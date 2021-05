Inauguramos esta sección exclusiva para ofertas de empleo en Valencia, donde en función de tu experiencia, formación y aptitudes, podrás encontrar la oportunidad laboral que necesitas. Regístrate como candidato y opta fácilmente al proceso de selección para el puesto que más te interese.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Administración y Finanzas

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Auxiliar administrativo/a expediciones para Xàtiva

- Jornada completa.

Desde la oficina de Iman Temporing Almussafes estamos seleccionando un Auxiliar Administrativo/a para una importante empresa.

Funciones:

-Archivo de documentación.

-Archivo de expedientes.

-Manejo de excel.

-Atender necesidades administrativas del departamento.

-Recepcionar mercancía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EXPEDICIONES en Xàtiva.

ADECCO SELECCIONA:

Administrativo/a con alemán para Paterna

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En este proyecto:

-Formarás parte de un equipo de personas, donde podrás practicar idiomas, con buen ambiente laboral que te ayudarán en todo momento, haciendo tu incorporación mucho más fácil para que puedas alcanzar el éxito en tu posición.

-Combinarás tareas administrativos/as de gestión, con tareas administrativos/as logísticas, lo cual, te permitirá tener el control de todo el proceso que se realiza en el departamento.

-Tu horario de trabajo te permitirá compaginar tu vida profesional con la personal siendo de lunes a viernes de 8 a 17,30 horas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a con alemán en Paterna.

GBS RECURSOS HUMANOS SELECCIONA:

Consultor/a de Banca Personal Junior/Senior para Valencia

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Buscamos a un Consultor/a de Banca Personal para una importante empresa del sector bancario muy consolidada en toda España.

Seleccionamos a una persona que sea buen comunicador, muy orientado al cliente, transmitiéndole los valores de la propia empresa a la que representa, demostrando profesionalidad y compromiso en todo momento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor de Banca Personal Junior/Senior en Valencia.

SERVINFORM / SELECCIONA:

Administrativo/a Firma Hipotecaria (Sustitución) para Valencia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos un técnico/a especializado en asistencia a firmas notariales como apoderado de la entidad financiera, para cubrir una sustitución.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Firma Hipotecaria (Sustitución) en Valencia.

Técnico/a de Impuestos para Valencia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos un técnico/a especializado en el cálculo, presentación y pago de impuestos de ITP Y AJD. Especialmente se realizarán operaciones de daciones en pago, autos y mandamientos de cancelación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Impuestos en Valencia.

Administrativo/a - Escrituras para Valencia

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Ampliamos nuestro equipo administrativo para realizar diferentes tareas:

- Reclamación y pagos de escrituras a Notarías.

- Revisión de inscripciones de Escrituras Públicas.

- Presentación y retirada de Registros.

- Cierres administrativos de escrituras.

- Facturación.

- Tareas administrativas de gestión de escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a - Escrituras en Valencia.

Almacén y logística

ADECCO SELECCIONA:

Mozo/a descarga y clasificado textil CC LEpicentre para Sagunto

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Si quieres compaginar tus estudios, tu trabajo o tu vida personal con otro trabajo que te permita ganar un dinero extra, no lo dudes, esta es tu oportunidad. Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro comercial situado en el Centro Comercial LEpicentre.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a descarga y clasificado textil CC LEpicentre en Sagunto.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Logístico/a Alboraya Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Como logístico/a de tienda tu misión principal será la de garantizar la correcta gestión de los flujos de mercancía, desde la entrada hasta la puesta a disposición del cliente en tienda o bien preparando su entrega a través de los diversos canales existentes. Para ello llevará a cabo la descarga y el tratamiento de la mercancía, la gestión de espacios destinados a tratamiento de mercancía, preparación de pedidos y todo lo relacionado con el tratamiento del stock en tienda.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Logístico/a Alboraya Campaña de Verano.

Autónomos

IAD BRUNO RESTIER SELECCIONA:

Asesor inmobiliario para Valencia

- 3 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

¿Has encontrado un trabajo así? Donde no tienes que levantarte temprano, elegir los horarios de trabajo, trabajar desde casa, sin jefe, donde puedes trabajar en España, Portugal, Francia e Italia al mismo tiempo y hacerte rico cuando estés de vacaciones, sin tener que estar horas y horas en una oficina, sentirte valorado por tu trabajo, sin importar tu pasado y tus antiguas experiencias.

