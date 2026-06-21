Se busca especialista en paella y tapas

Se ofrece la oportunidad de trabajar durante un año en Zúrich, Suiza, en un entorno profesional y multicultural. Kramer Gastronomie busca:

Especialista en paella y tapas

Se busca especialista en la elaboración de paellas y tapas españolas para incorporarse a un proyecto gastronómico en Zúrich, Suiza.

Ofrecemos:

Remuneración muy atractiva.

Alojamiento proporcionado.

Buen ambiente de trabajo.

Requisitos:

Experiencia acreditada en cocina española, especialmente en paellas y tapas.

Capacidad de trabajo en equipo.

Responsabilidad y compromiso.

Más información disponible en nuestra página web: kramergastronomie.ch

Los candidaos deben tener experiencia acreditada en paellas y tapas españolas. / ED

Solo se tendrán en cuenta candidaturas de ciudadanos de la UE con experiencia acreditada en paellas y tapas españolas.

Es obligatorio adjuntar CV y documentación que demuestre dicha experiencia.

Enviar candidatura y CV a:

Mail: lucia.maron@kramergastronomie.ch | Whatsapp: +41 75 416 01 76