Un proyecto de Kramer Gastronomie
Se busca especialista en paella y tapas
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Eduardo Enric
Se ofrece la oportunidad de trabajar durante un año en Zúrich, Suiza, en un entorno profesional y multicultural. Kramer Gastronomie busca:
Especialista en paella y tapas
Se busca especialista en la elaboración de paellas y tapas españolas para incorporarse a un proyecto gastronómico en Zúrich, Suiza.
Ofrecemos:
- Remuneración muy atractiva.
- Alojamiento proporcionado.
- Buen ambiente de trabajo.
Requisitos:
- Experiencia acreditada en cocina española, especialmente en paellas y tapas.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Responsabilidad y compromiso.
Más información disponible en nuestra página web: kramergastronomie.ch
Solo se tendrán en cuenta candidaturas de ciudadanos de la UE con experiencia acreditada en paellas y tapas españolas.
Es obligatorio adjuntar CV y documentación que demuestre dicha experiencia.
Enviar candidatura y CV a:
Mail: lucia.maron@kramergastronomie.ch | Whatsapp: +41 75 416 01 76
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