¡Ya he encontrado un trabajo así! Si también quieres ser parte de la aventura, estoy disponible para ayudarte.

¿Conoces a alguien que puede estar interesado por esto ?

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor inmobiliario en Valencia.

Calidad e I+D

ITENE SELECCIONA:

Técnico/a Nuevos Materiales (polímeros) para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

ITENE, Centro Tecnológico especialista en I+D+i en envase y embalaje, logística, transporte y movilidad, busca incorporar un profesional como Técnico para ejecutar proyectos de I+D en el ámbito del desarrollo de nuevos materiales de envases y embalaje.

El perfil seleccionado deberá tener capacidad de adaptación, trabajo en equipo, habilidades comunicativas y gestión de equipos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Nuevos Materiales (polímeros) en Valencia.

Técnico/a en Sostenibilidad de Envases para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), ubicado en el Parque Tecnológico en Paterna, selecciona un/a Técnico/a para incorporarse al Departamento de Envases y Economía Circular.

Su función principal será la realización de estudios de sostenibilidad de envases, su reutilización y reciclado. Así mismo, desarrollará proyectos relacionados con la adecuación de los envases a la nueva legislación en economía circular y participará en estudios de impacto ambiental, a través del Análisis del Ciclo de Vida o Huella de Carbono.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en Sostenibilidad de Envases en Valencia.

Técnico/a Preparación Propuestas Europeas para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), ubicado en el Parque Tecnológico en Paterna, selecciona un/a Técnico/a Preparación Propuestas Europeas de I+D.

La persona seleccionada participará y coordinará los procesos de configuración, preparación y redacción de propuestas de I+D+I para ser financiadas en el marco del programa Horizonte Europa, así como otras convocatorias de interés europeas e internacionales.

Se requiere un perfil multidisciplinar con elevada capacidad de autonomía y habilidades para gestionar proyectos y clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Preparación Propuestas Europeas en Valencia.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Responsable Comercial Agrícola para Valencia

- 2 vacantes.

Crit Interim ETT selecciona para importante empresa hortofrutícola de la zona de Valencia, un Responsable Comercial Agrícola.

Funciones:

- Captación y gestión de clientes.

- Promoción comercial de productos agrícolas.

- Demostración de productos y ensayos de campo.

- Asesoramiento técnico a los diferentes clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Comercial Agrícola en Valencia.

RED PROPIA DE SALUD SELECCIONA:

Gestor Comercial Seguros Salud y Vida Riesgo para Valencia

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Nuestra oficina exclusiva de Caser Salud en Valencia, selecciona un nuevo equipo de comerciales que se unan al exitoso modelo de comercialización de la Red Propia de Salud.

Seleccionaremos sólo a 2 personas que se encargarán de comercializar nuestros seguros de salud a empresas y particulares, recibiendo la formación necesaria desde el primer día, para realizar su labor y desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor Comercial Seguros Salud y Vida Riesgo en Valencia.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Vendedor/a especialista en fontanería Xàtiva Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Eres experto/a en fontanería? ¿Has trabajado como fontanero/a o has comercializado productos de fontanería? Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos.

Como Vendedor/a Especialista en Fontanería asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Fontanería Xàtiva Campaña de Verano.

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Comercial Interno con Francés - Recambios para Valencia

Importante empresa en expansión selecciona comercial interno con francés.

Tus principales funciones serán:

- Gestión de clientes internacionales.

- Gestión de pedidos y seguimiento de los mismos.

- Resolución de incidencias.

- Fidelización de clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Interno con Francés - Recambios en Valencia.

Export Area Manager - Alemán para Valencia

Tus principales funciones serán:

- Gestión de clientes internacionales.

- Captación de nuevos clientes y fidelización de los clientes actuales.

- Negociación de precios y/o presupuestos.

- Viajes internacionales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Export Area Manager - Alemán en Valencia.

Comercial Fruta con Inglés para Valencia

Buscamos perfil con experiencia mínima de 2 años como comercial en empresa del sector fruta y alto dominio de Inglés, se valorará también el conocimiento de algún otro idioma como, ruso, polaco y lituano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Fruta con Ingles en Valencia.

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Trader Fruta & Verdura para Valencia

Las principales responsabilidades del candidato seleccionado serán las siguientes:

- Analizar de forma continua el mercado para nuevos planteamientos comerciales y control de desviaciones.

