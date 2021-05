Administración y Finanzas

GRUPO IMAN SELECCIONA:

ADMINISTRATIVO/A - BACK OFFICE para Olleria (l')

Desde nuestra oficina de Ontinyent, seleccionamos un/a administrativo/a de back office para importante empresa del sector de artes gráficas, ubicada en La Vall D'Albaida.

Tus funciones serán las siguientes:

- Enlace entre el departamento comercial y el departamento de producción.

- Gestión y seguimiento de los pedidos.

-Lanzamiento y seguimiento de órdenes de producción.

- Resolución de incidencias.

-Gestión comercial con clientes, prospección, seguimiento, etc.

-Gestión de pedidos (importación y exportación).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a - Back Office en Olleria (l').

AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Picassent

Desde la oficina de Iman Temporing Almussafes estamos seleccionando un auxiliar administrativo/a para una importante empresa.

Funciones:

-Archivo de documentación.

-Archivo de expedientes.

-Manejo de excel.

-Recepción de clientes.

-Atender necesidades administrativas del departamento.

-Recepcionar mercancía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO en Picassent.

ADECCO SELECCIONA:

TELEOPERADOR/A BANCA FINES DE SEMANA DE 15 A 23H para Valencia

Se trata de un puesto de teleoperador/a de atención al cliente en el sector bancario en Valencia Capital.

La jornada será el horario será de fines de semana de 15 a 23 horas (festivos y autonómicos). Es ideal para compaginar con estudios y otras tareas que puedas tener por la mañana.

Al estar las oficinas actualmente cerradas, se iniciará en modalidad de teletrabajo, en cuanto se vuelva a normalizar la situación habrá que trabajar en las oficinas de nuestro cliente ubicado en Valencia Capital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a Banca Fines de semana de 15 a 23h en Valencia.

ADMINISTRATIVO/A COMERCIO INTERNACIONAL CON INGLÉS para Valencia

Si tienes experiencia en comercio internacional, hablas inglés y buscas un trabajo a jornada completa.. ¡esta oferta te interesa!

Se trata de un puesto de administrativo/a en comercio internacional para un proyecto de aproximadamente un año de duración en Valencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Comercio Internacional con Inglés en Valencia.

ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE- VALL DALBAIDA para Valencia

Buscamos a una persona que tenga iniciativa, capacidad de aprendizaje, que sea responsable y con capacidad para encargarse de la gestión integral del departamento fiscal y contable para una importante asesoría de la Vall DAlbaida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46355- ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE- VALL DALBAIDA en Valencia.

AICTINA CONSULTING SELECCIONA:

OFFICE 365 CONSULTANT para Valencia

¿Do you have experience in Microsoft 365 administration?¿Do you want to work for an important international Agency?

If all the answers were YES, keep reading, this could be the opportunity you were looking for…

Our client is an international company that works with an important international Agency and they are looking for an Office 365 Consultant.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Office 365 Consultant en Valencia.

Almacén y logística

GRUPO IMAN SELECCIONA:

OPERARIO/A ALMACEN para Catarroja

Desde Iman Temporing Almussafes estamos seleccionando para una importante empresa dedicada a la producción de herramientas operarios/as para picking en la sección de almacén.

Funciones:

-Tareas propias de almacén.

-Carga y descarga.

-Preparación de pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A ALMACEN en Catarroja.

GRUPO SIFU SELECCIONA:

MOZO/A ALMACÉN (>33% DISCAPACIDAD) FINES DE SEMANA para Silla

Desde Grupo SIFU Valencia necesitamos incorporar un/a mozo/a de almacén a 24 horas a la semana para fines de semana.

Tus funciones serán:

- Pegado de etiquetas en sacos.

- Pegado de plancha de cartón en palets.

- Barrido de naves con barredora

- Fregado de naves con fregadora.

- Empaquetado de balas.

- Limpieza de carretillas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén (>33% discapacidad) fines de semana en Silla.

ADECCO SELECCIONA:

CARRETILLERO/A ESPECIALISTA EN ESPACIOS CERRADOS para Moncada

¿Tienes experiencia en el manejo de la carretilla frontal dentro de espacios cerrados? ¿Dispones de vehículo propio para acceder al puesto de trabajo? ¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo trabajo? No dudes en apuntarte a nuestra oferta!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a especialista en espacios cerrados en Moncada.

