. Muchos fontaneros cuentan con décadas de experiencia y se aproximan a la edad de jubilación. Al mismo tiempo, el número de jóvenes que optan por desarrollar una carrera profesional en este ámbito continúa siendo insuficiente para reemplazar a quienes abandonan la actividad.

Esta situación está generando una brecha que comienza a percibirse en el mercado laboral y que tiene consecuencias directas para consumidores y empresas.

El envejecimiento del parque inmobiliario impulsa la demanda

La Comunitat Valenciana cuenta con un importante parque de viviendas construido durante las décadas de los años setenta, ochenta y noventa. Muchas de estas edificaciones requieren actualmente actuaciones de mantenimiento, renovación de instalaciones o reformas integrales.

Las tuberías antiguas, los sistemas de saneamiento obsoletos y la necesidad de mejorar la eficiencia de determinadas instalaciones están impulsando la contratación de servicios especializados.

A ello se suma el crecimiento de las reformas residenciales experimentado en los últimos años. Cada vez son más los propietarios que deciden renovar cocinas, baños o instalaciones completas para mejorar el confort de sus viviendas o incrementar su valor en el mercado inmobiliario.

Todos estos trabajos requieren la intervención de profesionales cualificados, lo que contribuye a aumentar aún más la demanda de fontaneros.

Según los datos que maneja Cronoshare, los servicios relacionados con reparaciones, mantenimiento e instalaciones hidráulicas continúan situándose entre las categorías con mayor volumen de solicitudes dentro de la plataforma.

¿Cuánto cuesta un fontanero en Valencia? Por lo general, desde 20 a 190 euros. Sin embargo, hay servicios que pueden costar distinto; un desatasco urgente entre 130 € y 190 € o instalar un punto de agua entre 70 € y 160 €.

Más dificultades para encontrar profesionales disponibles

La escasez de especialistas comienza a reflejarse en aspectos cada vez más visibles para los usuarios. En determinadas épocas del año, especialmente durante los meses de mayor actividad en reformas y rehabilitaciones, los tiempos de espera pueden aumentar de forma significativa.

Además, algunos profesionales cuentan con agendas cerradas durante semanas debido al elevado volumen de trabajo acumulado.

Esta situación no significa necesariamente que falten fontaneros de manera generalizada, pero sí que existe un desequilibrio creciente entre la demanda existente y la capacidad disponible para atenderla.

Como consecuencia, los clientes deben planificar con mayor antelación determinadas actuaciones y, en algunos casos, ampliar su búsqueda para encontrar especialistas disponibles.

También las empresas de reformas, constructoras y administradores de fincas están experimentando dificultades para incorporar perfiles técnicos cualificados a sus proyectos.

“La fontanería es una profesión esencial para el funcionamiento cotidiano de hogares, comunidades y negocios. Todo apunta a que seguirá siendo uno de los oficios más demandados en los próximos años, por lo que resulta fundamental impulsar el relevo generacional y poner en valor estas profesiones técnicas”, concluye Carlos Alcarria.

La Formación Profesional, clave para el futuro del sector

Uno de los grandes retos identificados por asociaciones profesionales y empresas del sector es la necesidad de impulsar la incorporación de nuevas generaciones.

Durante años, gran parte de los jóvenes han orientado su formación hacia estudios universitarios o actividades vinculadas al sector servicios, mientras que numerosos oficios técnicos han perdido visibilidad social pese a mantener elevados niveles de empleabilidad.

Por ejemplo, la realidad del mercado laboral muestra que profesiones como la fontanería ofrecen actualmente oportunidades muy atractivas de desarrollo profesional.

La Formación Profesional vinculada a instalaciones, mantenimiento y construcción permite acceder a un sector con una demanda sostenida, amplias posibilidades de especialización y perspectivas de estabilidad laboral a largo plazo.

Además, la evolución tecnológica está transformando el oficio. La incorporación de sistemas más eficientes, instalaciones sostenibles, soluciones de ahorro de agua y nuevas herramientas digitales está ampliando las competencias requeridas por los profesionales y elevando el nivel de cualificación del sector.

Desde Cronoshare consideran que fomentar el interés de los jóvenes por estas profesiones es fundamental para garantizar la continuidad de servicios esenciales durante las próximas décadas.

Una profesión con futuro en un mercado que sigue creciendo

Lejos de tratarse de una actividad en retroceso, la fontanería se encuentra vinculada a algunas de las principales tendencias que marcarán el desarrollo del sector de la vivienda en los próximos años.

La rehabilitación energética de edificios, la modernización de instalaciones, la mejora de la eficiencia hídrica y el mantenimiento de un parque inmobiliario cada vez más envejecido seguirán generando necesidades constantes de mano de obra especializada.

Por ello, muchos expertos consideran que la demanda de fontaneros continuará creciendo durante los próximos años, especialmente en áreas urbanas con elevada actividad residencial, como Valencia y su área metropolitana.

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Desde Cronoshare destacan que la situación actual representa tanto un desafío como una oportunidad. Por un lado, es necesario garantizar que exista suficiente capacidad profesional para atender las necesidades de particulares y empresas. Por otro, el contexto abre nuevas posibilidades laborales para quienes decidan formarse en un oficio con alta demanda y buenas perspectivas de futuro.