- Asistir a ferias nacionales e internacionales.

- Explotación y análisis del mercado.

- Prospección, visitas comerciales y mantenimiento de las relaciones comerciales con los clientes y especialmente con los clientes finales de la distribución en el sector alimentación a nivel internacional.

- Negociación y cierre de los términos y condiciones de colaboración.

- Reporting periódico sobre el desarrollo de su actividad.

- Consecución de los objetivos asignados cuantitativos y cualitativos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Trader Fruta & Verdura en Valencia.

NIMGENETICS SELECCIONA:

Delegado/a Comercial Línea Reproductiva- C.Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Actualmente queremos cubrir una posición de Delegado/a comercial para Comunidad Valenciana y Murcia.

La misión del puesto será desarrollar las estrategias de negocio apropiadas para el canal y las zonas geográficas asignadas, tanto de forma directa como a través de la red de distribución.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado Comercial Línea Reproductiva- C.Valencia.

Arquitectura y diseño

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Delineante Proyectista para Valencia

Las principales funciones son:

-Diseño de maquinaria industrial a través de Solidworks.

-Diseño de red de tuberías, neumática e hidráulica.

-Realizar planos para fabricación a través de Autocad.

-Realizar el seguimiento de los proyectos asignados.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delineante Proyectista en Valencia.

Informática y telecomunicaciones

MICAHEL PAGE SELECCIONA:

Responsable de informática - Transformación Digital para Valencia

Como Responsable de IT te encargarás de gestionar y dirigir el proceso de transformación digital de la compañía, implantación de ERP, además de gestionar al proveedor externo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de informática - Transformación Digital en Valencia.

GRUPO OESIA SELECCIONA:

Analista Programador/a Java para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Formarás parte de un gran equipo de expertos que te ayudaran a seguir creciendo profesionalmente en un proyecto de desarrollo, puntero a nivel tecnológico y en pleno crecimiento.

Funciones:

- Desarrollo de servicios back-end implementados con Spring Framework para proyectos destinados a la administración pública.

- Soporte, evolutivos, integración y tareas complementarias necesarias para su control de calidad y usabilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Programador/a Java en Valencia.

Ingeniería

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Ingeniero en electrónica con Francés (h/m) para Valencia

Importante empresa del sector Industrial, en plena expansión, afincada en Valencia selecciona ingeniero electrónico.

La persona que se incorpore realizará las siguientes funciones:

-Lectura, interpretación y diseño de planos eléctricos.

-Detectar averías.

-Programación CNC y LADDER.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero en Electrónica con Francés (h/m) en Valencia.

Marketing y comunicación

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Gestor Cuentas Ecommerce (h/m) para Valencia

Importante empresa del sector de suministros material de oficina, ubicada en la zona de Valencia selecciona Gestor de Cuentas Ecommerce.

Las tareas principales del puesto son las siguientes:

-Análisis del entorno competitivo.

-Definición del portfolio de productos y de la marca de nueva creación.

-Gestión de la cuenta de Amazon Seller.

-Creación del Contenido A+.

-Creación y mantenimiento de Listings, SEO+SEM, Keywording, control de ofertas, gestión de precios y márgenes.

-Gestión de envíos FBM/FBA y tarifas de transportes.

-Gestión de campañas PPC.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor Cuentas Ecommerce (h/m) en Valencia.

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Director/a de Marketing para Importante Bodega para Valencia

Funciones:

-Desarrollar e implementar la estrategia de Marketing y Comunicación (marca, posicionamiento, identidad corporativa etc.).

-Desarrollo del Plan de Marketing (objetivos, análisis de Kpis, seguimiento etc.).

-Alinear la comunicación con los objetivos de la empresa.

-Diseñar y ejecutar acciones offline y online.

-Optimizar los recursos destinados y tener una clara orientación al resultado ROI.

-Generación de contenidos.

-Experiencia contrastada en gestión de equipos multidisciplinares y multiculturales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director de Marketing para Importante Bodega en Valencia.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Oficial/a 1ª electricidad para Puçol

- Jornada completa.

Seleccionamos un/a oficial electricidad para importante empresa ubicada en Puçol.

Funciones:

-Mantenimiento alumbrado público.

-Retén guardia cada dos semanas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OFICIAL/A 1ª ELECTRICIDAD en Puçol.

