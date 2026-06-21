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Se busca especialista en paella y tapas

Oferta de empleo en Zúrich

Oferta de empleo en Zúrich / ED

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Eduardo Enric

Se ofrece la oportunidad de trabajar durante un año en Zúrich, Suiza, en un entorno profesional y multicultural. Kramer Gastronomie busca:

Especialista en paella y tapas

 Se busca especialista en la elaboración de paellas y tapas españolas para incorporarse a un proyecto gastronómico en Zúrich, Suiza.

 Ofrecemos:

  • Remuneración muy atractiva.
  • Alojamiento proporcionado.
  • Buen ambiente de trabajo.

Requisitos:

  • Experiencia acreditada en cocina española, especialmente en paellas y tapas.
  • Capacidad de trabajo en equipo.
  • Responsabilidad y compromiso.

 Más información disponible en nuestra página web: kramergastronomie.ch

Los candidaos deben tener experiencia acreditada en paellas y tapas españolas.

Los candidaos deben tener experiencia acreditada en paellas y tapas españolas. / ED

Solo se tendrán en cuenta candidaturas de ciudadanos de la UE con experiencia acreditada en paellas y tapas españolas.

Es obligatorio adjuntar CV y documentación que demuestre dicha experiencia.

Enviar candidatura y CV a:

Mail: lucia.maron@kramergastronomie.ch | Whatsapp: +41 75 416 01 76

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