BACKOFFICE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA CON INGLÉS- BOCAIRENT

¿Tienes experiencia administrativo/a en el área logística/producción? ¿Tienes disponibilidad para incorporación inmediata? ¿Cuentas con un nivel medio- alto de inglés? ¿Buscas un puesto estable?

Si todas tus respuestas han sido Sí, ¡Esta es tu oportunidad!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46355- BACKOFFICE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA CON INGLÉS- BOCAIRENT.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

REPONEDOR/A para Aldaia

Como reponedor/a serás el responsable, junto con el equipo de venta de la tienda, de mantener los lineales limpios, llenos, balizados y seguros para garantizar una experiencia óptima por parte de los habitantes en su paso por tienda. Con tus acciones, asegurarás el buen estado de la tienda en el momento de la apertura o fin de su jornada, contribuyendo a garantizar el stock necesario para satisfacer la demanda del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a en Aldaia.

Arquitectura y diseño

Autónomos

Calidad e I+D

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

AYTE. DEPENDIENTE/A - VARIAS TIENDAS para Valencia

- 5 vacantes.

Grupo Crit selecciona personal para trabajar en conocida tienda de ropa en diferentes centros comerciales de la provincia para días eventuales y subidas de producción.

La persona seleccionada deberá poseer buena presencia, ganas de trabajar, experiencia con el trato con el público, en caja, en probadores, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayte. Dependiente/a - Varias tiendas en Valencia.

GRUPO IMAN SELECCIONA:

TELEOPERADOR/A TELEFONÍA para Valencia

- 10 vacantes.

Desde nuestra oficina de Valencia seleccionamos teleoperadores/as con experiencia en telefonía.

Funciones:

-Emisión de llamadas a clientes.

-Fidelización de clientes.

-Resolución de dudas e incidencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TELEOPERADOR/A TELEFONÍA en Valencia.

DEPENDIENTE/A TELEFONÍA para Valencia

- 2 vacantes.

Desde nuestra oficina de Valencia seleccionamos dos dependientes/as para tienda de telefonía ubicada en Ribarroja y Benetusser.

Funciones:

-Atención al público.

-Venta de telefonía y accesorios.

-Resolución de incidencias.

-Consecución de objetivos de venta.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DEPENDIENTE/A TELEFONÍA en Valencia.

ENGEL & VOELKERS SELECCIONA:

COMERCIAL INMOBILIARIO CAPTADOR VALENCIA

¿Te has planteado un nuevo desafío profesional y quieres crecer de la mano de la inmobiliaria número 1 de España?

En Engel & Völkers Valencia nos encontramos seleccionando perfiles que quieran liderar el sector con nosotros. Valoramos perfiles motivados, con ambición y habilidades comerciales.

Buscamos perfiles comprometidos con su trabajo, apasionados de la labor que realizan y que su prioridad sea proporcionar un servicio de excelencia al cliente. Sin importar tus experiencia previa, no necesitarás haber trabajado en el sector anteriormente ya que nosotros nos encargamos de aportar todas las herramientas necesarias para que puedas tener éxito como consultor inmobiliario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial inmobiliario captador Valencia.

ARES ANDALUCIA SELECCIONA:

TÉCNICO/A COMERCIAL SECTOR AUXILIAR AGRICULTURA para Valencia

Nuestro cliente, empresa con más de 40 años de historia precisa incorporar a su organización un/a técnico/a comercial, quien se integrará en un equipo excepcional humano y profesional que atesora décadas de experiencia en el sector Agrícola y Jardinería aportando las soluciones hidráulicas más innovadoras y de tecnologías de riego presurizado y Agricultura de Precisión (AgTech).

Zona geográfica asignada: Valencia/ Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Comercial sector auxiliar agricultura en Valencia.

Directivos

Formación

Informática y telecomunicaciones

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

ANALISTA PROGRAMADOR NAVISION (H/M) - FULL REMOTE - para Valencia

La responsabilidades clave será el desarrollo en entornos .NET y C/AL y el desarrollo de informes en Visual Studio.