Oficial/a mecánica general para Riba-roja de Túria

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Valencia, seleccionamos oficial/a mecánica general de remolques y semirremolques, para importante empresa ubicada en Riba-roja del Turia.

Funciones:

-Reparaciones de mecánica en general.

-Revisiones preventivas, fallos mecánicos y eléctricos.

-Conocimientos para solucionar otros problemas que se presenten en las reparaciones tanto de carrocería tipo lona y frigorífica.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OFICIAL/A MECÁNICA GENERAL en Riba-roja de Túria.

GRUPO CRIT SELECCIONA:

Mecánico/a oficial 1ª - 3ª para Valencia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para importante empresa de alimentación en la Provincia de Valencia, un/a mecánico/a con experiencia y carnet de conducir, para trabajar de lunes a viernes a jornada completa (40 horas semanales).

Funciones:

- Examinar, ajustar, desmontar y reemplazar las piezas mecánicas defectuosas en los vehículos.

- Realizar el mantenimiento de las partes mecánicas de los vehículos de motor.

- Utilizar sistemas electrónicos de detección de fallos de los vehículos para detectar averías.

- Utilizar programas informáticos específicos destinados a la diagnosis de vehículos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a oficial 1ª - 3ª en Valencia.

Dependientes/as de Carnicería - Valencia y Alrededores

- 7 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Gran empresa del comercio en Valencia busca incorporar expertos carniceros/as a sus tiendas de: Valencia Capital, Massamagrell, Moncada, Tavernes Blanques, Museros, Foios, Alboraia, Sagunto y Puerto de Sagunto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a de CARNICERÍA - Valencia y Alr..

ADECCO SELECCIONA:

Operario/a de llenado de tanques de mezclas para Alzira

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Seleccionamos personal para el puesto de operario/a de llenado de tanques en importante empresa del sector alimentación de la Ribera Alta.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de llenado de tanques de mezclas en Alzira.

ADECCO SELECCIONA:

Técnico/a de mantenimiento para Sagunto

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Adecco estamos colaborando con una importante empresa del sector industrial del servicio de gas, en la búsqueda de un técnico de mantenimiento para ofrecer soporte a las diferentes fábricas ubicadas en la zona del Levante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de mantenimiento en Sagunto.

Operario/a polivalente alimentación para Benimodo

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Formarás parte de una plantilla experimentada, cercana, cualificada y comprometida, que te acompañará y guiará, para que tu proceso de adaptación sea mucho más fácil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a polivalente alimentación en Benimodo.

Operario/a vidrio - Quartell

- Jornada completa.

¿Quieres formar parte de una empresa líder en fabricación, comercialización y distribución de mamparas de baño? Si estás en búsqueda activa, dispones de vehículo propio y te gustaría trabajar en una línea de producción, ¡Te estamos buscando! ¡INSCRÍBETE YA!.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A VIDRIO - QUARTELL.

Recursos Humanos

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Administrativo/a de PRL para Xàtiva

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit busca un/a administrativo/a que se encargue de la documentación de Prevención de Riesgos Laborales para una gran empresa dedicada a la industria plástica.

Las funciones serán:

- Validación de documentos.

- Gestión documental en las plataformas de los clientes.

- Gestión de ITs, AT, etc.

- Mantener actualizada las BBDD.

- Reportar errores y proponer mejoras.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de PRL en Xàtiva.

Sanidad

MEDIQUM ESPAÑA SELECIONA:

Médico atención primaria Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Se precisan médicos para trabajar en el área de Atención Primaria.

Consulta de 8.00 a 15.00 y guardias.

Requisitos imprescindibles:

-Licenciatura u Homologación del título.

-Colegiación.

-Permiso de trabajo de ámbito nacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico atención primaria Valencia.

Turismo y restauración

FUNDACIÓN ADECCO SELECCIONA:

Cocinero/a y tareas de limpieza en Valencia capital

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Desde Fundación Adecco estamos buscando a una persona para trabajar en una residencia de religiosos, con amplia experiencia en cocina y elaboración de menús, también realizará tareas de limpieza. Sería para una sustitución de duración de momento, indeterminada.

Requisitos:

- Personas con discapacidad: será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

- Oferta dirigida a personas que pertenezcan al programa de "Personas con responsabilidades familiares no compartida" y " Personas víctimas de violencia de género".

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a y tareas de limpieza en Valencia capital.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN VALENCIA.