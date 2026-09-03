Nueva oferta de empleo en Oliva para trabajar como camarero de sala
Una empresa del sector hostelero busca profesionales para reforzar su equipo de sala en Oliva, con vacantes dirigidas a candidatos con experiencia en atención al cliente y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana.
Redacción Iberempleos
El sector de la hostelería continúa generando nuevas oportunidades laborales en la provincia de Valencia. En esta ocasión, Adecco ha publicado una oferta de empleo para incorporar camareros y camareras profesionales de sala en Oliva, en una empresa que busca reforzar su equipo con perfiles que tengan experiencia previa y una clara orientación hacia la atención al cliente.
La posición está especialmente dirigida a profesionales acostumbrados a trabajar de cara al público y capaces de desenvolverse en un entorno dinámico, donde la coordinación entre compañeros y la calidad del servicio resultan fundamentales.
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Buscan camareros profesionales de sala para trabajar en Oliva
La oferta está destinada a personas con experiencia previa como camarero o camarera de sala, preferiblemente adquirida dentro del sector hostelero. Los profesionales seleccionados tendrán como principal responsabilidad atender a los clientes durante su estancia y contribuir a ofrecer un servicio cuidado y adaptado a sus necesidades.
Entre las tareas habituales se encuentra la recepción y atención de los comensales, así como la presentación y recomendación de platos y bebidas. Los camareros también serán responsables de servir los pedidos correctamente, procurando mantener tanto la calidad como la presentación de los productos.
El puesto incluye además la gestión de reservas y organización de las mesas, por lo que será necesario coordinarse con el resto del equipo para agilizar el servicio en los momentos de mayor actividad. Los trabajadores podrán participar igualmente en la preparación y desarrollo de eventos especiales organizados por el establecimiento.
Para optar a la vacante, la empresa solicita conocimientos sobre técnicas de servicio y protocolo en sala, buenas habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo. También se buscan personas resolutivas, proactivas y capaces de mantener una atención profesional en situaciones de elevada carga de trabajo.
Otro de los requisitos importantes es contar con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana, algo habitual en este tipo de establecimientos. Además, se solicita residir cerca de Oliva para facilitar la incorporación y los desplazamientos al lugar de trabajo.
Aunque no constituye un requisito obligatorio, se valorará positivamente el conocimiento de otros idiomas, especialmente por la posibilidad de atender a clientes internacionales en una localidad turística como Oliva.
Los profesionales interesados pueden consultar todos los requisitos y presentar su candidatura a través de la oferta de camarero/a profesional de sala en Oliva.
Esta oportunidad permite incorporarse al sector hostelero en una zona con una importante actividad turística, especialmente indicada para profesionales con experiencia en sala que quieran continuar desarrollando su trayectoria en atención al cliente y restauración.
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