El candidato ideal deberás aportar experiencia en la programación NAV y conos sobre Web Services, SQL y .NET

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista programador Navision (H/M) - Full Remote - en Valencia.

Ingeniería

Jurídico

Marketing y comunicación

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

RESPONSABLE DE MARKETING SUSTITUCION PATERNIDAD para Valenci

Funciones:

-Experiencia en dirección de marketing / product manager / category manager de artículos de consumo y venta a Retail

-Ideal: sector jardinería o bricolage

Dominio alto de Inglés mínimo B2, se valorará dominio de Portugués.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE DE MARKETING SUSTITUCION PATERNIDAD en Valencia.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN SELECCIONA:

OPERARIO/A SERRADOR MADERA para Silla

Desde Iman Temporing Almussafes estamos seleccionando para una importante empresa dedicada a la madera, operarios/as para serrado.

Funciones:

-Tareas propias del puesto de serrador/a.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A SERRADOR MADERA en Silla.

OPERARIO/A MAQUINISTA MADERA para Silla

Desde Iman Temporing Almussafes estamos seleccionando para una importante empresa dedicada a la madera un operario/a maquinista.

-Disponibilidad completa e inmediata

-Imprescindible experiencia como Maquinista en el sector madera.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A MAQUINISTA MADERA en Silla.

OPERARIO/A LIJADOR/A para Silla

Estamos seleccionando para una importante empresa dedicada a la madera, un operario/a lijador/ac

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A LIJADOR/A en Silla.

OFICIAL DE CARPINTERÍA METÁLICA para Almussafes

Desde nuestra oficina de Almussafes seleccionamos un/a oficial de catpintería metálica para importante empresa del sector del metal ubicada en Almussafes.

Funciones:

- Soldar.

- Realizar montajes de puertas, escaleras, rejas, balcones y barandillas metálicas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OFICIAL DE CARPINTERÍA METÁLICA en Almussafes.

SOLDADOR/A TIG-MIG para Alcúdia (l')

Desde Iman Temporing Almussafes estamos seleccionado soldadores/as con experiencia en TIG-MIG para una importante empresa del sector del metal ubicada en la Ribera Alta

Funciones a realizar:

- Soldadura a través de TIG-MIG.

- Interpretación de planos.

-Configurar parámetros de corte láser.

-Supervisar la tarea realizada y verificar lo fabricado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOLDADOR/a TIG-MIG en Alcúdia (l').

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

MECÁNICO/A OFICIAL 1ª - 3ª para Valencia

Grupo Crit selecciona para importante empresa de automoción ubicada en la provincia de Valencia un/a mecánico/a con experiencia y carnet de conducir para trabajar de lunes a viernes a jornada completa (40 horas semanales).

Funciones:

- Examinar, ajustar, desmontar y reemplazar las piezas mecánicas defectuosas en los vehículos.

- Realizar el mantenimiento de las partes mecánicas de los vehículos de motor.

- Utilizar sistemas electrónicos de detección de fallos de los vehículos para detectar averías.

- Utilizar programas informáticos específicos destinados a la diagnosis de vehículos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a oficial 1ª - 3ª en Valencia.

SIFU VALENCIA SELECCIONA:

OPERARIO/A JARDINERIA (>33% DISCAPACIDAD) para Chiva

¿Te gustaría trabajar en nuestra brigada de Jardinería como operario/a?

Buscamos profesionales con experiencia en mantenimiento de zonas de verdes (jardines, parterres, etc), para realizar las distintas tareas de jardinería en uno de nuestros clientes de la zona de Chiva. Si tienes experiencia en el puesto, y has trabajado como jardinero/a seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A JARDINERIA (>33% DISCAPACIDAD) en Chiva.

MANIPULADOR/A (>33% DISCAPACIDAD) - CARLET

Tus funciones serán:

- Manipulación y encajado de productos de alimentación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a (>33% discapacidad) - CARLET.

OPERARIO/A ALIMENTACIÓN (>33% DISCAPACIDAD) PARA CARLET

Tus funciones serán:

- Manipulación y encajado de rosquilletas.

- Paletizado

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Alimentación (>33% discapacidad) para Carlet.

GRUPO VALL COMPANYS SELECCIONA:

TECNICO/A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL para Puçol

Actualmente estamos buscando un técnico/a de mantenimiento electromecánico industrial para una de nuestras empresas del sector cárnico ubicada en PUZOL (Valencia).

Las funciones principales consistirán básicamente en:

-Reparación y mantenimiento de equipos automáticos y todo tipo de averías de la maquinaria, con el asesoramiento del responsable de departamento y los manuales de la maquinaria.

-Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo básico, en sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electromecánicos y electroneumáticos de máquinas en general.

-Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, polvo o restos metálicos, especialmente en los alrededores de las maquinas con órganos móviles.

-Etc...

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SEL 2183- TECNICO/A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL en Puçol.

FUNDACIÓN ADECCO SELECCIONA:

LIMPIADOR/A PATERNA PARQUE TECNOLÓGICO 40H

Te responsabilizaras de limpiar las zonas de paso, las oficinas, suelos, aseos, zona común de comedor y office.

Podrás incorporarte a la empresa de forma estable trabajando como operaria/o de limpieza en horario de 7:45 a 9:45 y de 14 a 20 hoaras.

Podrás disfrutar de los beneficios sociales de sus empleados/as.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de LIMPIADOR/A Paterna Parque tecnológico 40h.

ADECCO SELECCIONA:

AUXILIAR IMPRESOR/A FLEXOGRAFIA para Moncada

Desde Adecco, buscamos para una compañía textil ubicada próxima a la localidad de Moncada (Valencia) un/a Impresor/a flexográfico Industrial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Impresor/a flexografia en Moncada.

CONSERJE DE NOCHES CON INGLÉS REFUERZOS para Valencia

Se trata de un puesto de trabajo de conserje de noche para refuerzos o días sueltos en residencia de estudiantes en el centro de Valencia. Es perfecto si buscas un trabajado para compaginar con estudios, proyectos personales y otros trabajos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conserje de Noches con Inglés Refuerzos en Valencia.

FEU VERT SELECCIONA:

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES GANDIA

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles GANDIA.

Recursos Humanos

Sanidad

Seguridad y vigilancia

Transporte y reparto

GRUPO IMAN SELECCIONA:

CHOFER TRAILER para Villanueva de Castellón

Desde la oficina de Iman Temporing en Almussafes estamos seleccionando Chófer de tráiler para una importante empresa de transporte.

Funciones:

-Transportar mercancía y productos como cartón, bobinas de papel, reciclaje, alimentación, etc.

-Realizar rutas nacionales e internacionales como Francia y Portugal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CHOFER TRAILER en Villanueva de Castellón.

Turismo y restauración

VINCCI HOTELES SELECCIONA:

RECEPCIONISTA - HOTEL 4* VALENCIA

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a recepcionista para nuestro Hotel Vincci Lys 4-, ubicado en el centro de Valencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista - Hotel 4* VALENCIA.

CAMARERO/A - HOTEL 4* VALENCIA

Publicado: 17/05/2021 - 13:07

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a CAMARERO/A para nuestro Hotel Vincci Lys 4-, ubicado en Valencia.

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Preparar el área de trabajo para el servicio.

- Realizar la atención directa al cliente para el consumo de bebidas o comidas.

- Elaborar para el consumo viandas sencillas.

- Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio.

- Controlar y revisar mercancías y objetos de uso de la sección.

- Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.

- Realizar trabajos a la vista del cliente, tales como flamear, trinchar, desespinar, etc.

- Colaborar con el/la Jefe/a de comedor en la preparación y desarrollo de acontecimientos especiales.

- Coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de su área.

- Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los distintos productos a su disposición.

- Podrá atender reclamaciones de los clientes.

- Cobro en caja/TPV.

- FP/Módulo de Grado Medio de Restauración/Hostelería y Turismo.

- Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar, en hoteles de 4 y 5 estrellas.

- Nivel alto de inglés.

- Trabajo en equipo

- Comunicación

- Orientación al cliente

- Orden y limpieza

- Atención al detalle

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a - Hotel 4* VALENCIA.